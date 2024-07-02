«Платформа ОФД» дарит скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев для самых практичных

Акция «Скидка на тариф ОФД 36 месяцев для самых практичных» доступна во всех регионах России. Как при подключении новых кассовых аппаратов, так и при продлении ранее активных касс.

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Воспользоваться скидкой могут и новые, и действующие клиенты «Платформы ОФД». Сниженный тариф по промо-коду действует на любое число касс*.

Акция на тариф оператора фискальных данных сроком 3 года действует с 1 по 31 июля 2024 года.

Инструкция по активации промо-кода на скидку при оплате ОФД — в Базе знаний.

Чтобы перерегистрировать кассу с другого ОФД:

Зарегистрируйтесь в личном кабинете «Платформы ОФД» Зайдите в раздел «Кассы» и создайте заявку на перерегистрацию ККТ в ФНС Смените настройки на кассе и начните работу с «Платформой ОФД»

Подробнее — в Базе знаний и видеоинструкциях.

Техподдержка поможет на любом шаге — 8 (495) 252-50-50.

* Тариф со скидкой доступен для покупки на кассу только один раз.

Платформа ОФД (ООО «Эвотор ОФД») — №1 в рейтинге и крупнейший оператор фискальных данных России.

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Техподдержка 24/7. Мобильное приложение с онлайн-статистикой продаж.

Удобная и бесплатная регистрация касс в ФНС через интерфейс личного кабинета клиента ОФД. Мониторинг статуса чеков и касс во избежание нарушений и штрафов.

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