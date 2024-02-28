Как отвечать на требования ФНС: краткая шпаргалка для бухгалтера

Если проигнорировать требования налоговой, за каждый непредоставленный документ придется заплатить штраф — 200 руб. Молчание в ходе встречной проверки стоит уже 10 000 руб., а при запросе документов по конкретной сделке — 5000 руб. Расскажем, как поддерживать со своей ИФНС продуктивный диалог без претензий и санкций.

ИФНС прислала требование: какой срок для ответа

Первым делом внимательно изучите текст входящего документа. Обычно налоговая служба указывает срок для дачи пояснений в самом требовании.

Количество дней, отведенных ФНС на подготовку ответного сообщения, зависит и от сути (оснований) запроса, и от способа его отправки

Способ получения требования Дата получения (день, с которого идет отсчет) Срок для ответа Лично в инспекции Дата вручения представителю компании 5 рабочих дней Заказным письмом Шестой рабочий день от отправления (согласно штампу Почты России) 11 рабочих дней с момента отправки требования ИФНС В электронном виде через оператора ЭДО Дата отправки Квитанции о приеме требования (на это у компании есть 6 рабочих дней с момента поступления электронного письма) 5 рабочих дней с момента отправки Квитанции о приеме требования (или не больше 11 рабочих дней от даты поступления электронного письма ИФНС) В личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС Следующий день за днем размещения требования в кабинете 6 рабочих дней с момента размещения требования

Если последний день срока выпадает на праздник или выходной, то дать пояснения или предоставить нужные документы можно в ближайший рабочий день (условно, в понедельник после воскресенья).

Чувствуете, что не успеваете с ответом? Не молчите, а своевременно поставьте налоговую в известность. Продление срока — право, а не обязанность ИФНС. И все же фискалы с большой вероятностью пойдут на встречу, если причины уважительные (большой объем затребованной информации, отпуск, больничный руководителя и т.п.).

Важно: об отсрочке просите сразу же, на следующий день после получения требования (п. 3 ст. 93 НК). Для заявления используйте унифицированную форму, утв. приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.

Форма и содержание ответного письма

В большинстве случаев ответ на требование ИФНС составляется в произвольной форме и направляется на бумаге или в электронном виде через оператора ЭДО или кабинет налогоплательщика.

Если налоговая требует что-либо пояснить

Разъяснения (например, относительно низкой зарплаты или расхождения данных декларации на прибыль с бухгалтерской отчетностью) следует дать развернуто, изложив суть своими словами.

Строгий формат утвержден только для пояснений к декларации НДС (приказ ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@). Направить их можно исключительно в электронном виде (п. 3 ст. 88 НК).

Ответ на требование налоговой должен содержать:

реквизиты ИФНС (наименование, номер инспекции, адрес, ФИО руководителя);

данные налогоплательщика (наименование фирмы, ИНН, КПП, юрадрес);

исходящий номер и дату;

вступительную часть: «На ваше требование (номер, дата) поясняем следующее…»;

само пояснение со ссылками на нормативные акты;

ФИО, должность, подпись руководящего лица (директора или бухгалтера).

Платформа Госотчет Создавайте и отправляйте электронную отчётность в госорганы Подключить

Если налоговая требует предоставить документы

Современный документооборот с ФНС происходит через ЭДО-оператора, однако если вы все же решились отвечать на запросы в бумажном виде, учитывайте нюансы.



Недостающие документы направляются в ИФНС в копиях, которые заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации. Предоставлять оригиналы или делать нотариальные экземпляры не нужно (п. 2 ст. 93 НК).

Многостраничные документы следует прошить, пронумеровать и заверить в месте сшивки (см. приложение 18 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@).

Подготовьте также сопроводительное письмо (опись) в двух экземплярах, если передаете бумажные носители. На одном из них — представитель налогового органа поставит визу о приеме. Так у компании останется подтверждение, что запрос ИФНС выполнен в полном объеме и в надлежащие сроки.

При этом через ЭДО можно отправить:

документы, которые были изготовлены в электронной форме и подписаны ЭЦП;

сканы, которые заверены также цифровой подписью уполномоченного лица.

В таком случае опись не нужна, оператор ЭДО сам сформирует квитанцию.

Новый электронный формат документов 5.02

Приказом от 18.10.2023 № ЕД-7-23/757@ ФНС утвердила новый формат требований для дачи пояснений налогоплательщика и ответа на такие требования в электронном виде. С ноября использоваться будет только версия — 5.02.

В связи с этим многие операторы ЭДО и электронной отчетности уже давно внесли изменения в свои сервисы.

Ответить на Требование в актуальном формате можно в сервисе Платформа Госотчет. Кроме того, в сервисе: интуитивно понятная форма ответа Требование;

реализовано автоматическое определение типов истребуемых документов при загрузке;

Требования связаны с отправленными ответами, для удобной навигации в документообороте;

Есть возможность отложенной отправки Квитанции о приеме (таким образом, минимизирован риск просрочки). Подключить

Как ответить на Требование в сервисе Госочтет

Чтобы ответить на Требование в сервисе Госотчет:

1. Перейдите в документооборот с Требованием.

2. На странице документооборота скачайте вложение и ознакомьтесь с Требованием.

3. После ознакомления с требованием, нажмите кнопку «Ответить на требование», чтобы сформировать ответ.

4. Загрузите истребуемые документы, заполните обязательные поля и нажмите «Отправить».

Пользоваться сервисом удобно даже новичкам, интерфейс удобен и интуитивно понятен.

Штрафы за нарушение сроков и неактуальную форму ответа с Платформой Госотчет исключены.

Платформа Госотчет Создавайте и отправляйте электронную отчётность в госорганы Подключить

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K1m6b