Как ИП уменьшить патент на страховые взносы в 2024 году

В 2024 году ИП, которые работают на патенте (ПСН), как и прежде, могут уменьшать его стоимость на страховые взносы. Рассказываем, по каким правилам производится уменьшение.

Страховые взносы ИП в 2024 году

За 2024 год предприниматели платят «за себя»(п. 1.2 ст. 430 НК):

Фиксированные взносы (на ОПС и ОМС) — 49 500 руб. Срок уплаты — 31 декабря 2024 года, но из-за переноса, вероятно, это будет 9 января 2025 года.

Дополнительный взнос на ОПС — 1% от части годового дохода, превышающей 300 тыс. руб., но не более 277 571 руб. Срок уплаты — 1 июля 2025 года.

ИП на патенте 1% дополнительного взноса берут не от реального дохода, а от потенциально возможного, который является базой для определения стоимости патента (пп. 5 п. 9 ст. 430 НК).

Перечислять страховые взносы «за себя» ИП может сразу всей суммой или по частям в течение всего срока уплаты.

Когда у ИП есть работники, до 15 числа следующего за расчетным месяца за них уплачиваются страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ в составе ЕНП, а также на «травматизм» — в СФР отдельной платежкой.

Как уменьшить патентный налог на взносы

Страховые взносы и налоги предприниматели уплачивают в бюджет с помощью ЕНП, указывая в поле 104 платежки общий КБК 18201061201010000510 и статус «01» в поле.

Средства поступают на ЕНС (единый налоговый счет), на котором формируется совокупная налоговая обязанность ИП. Налоговики сами направляют деньги с ЕНС на погашение имеющихся у него обязательств.

В 2024 году для уменьшения ПСН-налога на страховые взносы (письмо ФНС от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@):

не обязательно наличие положительного сальдо на ЕНС;

не требуется направлять заявление о зачете в налоговую.

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Одно из последних новшеств для предпринимателей, которые применяют ПСН — возможность уменьшать «патентный» налог на страховые взносы «за себя», даже если в бюджет они еще не перечислены (п. 90 ст. 2 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ). До 2023 года уменьшение на взносы разрешалось только после их уплаты.

Сумму для снижения налога, ИП определяет сам, но она не должна выходить за пределы сумм страховых взносов за текущий налоговый период. При этом нужно учитывать такие нюансы:

Последний день для уплаты фиксированных взносов обычно переносится на первый рабочий день нового года , но при этом считается, что взносы все равно подлежат уплате в текущем году.

Взносы ИП «за себя» за периоды ранее 2023 года, уплаченные в 2023 году и позднее , можно принять к уменьшению «патентного» налога за 2023 — 2025 годы.

За счет дополнительного взноса 1% за 2023 год можно снизить налог за 2023, 2024 годы. Снижать в 2024 году налог на суммы, которые уже уменьшили стоимость патента за 2023 год, нельзя.

Аналогично производится уменьшение и в последующих периодах: на взнос 1% за 2024 год можно уменьшить ПСН-налог за 2024 и 2025 годы (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104).

По страховым взносам за работников изменений нет — их можно принимать к уменьшению ПСН-налога только после уплаты в году действия патента. При совмещении ПСН с другим режимом, стоимость патента можно снижать на взносы, уплаченные за сотрудников, занятых именно в «патентной» деятельности (п. 1.2 ст. 346.51 НК).

Максимальная величина уменьшения «патентного» налога за счет страховых взносов зависит от наличия наемного персонала у ИП:

ИП-работодатель на взносы за себя и работников может снизить налог максимум на 50%.

ИП без работников может уменьшать налог до 100%, то есть до нуля.

Закон не запрещает снижать стоимость патента при каждой его оплате. Сроки платежей по патенту (п. 2 ст. 346.51 НК):

патент сроком до 6 месяцев, оплачивается в полной сумме не позже окончания его срока действия;

патент на 6–12 месяцев, оплачивается в два этапа: 1/3 стоимости — в течение 90 дней с начала его действия; 2/3 стоимости — не позже завершения срока действия патента.



Ставка ПСН в общем случае составляет 6% от потенциально возможного дохода.

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Уведомление об уменьшении «патентного» налога

Налоговую нужно уведомить о снижении «патентного» налога на страховые взносы по форме, которая утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218.

Подавать его можно на бумаге — по почте или при личном визите в ИФНС, либо электронно через «Личный кабинет налогоплательщика» (п. 1.2 ст. 346.51 НК).

В уведомлении указываются:

сведения о патентах, по которым уменьшается ПСН-налог;

сумма взносов, принятых к уменьшению налога.

Если ИП оплачивает патент двумя платежами, то и уведомление он может подавать дважды — уменьшая налог при каждой оплате.

Сроки представления такого уведомления не установлены, но желательно сделать это минимум за 20 дней (рабочих) до истечения срока уплаты патента. Такой срок отведен ИФНС на отправку ИП уведомления об отказе в уменьшении налога.

Отказать ИП могут, если в уведомлении он указал сумму взносов, которая превышает сумму налога к уплате. В случае отказа налог придется уплатить в полной сумме в установленный срок, а уведомление для уменьшения уплаченной стоимости патента можно подать повторно, внеся в него правильные данные.

Уменьшаем патент на взносы: примеры

Пример 1. ИП без работников

В 2024 году ИП работает на ПСН. Он приобрел патент сроком на 12 месяцев стоимостью 58 800 руб. (6% от потенциально возможного дохода 980 000 руб.).

Уменьшить налог можно на страховые взносы ИП «за себя» за 2024 год, независимо от факта их уплаты:

Фиксированные — 49 500 руб. 1% дополнительного взноса — 6 800 руб. ((980 000 – 300 000) х 1%).

Общая сумма взносов — 56 300 руб. (49 500 + 6 800). Принять к уменьшению можно всю сумму.

Ограничений для ИП без работников нет — уменьшение налога возможно на все взносы:

58 800 – 56 300 = 2 500 руб. — налог к уплате.

К зачету принята вся сумма фиксированных взносов и дополнительного взноса.

Пример 2. ИП с работниками

У ИП в 2024 году одновременно действует два патента:

Стоимостью 55 000 — 6% от потенциального дохода 916 667 руб. Стоимостью 38 000 — 6% от потенциального дохода 633 333 руб.

Деятельность по первому патенту ведется без работников, а для ведения работы по второму патенту нанят один сотрудник. За работника в 2024 году уплачены страховые взносы — 40 000 руб.

Общая сумма взносов — 102 000 руб., из них:

49 500 руб. — фиксированные взносы ИП;

12 500 руб. ((916 667 + 633 333 – 300 000) х 1%) — 1% дополнительного взноса ИП;

40 000 руб. — уплаченные взносы за сотрудника.

Если хоть по одному из патентов применяется труд наемного персонала, ограничение на уменьшение в 50% применяется ко всем патентам, которые действуют в том же периоде.

Уменьшение налога возможно на общую сумму 46 500 руб., в том числе:

по первому патенту — на 27 500 руб. (55 000 х 50%);

по второму — на 19 000 руб. (38 000 х 50%).

Итого ИП должен уплатить:

(55 000 – 27 500) + (38 000 – 19 000) = 46 500 руб. — налог к уплате.

К зачету достаточно принять фиксированные взносы ИП. Неиспользованный дополнительный взнос 1% (12 500 руб.) ИП может применить для уменьшения налога по новому патенту, в том числе, приобретенному на 2025 год.

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