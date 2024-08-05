Как перейти на ФФД 1.2 продавцам маркированных товаров 

ФФД 1.2: переходный период завершается

В 2019 году были внесены изменения в закон о ККТ № 54-ФЗ, согласно которым при розничной торговле маркированными товарами продавцов обязали использовать новый формат обмена данными с системой маркировки «Честный ЗНАК» (ст. 2 закона от 26.07.2019 № 238-ФЗ, п. 1.1 ст. 4 закона № 54-ФЗ).

Чтобы продавать товар с маркировкой, продавцы должны были до 6 августа 2021 года:

приобрести фискальный накопитель новой модификации (ФН-М), поддерживающий все форматы фискальных документов;

обновить программное обеспечение онлайн-ККТ до версии, поддерживающей новый формат ФФД 1.2.

Немало компаний и ИП перешли на новый формат еще в 2021 году, но для продавцов, которые до 06.08.2021 г. зарегистрировали онлайн-ККТ с ФН старого образца, предусмотрели льготный переходный период — разрешили использовать такой фискальный накопитель до окончания срока его эксплуатации (п. 8.1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

6 августа 2024 года истекает срок для ФН прежней модификации с поддержкой старых ФФД, рассчитанных на самый продолжительный период службы — 36 месяцев. С этой даты все продавцы, использующие для торговли маркированной продукцией ФФД 1.05 или 1.1, должны перейти на актуальный формат ФФД 1.2

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Чем отличается ФФД 1.2 от других форматов

Используемая при торговле маркированными товарами онлайн-касса должна обеспечивать:

прием нанесенного на товар кода маркировки;

его передачу в фискальный накопитель и в систему «Честный ЗНАК».

ККТ, поддерживающая ФФД 1.2, способна формировать фискальные данные:

Запрос данных о коде маркировки . При продаже товара с маркировкой кассир считывает код сканером, и касса через ОФД (оператора фискальных данных) отправляет запрос о статусе кода в систему «Честный ЗНАК».

Ответ системы на запрос . После проверки от «Честного ЗНАКа» поступает информация о статусе кода. Не прошедший проверку товар продавать нельзя, в том числе, если: система «Честный ЗНАК» не обнаружила его код маркировки; в системе нет данных о нанесении кода и вводе товара в оборот; код ранее был выведен из оборота; у товара истек срок годности; товар заблокирован по решению органа госвласти; криптографическая подпись не прошла проверку.

Уведомление о продаже маркированного товара . Через ОФД в «Честном ЗНАКе» фиксируется выбытие товара.

Квитанция на уведомление. От «Честного ЗНАКа» приходит подтверждение о получении данных о продаже или поступает сообщение об ошибке.

ФФД 1.2 затронул и кассовые чеки. В частности, в них теперь содержатся такие обозначения в части маркированных товаров:

[М+] — проверка в «Честном ЗНАКе» пройдена успешно, товар оригинальный.

[М] — не проведена хотя бы одна из проверок в «Честном ЗНАКе». Такое возможно, если онлайн-касса не смогла корректно связаться с системой и передать информацию в ОФД (например, при отключении интернета), или при работе ККТ в автономном режиме. Покупатель может сам проверить подлинность товара на сайте «Честного ЗНАКа».

[М-] — товар не прошел хотя бы одну из проверок системы. Есть вероятность, что это подделка.

В ФФД 1.2 есть новые реквизиты, в том числе:

«Мера количества предмета расчета» (тег 2108), на который обращают свое особое внимание налоговики — его присутствие в чеке при использовании формата версии 1.2 обязательно, иначе можно получить штраф.

«Дробное количество маркированного товара» (тег 1291) — используется при частичном выбытии товара с маркировкой, когда число таких частей определено заранее в ГИС МТ (Государственной инфосистеме мониторинга товаров).

Упростить работу с маркированными товарами поможет сервис «Учет марок». Это комплексное решение, которое позволяет помимо передачи данных в систему «Честный ЗНАК» отслеживать ошибки в чеках с маркированными товарами и вести аналитику продаж. Сервис взаимодействует с любой ККТ. Работа в удобном и понятном интерфейсе. Подключиться к сервису

Как перейти на ФФД 1.2

Алгоритм перехода на новый формат фискальных данных для продавцов маркированной продукции:

Проверьте, поддерживает ли ваша онлайн-касса формат 1.2. Это можно сделать на сайте ФНС: откройте реестр ККТ и найдите в нем свою модель устройства. Если в графе реестра «Поддерживаемые версии формата 1.2» стоит «Да», можно перейти на ФФД 1.2 со своей кассой, а если «Нет» или модель вообще отсутствует в списке — придется приобрести новую подходящую ККТ.

Если касса поддерживает новый формат ФФД 1.2:

Обновите кассовое программное обеспечение и систему товароучета до последней версии, поддерживающей ФФД 1.2 (если требуется).

Проверьте, какой фискальный накопитель у вас установлен. Если он не поддерживает ФФД 1.2, приобретите новый ФН-М (с поддержкой ФФД 1.2), установите его.

Перерегистрируйте ККТ в связи с заменой ФН и сменой ФФД.

Если касса не поддерживает ФФД 1.2:

Приобретите новую онлайн-ККТ, работающую с форматом 1.2, и установите на нее актуальное ПО.

Приобретите и установите на новую кассу ФН-М, поддерживающий ФФД 1.2.

Зарегистрируйте новую ККТ в налоговой.

Если не перешли на ФФД 1.2 до 6 августа 2024 года

Тех, кто не перейдет вовремя на новый формат фискальных данных 1.2, ожидают штрафы:

За несоответствие онлайн-кассы требованиям законодательства о применении ККТ должностных лиц оштрафуют на 1,5–3 тыс. руб., компанию — на 5–10 тыс. руб., но можно отделаться лишь предупреждением (п. 4 ст. 14.5 КоАП). За непредставление данных в систему «Честный ЗНАК» можно получить предупреждение или штраф — для должностных лиц он составит 1–10 тыс. руб., для компаний — 50–100 тыс. руб. (ст. 15.12.1 КоАП).

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