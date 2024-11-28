Платформа ОФД
Исправление ошибок в чеках

Топ-ошибок в чеках и как их исправлять

Нередко владельцы касс получают уведомления от ФНС о том, что важно следить за отсутствием ошибок в кассовых чеках. Инспекторы стали более строго относиться к проверке фискальных документов. Даже, казалось бы, небольшие неточности могут посчитать критическими нарушениями. Разберем, какие ошибки попадаются чаще всего и как их исправить. 

Как происходит передача чека в ФНС

Вот как происходит передача чеков в ФНС:

  • При реализации товара или услуги продавец выбивает чек.

  • Онлайн-касса отправляет информацию оператору фискальных данных (ОФД).

  • ОФД проверяет чек и передает его в ФНС.

При проверке ОФД контролирует статус регистрации ККТ и проводит форматно-логический контроль (ФЛК) чеков в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662.

ФЛК — это процедура, при которой отслеживаются:

  • наличие в чеке обязательных реквизитов;

  • соответствие значения тегов определенным значениям;

  • соблюдение логических правил;

  • отсутствие незадекларированных тегов.

По итогу ФЛК чеку может быть присвоен один из таких статусов:

  • «Принят». Чек успешно отправлен в ФНС, при проверке ошибки не обнаружены.

  • «Принят с предупреждением». ФНС приняла чек, однако в нем выявлены некритичные ошибки с кодами 321, 322, 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 533, 534. Такие чеки используются контролирующими органами для сверки с налоговыми декларациями.

  • «Отказ в приеме». Выявлены критические ошибки с кодами 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510, чек не соответствует требованиям приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Чек не учтен ФНС.

  • «Прием в карантин». Чек отправлен в ФНС, но регистрация кассы на момент отправки не закончена. Проверить чек на сайте ФНС не получится.

  • «В обработке». Чек передан в налоговые органы, однако проверка еще не завершена, и статус чека пока не определен.

Прежде чем перейти к рассмотрению ошибок, расскажем об обязательных реквизитах — тегах, поскольку именно ошибки в тегах — одни из самых частых нарушений в фискальных документах. Также это критичные ошибки, из-за которых чеки не принимает ФНС.

Обязательные теги чека

Сведения о содержании чека устанавливает несколько документов. В статье 4.7 закона № 54-ФЗ утверждены обязательные реквизиты чеков. Уже упомянутый приказ ФНС № ЕД-7-20/662@ также описывает реквизиты. 

Нижесписок обязательных:

  • название документа («кассовый чек»);

  • порядковый номер за смену;

  • дата, время и адрес проведения расчета;

  • название организации или ФИО ИП;

  • ИНН пользователя;

  • система налогообложения, используемая в расчете;

  • признак расчета (приход, расход, возврат прихода или расхода);

  • название товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу и итоговая стоимость с учетом наценок, скидок и НДС;

  • сумма расчета с указанием ставок и сумм НДС;

  • форма оплаты;

  • должность и фамилия кассира (кроме оплаты на веб-сайте);

  • регномер ККТ;

  • заводской номер ФН;

  • фискальный признак документа;

  • адрес онлайн-ресурса ФНС для проверки расчета и подлинности фискального признака;

  • порядковый номер фискального документа;

  • номер смены;

  • QR-код.

Дополнительно, если чек отправляется в электронном формате, должны быть указаны:

  • абонентский номер (номер телефона) или e-mail клиента;

  • e-mail продавца.

Кроме того, чек может включать информацию, например:

  • Код товара (тег 1162) — требуется только для продукции, которая подлежит обязательной маркировке.

  • Маркетинговая информация (тег 1084) — скидки, акции и спецпредложения.

  • Агентские теги (например, 1222, 1226 и т.д.) — специальные обозначения — признак агента, ИНН поставщика услуги — указывает позицию, реализуемую агентом.

  • Тег 1192 — фискальный признак некорректного чека.

