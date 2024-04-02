Кассовая дисциплина 2024: основные нарушения, последствия и риск–ориентированный подход ФНС

Как работает риск-ориентированный подход регулятора (об этом говорил Президент в своем Послании к Федеральному собранию) при контроле пользователей касс и ОФД ? Каковы правила и как устроена система кассовой дисциплины. Что ждет нарушителей, рассказываем в обзоре.

Что нужно знать о проверках кассы

Закон о применении ККТ от 22.05.2003 (ред. от 29.12.2022) № 54-ФЗ регламентирует работу с онлайн-кассами. Соблюдение кассовой дисциплины проверяют органы ФНС.

Такие проверки относятся к внеплановым контрольным мероприятиям: их не включают в официальный график проверок, налогоплательщика о них заранее не уведомляют, и ни один субъект от такой проверки не застрахован.

Несмотря на то, что в 2024 году продолжает действовать мораторий на внеплановые проверочные мероприятия, полного запрета на такие проверки по кассам нет. Их проведение в период моратория регулируется постановлением Правительства от 10 марта 2022 г. N 336.

Без ограничений могут проводиться:

проверки без взаимодействия с налогоплательщиком — выездное обследование, наблюдение за соблюдением обязательных требований;

профилактические мероприятия;

контрольная закупка (если выездным обследованием выявлено нарушение).

Для проведения проверок с взаимодействием с налогоплательщиком,а такжепри выявлении индикаторов риска и истечении срока исполнения предписания, выданного после 01.03.2021, у проверяющих должно быть решение руководителя налоговой службы и согласование с прокуратурой.

Но если проверяющие выявят нарушения кассовой дисциплины, привлечь ИП или компанию к ответственности можно, пока не истек срок давности. Для нарушений, не связанных с применением ККТ, этот срок равен 60 календарным дням, а при использовании ККТ — одному году с даты их совершения (ст. 4.5 КоАП).

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ККТ и ОФД: нарушения кассовой дисциплины

Применять онлайн-ККТ и передавать чеки в адрес ОФД обязаны юрлица и ИП при расчетах за товары (работы, услуги) с физлицами, независимо от способа оплаты. Кассы обязательны, когда ИП и компании платят наличными и электронными средствами платежа (картой, смартфоном). Все случаи, когда ККТ не применяют, перечислены в ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Разбираемся, какие нарушения кассовой дисциплины допускают пользователи, использующие онлайн-кассы.

Неприменение ККТ

К данному нарушению, в частности, относят:

Использование ККТ или фискального накопителя (ФН), не включенных в реестр ФНС.

Применение ФН, который не подходит для ведения осуществляемой деятельности.

Применение незарегистрированного кассового оборудования.

Использование ККТ, которую налоговики сняли с учета в одностороннем порядке (такое снятие возможно, если свыше 30 дней назад истек срок действия ключа фискального признака ФН, или официально прекращена деятельность ИП/юрлица, либо ККТ не соответствует законодательным требованиям).

Отвечать пользователям ККТ придется по п. 2 ст. 14.5 КоАП:

Штраф для руководства компаний и ИП составит от четверти до половины суммы расчета без ККТ (но минимум 10 000 руб.).

Юрлица заплатят от ¾ до полной суммы незаконного расчета (минимум 30 000 руб.).

Предпринимателей, которые не применяют ККТ повторно и которые совокупно приняли без нее 1 млн руб. и больше, ожидают более суровые меры ответственности (п. 3 ст. 14.5 КоАП):

Руководителя юрлица могут дисквалифицировать на 1–2 года.

Компанию и ИП ожидает до 90 суток административного приостановления деятельности.

Невыдача чека покупателю

Отвечать придется за пробитый, но не отправленный электронный документ (чек, БСО) в адрес покупателя, и за непередачу чека (или БСО) на бумаге, если его потребовал покупатель (п. 6 ст. 14.5 КоАП):

для должностных лиц — штраф 2 000 руб.;

для организаций — штраф 10 000 руб.

Возможно, вместо штрафа последует лишь предупреждение.

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Применение ККТ с нарушением порядка

Сюда относят:

Использование кассовой техники, не соответствующей установленным требованиям.

Применение ККТ, по которой нарушен порядок регистрации, сроки и условия перерегистрации или порядок и условия ее применения.

Работа на кассе без карточки регистрации.

Суммы штрафов согласно п. 4 ст. 14.5 КоАП составят:

1 500–3 000 руб. для ИП и должностных лиц компаний;

5 000–10 000 руб. — для юрлиц.

Ошибки в фискальных документах (чеках)

К ним относятся ошибки в обязательных и необязательных тегах или отсутствие тегов. Из-за этого чек не будет принят к учету налоговой.

Каждый чек проходитформатно-логический контроль, который проверяет наличие обязательных реквизитов, их значения и корректность логических правил.

Если на кассе не была завершена регистрация, точек попадет в мягкий карантин (в личном кабинете «Платформа ОФД» вы увидите статус «Прием в карантин»). Такой чек невозможно проверить на сайте ФНС — чтобы исправить ошибку, нужно завершить регистрацию.

Также чек может может попасть в жесткий карантин и получить статус «Отказ в приеме», если при проверке нашлись критические ошибки — например, в чеке нет обязательных тегов, не указано название товара, мера количества предмета расчета, неправильно заполнены теги НДС. Такие чеки налоговая к учету не принимает.

В этом случае нужно сформировать исправленные фискальные документы и вместе с заявлением об обнаруженной ошибке отправить в налоговую.

Суммы штрафов — такие же, как и в предыдущем случае. Но нужно помнить, что подобные ошибки приводят к расхождениям финансовых показателей в фискальных данных, которые получают ФНС от онлайн-касс, и налоговой отчетности, сдаваемой предпринимателем. Это может повлечь дополнительную проверку налоговой.

Непредставление связанных с ККТ документов, информации по запросу налоговиков

Закон 54-ФЗ обязывает пользователей ККТ предоставлять документы и информацию, запрашиваемую ФНС в ходе контрольных и надзорных мероприятий.

Отказ или нарушение сроков подачи обернется штрафом (п. 6 ст. 14.5 КоАП):

для ИП и должностных лиц — 1 500–3 000 руб.;

для юрлиц — 5 000–10 000 руб.

Применение кассы, не соответствующей требованиям закона, нарушение порядка и правил ее регистрации, ошибки в фискальных документах влекут последствия для бизнеса. Используйте сервис «Контроль нарушений», чтобы соответствовать требованиям, контролировать работу кассы, отслеживать наличие ошибок и вовремя их исправлять. Поучаствуйте в опросе об онлайн-кассах и операторах фискальных данных. Он поможет нам лучше понять, какие особенности и характеристики ОФД вам наиболее важны. Благодаря этому мы сможем сделать наши сервисы еще более удобными для вас.

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