Теги в кассовых чеках. Что это и какие реквизиты обязательны

Кассовые чеки — фискальные документы, которые не только выдаются покупателю, но и передаются в налоговую через ОФД (оператора фискальных данных). Они должны иметь обязательные реквизиты, установленные законом № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Что такое «теги» в кассовых чеках

Теги — реквизиты, которые должны присутствовать в кассовом чеке (ст. 4.7 закона № 54-ФЗ, Приказ ФНС № ЕД-7-20/662 от 14.09.2020 в ред. от 12.0.2023).

Кассовый чек выдается покупателю на бумаге или отправляется ему в электронном виде, а налоговикам передается исключительно электронный вариант. Часть тегов может не отражаться в бумажном документе, но присутствовать в электронном чеке.

Некоторые теги включаются в чек только при наличии определенных оснований. Например, при торговле маркированными товарами, при реализации товара агентом, либо когда покупателем является ИП, или юрлицо.

Теги можно отслеживать через ОФД. До конца июля 2024 года действует скидка 40% на тариф ОФД сроком 36 месяцев — от крупнейшего оператора фискальных данных страны, компании «Платформа ОФД». Для ее получения — наберите код 0840 при покупке или продлении тарифа ОФД в «Платформе ОФД». Используйте для работы с кассовыми чеками сервис Платформа ОФД. Для вас: Проверка чеков и ККТ на соответствие законодательству.

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Какие теги надо включать в чек

Перечень тегов, которые должны быть в чеке, весьма обширен. В таблицах ниже мы сгруппировали обязательные реквизиты чека:

1000 Наименование документа «Кассовый чек». 1042 Номер чека за смену Порядковый номер чека. 1038 Номер смены Онлайн-касса проставляет номер автоматически. 1012 Дата и время расчета Должны соответствовать реальному времени. 1009 Адрес осуществления расчета Адрес компании или регистрации ИП, к которому прикреплена ККТ. Дополнительно указывают: при расчете в зданиях – адрес здания и помещения с почтовым индексом; при расчетах в транспорте – наименование и номер ТС; при расчетах через интернет — адрес сайта пользователя ККТ. 1187 Место расчета Фактическое место совершения продажи. Может отличаться от тега 1009. 1048 Наименование пользователя Название компании или ФИО предпринимателя. 1018 ИНН пользователя ККТ ИНН компании или ИП — пользователя ККТ. 1021 Кассир ФИО кассира и его должность. 1055 Система налогообложения «ОСН», «УСН доход», «УСН доход – расход», «ПСН», «ЕСХН». 1054 Признак расчета «Приход», «возврат прихода», «расход», «возврат расхода». 1037 Регистрационный номер ККТ. Из отчета о регистрации ККТ. 1041 Номер ФН. Номер фискального накопителя 1108 Признак ККТ для расчетов в интернете. Применяется только при онлайн-продажах. 1036 Номер автомата Если онлайн-ККТ участвует в автоматическом устройстве расчетов. 1060 Адрес сайта ФНС Официальный сайт ФНС, где можно проверить чек. 1008 Номер телефона или адрес электронной почты покупателя 1117 Электронная почта отправителя чека Нужны, если чек покупателю передается электронно. 1077 ФПД Фискальный признак документа 1040 Номер ФД Номер фискального документа 1209 Версия ФФД (формата фискальных документов) Указывают только в электронном чеке. В 2024 году действуют ФФД 1.05, 1.1, а при торговле маркированными товарами — 1.2. 1196 QR-код Печатается в отдельной области чека в виде двумерного штрихкода. ФПС Фискальный признак сообщения — формируется для чеков, хранящихся в фискальном накопителе. Наименование ОФД и адрес его сайта Данные оператора фискальных данных

Теги суммовых значений

1020 Общая сумма расчета с отдельным указанием ставки и суммы НДС (если есть). 1031, 1081 Сумма по чеку наличными (тег 1031) или безналичными (тег 1081). 1102, 1103, 1104 Сумма НДС 20% (тег 1102), 10% (тег 1103), 0% (тег 1104) по чеку. 1105 Сумма расчета по чеку без НДС. 1215, 1216, 1217 Сумма по чеку предоплатой (тег 1215), постоплатой, либо в кредит (тег 1216), встречным предоставлением (тег 1217).

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Теги для предмета расчета

Предмет расчета — обязательный реквизит, который обозначается в чеке тегом 1059. Это наименование (описание) оплачиваемого товара (услуги).

В его структуру могут входить следующие теги:

1214 Признак способа расчета «Предоплата», «предоплата 100%», «аванс», «полный расчет» и т.д. Необязателен, если производится полная оплата, в т.ч. с учетом аванса, в момент передачи предмета расчета 1212 Признак предмета расчета Товар (Т), подакцизный товар (АТ), услуга, агентское вознаграждение (АВ) и т.д. При способе расчета «аванс» (тег 1214) может не указываться 1030 Наименование предмета расчета Название реализуемого товара, услуги. При оплате авансом (тег 1214) можно не указывать 1230 Код страны происхождения товара Указывают пользователи ККТ, выставляющие счета-фактуры 1231 Номер декларации на товар 1079 Цена за единицу предмета расчета Указывается с учетом наценок и скидок 1023 Количество предмета расчета Число позиций (товаров, услуг) в чеке, реализуемых покупателю 1229 Акциз Если предмет расчета облагается акцизом 1199 Ставка НДС Если товар облагается НДС 1043 Стоимость товара, услуги Указывается с учетом наценок, скидок 2108 Мера количества предмета расчета Единицы измерения — шт., ед., кг, м, см и т.д.

Дополнительные теги

Некоторым пользователям необходимо дополнительно включать в чек такие реквизиты:

Если пользователь ККТ — платежный или иной агент, комиссионер, поверенный (включаются в структуру тега 1059) 1222 Признак агента по предмету расчета.

1223 Данные агента.

1224 Данные поставщика.

1226 ИНН поставщика. Если покупатель — ИП или организация 1227 Покупатель (наименование юрлица, ФИО ИП).

1228 ИНН покупателя. При реализации товаров с обязательной маркировкой 1162 Код товара.

Необязательные реквизиты в чеке

Кроме обязательных тегов, продавец вправе включать в чек и необязательную информацию. Например, это может быть реклама, информация о предстоящих акциях и т.п.

Дополнительные реквизиты пользователя обозначаются тегом 1084.

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Если не все теги присутствуют в чеке

Версия чека, отправляемая в ФНС, должна содержать все обязательные реквизиты.

Отсутствие обязательного тега не позволит чеку пройти форматно-логический контроль и он будет направлен в жесткий карантин. Такие чеки имеют статус «Отказ в приеме», их необходимо исправлять чеками коррекции, и лучше это сделать до того, как нарушение заметит налоговая, иначе последуют санкции от регулятора.

Наказанием может стать предупреждение или штраф (п. 4 ст. 14.5 КоАП):

1500–3000 руб. для должностных лиц и ИП;

5000–10000 руб. для компаний.

Чтобы избежать проверки налоговой, отслеживайте актуальные статусы чеков в личном кабинете Платформы ОФД. Поиск чеков ведется по необходимым показателям и фильтрам, а конструктор позволяет выгружать отчеты по чекам в нужном формате.

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