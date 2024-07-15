ФНС делает рассылки о нарушениях в чеках ККТ. Какие ошибки самые популярные

Многие владельцы онлайн-ККТ с марта 2024 года начали получать информационные письма от ФНС о недопустимости нарушений в кассовых чеках. Правила проверки фискальных данных ужесточили, и теперь допущенная в чеке неточность может обернуться критической ошибкой. Мы собрали статистику о самых «популярных» ошибках и проблемных тегах.

Ошибки в кассовых чеках: ищем и исправляем

В своих письмах налоговая не дает информации о том, какие конкретно ошибки допущены пользователем. Письма предупреждают о возможных рисках нарушения порядка применения онлайн-касс и содержат рекомендации налогоплательщикам по устранению нарушений. Несмотря на их профилактический характер, проверять чеки на нарушения и исправлять их нужно обязательно. Для обнаружения ошибок надежнее всего пользоваться сервисом контроля нарушений в вашем личном кабинете ОФД.

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Процесс передачи чеков в налоговый орган происходит следующим образом:

продавец в момент продажи пробивает покупателю чек;

онлайн-касса передает данные оператору фискальных данных (ОФД);

ОФД проводит: проверку статуса передачи чеков в ФНС — можно ли от этой кассы принимать фискальные документы (ФД); проверку статуса регистрации онлайн-кассы; форматно-логический контроль (ФЛК) чеков (приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662 в ред. от 12.04.2023).



По итогам ФЛК чекам присваивается один из статусов:

«Отказ в приеме» — при проверке отправленного в налоговую чека в нем обнаружено отсутствие обязательных тегов или критические ошибки, требующие исправления. Такой чек направляется в жесткий карантин, его не учитывают налоговики, соответственно, недоступна его проверка на сайте ФНС, чеку требуется обязательная корректировка.

«Прием в карантин» — этот статус возможен, когда чеки начали выбивать, не получив карточку регистрации ККТ, либо кассу сняли с учета. Такие фискальные документы отправляются в карантин, они не учитываются налоговой и их нельзя проверить на сайте ФНС, пока не завершится регистрация или перерегистрация онлайн-кассы.

«Принят с предупреждением» — в чеке есть ошибки в необязательных тегах, его приняла ФНС, но исправления надо внести, поскольку наличие таких ошибок является для инспектора поводом для более глубокой проверки деятельности предпринимателя;

«Принят» — чек принят налоговой, ошибок в нем нет.

Проверяйте статусы чеков, отправленных в ФНС, в личном кабинете клиента Платформы ОФД. Отслеживать чеки с ошибками удобно с помощью фильтров, а выгружать отчеты можно в разных форматах с помощью конструктора.

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Самые частые ошибки в чеках

Майская статистика по критическим ошибкам в чеках выглядит так:

Доля в общем числе ошибок (май 2024 г.) Код ошибки Описание ошибки 89% 420 Отсутствует обязательный тег 2% 511 Не указан ИНН Поставщика (должен присутствовать в каждом предмете расчета) 2% 505 Неправильно заполнены теги НДС в чеке — должен присутствовать хотя бы один из тегов: 1102 «Сумма НДС чека по ставке 20%», 1103, 1104 «Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%», 1105 «Сумма расчета по чеку без НДС», 1106 «Сумма НДС чека по ставке 20/120», 1107 «Сумма НДС по ставке 10/110» менее 2% 422 Значение вне разрешенного диапазона (превышена допустимая длина или переданы недопустимые значения) 503 Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки 423 Присутствуют незадекларированные теги (тег не существует, не допустим для ФД или недопустим для группы тегов) 502 Время на кассе отстает от текущего более, чем на 1 год 424 Тег имеет недопустимые повторения 510 Признак агента по предмету расчета требует присутствия ИНН поставщика 506 Суммарное значение НДС превышает разрешенное 507 Сумма по способам оплаты не соответствует общей сумме чека

Подавляющее большинство из всех категорий ошибок – отсутствие обязательного тега (код 420). Здесь тоже есть своя статистика:

Самый распространенный отсутствующий тег 2108 «Мера количества предмета расчета». Раньше его наличие в чеке не контролировалось налоговой, но теперь он стал обязательным.

Следующий по «популярности» — тег 1030 «Наименование предмета расчета». Нарушение возникает, когда в чеке вообще отсутствует наименование проданного товара (услуги), либо указаны не конкретные данные, а расплывчатые формулировки («товар», «услуга», «аванс» и т.п.).

Тег 1012 «Дата и время проведения расчета» — время в чеке должно точно соответствовать реальному времени.

Тег 1226 «ИНН поставщика» — должен присутствовать в чеке посредника, производящего расчет с покупателем.

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Исправление ошибок в чеках

Искать и исправлять ошибки придется самим, и лучше сделать это как можно оперативнее, чтобы избежать штрафов от ФНС.

Действуйте так:

Войдите в личный кабинет ОФД в раздел с чеками.

Используя функцию поиска проверьте, есть ли у вас чеки с проблемными статусами.

Если такие чеки есть, проанализируйте допущенные ошибки и выявите их причину. Например, это может быть техническая проблема с программным обеспечением кассы или учетной системой.

Сформируйте чеки коррекции и отправьте их повторно.

О нарушениях письменно известите налоговую инспекцию, а также предоставьте чеки, в которых найдены ошибки, и чеки, корректирующие их.

Ошибки в чеках: ответственность

Выявление недочетов и пробитие чека коррекции раньше, чем это обнаружат налоговики, позволит избежать санкций со стороны ФНС.

За ошибки в чеках или отсутствие в них обязательных реквизитов, нарушение порядка регистрации и применения ККТ налогоплательщиков ждет предупреждение или штраф (п. 4 ст. 14.5 КоАП):

от 1500 до 3000 руб. — для ИП и должностных лиц;

от 5000 до 10000 руб. — для юрлиц.

Всю актуальную информацию по фискальным документам вы найдете личном кабинете Платформы ОФД. Сервис не только оперативно передает данные в ФНС, но и помогает быстро обнаружить ошибки, чтобы устранить расхождения с налоговой и обезопасить свой бизнес от внеплановых проверок.

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