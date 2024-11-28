Топ-ошибок в чеках и как их исправлять

Каждой ошибке присваивается определенный цифровой код . По статистике «Платформы ОФД», чаще всего в чеках встречаются следующие виды нарушений.

Код ошибки 510. При наличии признака агента по предмету расчета (тег 1222), также должен быть указан ИНН поставщика (тег 1226) в предмете расчета.

Код ошибки 511. Если в чеке установлен признак агента (тег 1057), то нужно обязательно указать ИНН поставщика (тег 1226) в предмете расчета.

Код ошибки 505. Означает, что неправильно заполнен тег НДС. В нем обязательно должно быть хотя бы одно из следующих значений: 1102 «Сумма НДС чека по ставке 20%», 1103, 1104 «Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%», 1105 «Сумма расчета по чеку без НДС», 1106 «Сумма НДС чека по ставке 20/120», 1107 «Сумма НДС по ставке 10/110».

Код ошибки 420. Эта ошибка попадается чаще всего — в 89% случаев. Отсутствовать могут разные теги: например, если нет тега 1030, значит, в чеке не указано название товара или услуги. Этот реквизит нужно заполнять почти всегда, единственное исключение — авансовые платежи, когда наименование товара или услуги еще не определено.

Код ошибки 502. Время на кассе отстает от текущего больше чем на год, что нарушает требование формировать чек в момент расчета.

Код ошибки 503. Время на кассе опережает текущее больше чем на 24 часа, что также свидетельствует о том, что нарушено логическое правило — чек не может быть сформирован в будущем.