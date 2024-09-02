«Платформа ОФД» за 8 лет обработала 130 млрд чеков и стала работать с каждой третьей кассой

Ежедневно «Платформа ОФД» принимает по 65 млн кассовых чеков с 1,2 млн касс в России.

1 сентября компании, а вместе с ней и всей системе ОФД России, исполнилось восемь лет.

Сегодня к «Платформе ОФД» подключена практически каждая третья касса в стране (доля компании на рынке свыше 31%), с которыми работают более 700 тыс. торгово-сервисных точек.

Согласно ежегодному обзору рынка от CNews Analytics, компания занимает 1 место в рейтинге российских ОФД и является крупнейшим оператором фискальных данных.

За 8 лет работы накопила в системе 130 млрд фискальных документов, в рабочем режиме принимает и обрабатывает потоковым методом более 1,2 тыс. чеков каждую секунду.

Партнерская сеть включает порядка 5 тыс. сервисных организаций и центров технического обслуживания техники в российских регионах, которые вместе с «Платформой ОФД» обеспечивают эффективную стабильную работу розничной торговли и сферы услуг России.

Платформа ЭПД Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок Подробнее

ИТ-компания за 8 лет прошла путь от ОФД до платформы цифровизации и сейчас помогает бизнесу обеспечить порядок в делах и цифрах, четко соблюдая требования закона.

Уже несколько лет является лицензированным оператором электронного документооборота и отчетности, официальным партнером системы маркировки товаров. Входит в ТОП-7 операторов ЭДО в реестре ФНС России и одной из первых аккредитована Минтрансом в качестве оператора ЭДО на транспорте. Специально для сферы логистики и грузоперевозок, открыт бесплатный тест-драйв сервиса «Платформа ЭПД» по работе с электронными перевозочными документами.

В едином окне клиентам открыты электронный документооборот, отчетность в госорганы, учет маркированных товаров, аналитика продаж и контроль нарушений. Личный кабинет пользователя стал эффективным инструментом предотвращения рисков бизнеса и штрафов. В нем клиенты из торговли и сферы услуг в режиме реального времени получают информацию о своих ошибках и недочетах перед контролирующими органами. Таким образом, могут оперативно принять меры реагирования. Годовой объем «подсвеченных» в ЛК ошибок затрагивает почти 1 трлн руб. выручки российского бизнеса.

В том числе благодаря сервису контроля нарушений, ежемесячное число пользователей личного кабинета (MAU) выросло до 180 тыс. предпринимателей и бухгалтеров. Каждый месяц формируется свыше 400 тыс. выписок и отчетов для работы с госорганами и контрагентами. В числе пользователей ЛК становится все больше крупных сетевых игроков. Так, доля крупного ретейла уже превышает 25%.

Сегодня «Платформа ОФД» развивает новые сервисы цифровизации для торговли и сферы услуг. Вместе с тем, предлагает большие данные для управленческих решений и помогает взглянуть на цифры под другим углом.

Обрабатываемый массив информации охватывает порядка 150 млн написаний товаров в день, из 3,5 тыс. категорий, включая 3 млн брендов и 21 млн товаров (SKU). Аналитические модели BigData работают на базе потоковой обработки коротких текстов собственным ПО и накопленной экспертизе с 2016 года.

Контроль нарушений Сервис для мониторинга ошибок, позволяющий избежать штрафов по кассовым операциям Перейти

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