Полностью список допреквизитов можно посмотреть в приказе ФНС №ЕД-7-20/662@.

В личном кабинете «Платформы ОФД» вы можете отслеживать все актуальные статусы по фискальным документам. А сервис «Контроль нарушений» позволяет отслеживать статусы чека и состояние регистрации кассы в режиме реального времени. Методология проверки касс и чеков полностью соответствует требованиям ФНС.

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Топ критических ошибок в чеках

Каждой ошибке присваивается определенный цифровой код. По статистике «Платформы ОФД», чаще всего в чеках встречаются следующие виды нарушений.

Чек не содержит ИНН поставщика

Код ошибки 511. Если в чеке установлен признак агента (тег 1057), то нужно обязательно указать ИНН поставщика (тег 1226) в предмете расчета.

Код ошибки 510. При наличии признака агента по предмету расчета (тег 1222), также должен быть указан ИНН поставщика (тег 1226) в предмете расчета.

Некорректно заполнен НДС

Код ошибки 505. Означает, что неправильно заполнен тег НДС. В нем обязательно должно быть хотя бы одно из следующих значений: 1102 «Сумма НДС чека по ставке 20%», 1103, 1104 «Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%», 1105 «Сумма расчета по чеку без НДС», 1106 «Сумма НДС чека по ставке 20/120», 1107 «Сумма НДС по ставке 10/110».

Пропущен обязательный тег

Код ошибки 420. Эта ошибка попадается чаще всего — в 89% случаев. Отсутствовать могут разные теги: например, если нет тега 1030, значит, в чеке не указано название товара или услуги. Этот реквизит нужно заполнять почти всегда, единственное исключение — авансовые платежи, когда наименование товара или услуги еще не определено.

В обязательном поле прописано недопустимое значение

Код ошибки 422. Значение в реквизите не соответствует допустимому диапазону, установленному форматом фискальных документов.

Есть незадекларированные теги

Код ошибки 423. Означает, что в чеке присутствует лишний реквизит, не предусмотренный ФФД.

Время на кассе указано некорректно

Код ошибки 502. Время на кассе отстает от текущего больше чем на год, что нарушает требование формировать чек в момент расчета.

Код ошибки 503. Время на кассе опережает текущее больше чем на 24 часа, что также свидетельствует о том, что нарушено логическое правило — чек не может быть сформирован в будущем.

Что делать, если нашлась ошибка в чеке

Важно выявить ошибки и скорректировать фискальные документы до того, как нарушения обнаружит налоговая служба. Это поможет избежать штрафов со стороны ФНС.

За ошибки в чеках, отсутствие обязательных реквизитов бизнес ждут штрафы (п. 4 ст. 14.5 КоАП):

  • от 1500 до 3000 рублей — для ИП и должностных лиц;

  • от 5000 до 10000 рублей — для юрлиц.

Если касса не отправляет чеки в налоговую и они попадают в карантин, определите причину — возможно, возникли технические неполадки с кассовым ПО или учетной программой.

Подробнее о причинах, почему чеки не отправляются в ФНС, читайте в статье.

Затем нужно:

  • Выпустить чек коррекции — для версий ФФД 1.1 или 1.2.

  • Выпустить два чека — для версии ФФД 1.05: один — с обратным признаком расчета, второй — корректный с признаком приход.

Корректные фискальные документы отправьте в налоговый орган вместе с заявлением о выявленной ошибке. Также следует предоставить в ФНС сведения о факте исправления.

Сервис «Платформы ОФД» Контроль нарушений в онлайн-режиме отслеживает ошибки в работе касс и нарушения в фискальных документах, информирует об ошибках и автоматически обновляет статусы по документам. Уведомления о проблемах в личном кабинете ОФД позволяют оперативно выявить и устранить неполадки.

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Сервис для мониторинга ошибок, позволяющий избежать штрафов по кассовым операциям

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