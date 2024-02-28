Как отвечать на требования ФНС: краткая шпаргалка для бухгалтера

ИФНС прислала требование: какой срок для ответа
Первым делом внимательно изучите текст входящего документа. Обычно налоговая служба указывает срок для дачи пояснений в самом требовании.
Количество дней, отведенных ФНС на подготовку ответного сообщения, зависит и от сути (оснований) запроса, и от способа его отправки
Способ получения требования
Дата получения (день, с которого идет отсчет)
Срок для ответа
Лично в инспекции
Дата вручения представителю компании
5 рабочих дней
Заказным письмом
Шестой рабочий день от отправления (согласно штампу Почты России)
11 рабочих дней с момента отправки требования ИФНС
В электронном виде через оператора ЭДО
Дата отправки Квитанции о приеме требования (на это у компании есть 6 рабочих дней с момента поступления электронного письма)
5 рабочих дней с момента отправки Квитанции о приеме требования (или не больше 11 рабочих дней от даты поступления электронного письма ИФНС)
В личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС
Следующий день за днем размещения требования в кабинете
6 рабочих дней с момента размещения требования
Если последний день срока выпадает на праздник или выходной, то дать пояснения или предоставить нужные документы можно в ближайший рабочий день (условно, в понедельник после воскресенья).
Чувствуете, что не успеваете с ответом? Не молчите, а своевременно поставьте налоговую в известность. Продление срока — право, а не обязанность ИФНС. И все же фискалы с большой вероятностью пойдут на встречу, если причины уважительные (большой объем затребованной информации, отпуск, больничный руководителя и т.п.).
Важно: об отсрочке просите сразу же, на следующий день после получения требования (п. 3 ст. 93 НК). Для заявления используйте унифицированную форму, утв. приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.
Форма и содержание ответного письма
В большинстве случаев ответ на требование ИФНС составляется в произвольной форме и направляется на бумаге или в электронном виде через оператора ЭДО или кабинет налогоплательщика.
Если налоговая требует что-либо пояснить
Разъяснения (например, относительно низкой зарплаты или расхождения данных декларации на прибыль с бухгалтерской отчетностью) следует дать развернуто, изложив суть своими словами.
Строгий формат утвержден только для пояснений к декларации НДС (приказ ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@). Направить их можно исключительно в электронном виде (п. 3 ст. 88 НК).
Ответ на требование налоговой должен содержать:
реквизиты ИФНС (наименование, номер инспекции, адрес, ФИО руководителя);
данные налогоплательщика (наименование фирмы, ИНН, КПП, юрадрес);
исходящий номер и дату;
вступительную часть: «На ваше требование (номер, дата) поясняем следующее…»;
само пояснение со ссылками на нормативные акты;
ФИО, должность, подпись руководящего лица (директора или бухгалтера).
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Если налоговая требует предоставить документы
Современный документооборот с ФНС происходит через ЭДО-оператора, однако если вы все же решились отвечать на запросы в бумажном виде, учитывайте нюансы.
Недостающие документы направляются в ИФНС в копиях, которые заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации. Предоставлять оригиналы или делать нотариальные экземпляры не нужно (п. 2 ст. 93 НК).
Многостраничные документы следует прошить, пронумеровать и заверить в месте сшивки (см. приложение 18 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@).
Подготовьте также сопроводительное письмо (опись) в двух экземплярах, если передаете бумажные носители. На одном из них — представитель налогового органа поставит визу о приеме. Так у компании останется подтверждение, что запрос ИФНС выполнен в полном объеме и в надлежащие сроки.
При этом через ЭДО можно отправить:
документы, которые были изготовлены в электронной форме и подписаны ЭЦП;
сканы, которые заверены также цифровой подписью уполномоченного лица.
В таком случае опись не нужна, оператор ЭДО сам сформирует квитанцию.
Новый электронный формат документов 5.02
Приказом от 18.10.2023 № ЕД-7-23/757@ ФНС утвердила новый формат требований для дачи пояснений налогоплательщика и ответа на такие требования в электронном виде. С ноября использоваться будет только версия — 5.02.
В связи с этим многие операторы ЭДО и электронной отчетности уже давно внесли изменения в свои сервисы.
Ответить на Требование в актуальном формате можно в сервисе Платформа Госотчет. Кроме того, в сервисе:
интуитивно понятная форма ответа Требование;
реализовано автоматическое определение типов истребуемых документов при загрузке;
Требования связаны с отправленными ответами, для удобной навигации в документообороте;
Есть возможность отложенной отправки Квитанции о приеме (таким образом, минимизирован риск просрочки).
Как ответить на Требование в сервисе Госочтет
Чтобы ответить на Требование в сервисе Госотчет:
1. Перейдите в документооборот с Требованием.
2. На странице документооборота скачайте вложение и ознакомьтесь с Требованием.
3. После ознакомления с требованием, нажмите кнопку «Ответить на требование», чтобы сформировать ответ.
4. Загрузите истребуемые документы, заполните обязательные поля и нажмите «Отправить».
Пользоваться сервисом удобно даже новичкам, интерфейс удобен и интуитивно понятен.
Штрафы за нарушение сроков и неактуальную форму ответа с Платформой Госотчет исключены.
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