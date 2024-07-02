«Платформа ОФД» дарит скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев для самых практичных

Используйте скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев до конца июля.
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Акция на тариф оператора фискальных данных сроком 3 года действует с 1 по 31 июля 2024 года.
Инструкция по активации промо-кода на скидку при оплате ОФД — в Базе знаний.
Чтобы перерегистрировать кассу с другого ОФД:
Зарегистрируйтесь в личном кабинете «Платформы ОФД»
Зайдите в раздел «Кассы» и создайте заявку на перерегистрацию ККТ в ФНС
Смените настройки на кассе и начните работу с «Платформой ОФД»
Подробнее — в Базе знаний и видеоинструкциях.
Техподдержка поможет на любом шаге — 8 (495) 252-50-50.
* Тариф со скидкой доступен для покупки на кассу только один раз.
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