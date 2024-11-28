Топ-ошибок в чеках и как их исправлять

Как происходит передача чека в ФНС
Вот как происходит передача чеков в ФНС:
При реализации товара или услуги продавец выбивает чек.
Онлайн-касса отправляет информацию оператору фискальных данных (ОФД).
ОФД проверяет чек и передает его в ФНС.
При проверке ОФД контролирует статус регистрации ККТ и проводит форматно-логический контроль (ФЛК) чеков в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662.
ФЛК — это процедура, при которой отслеживаются:
наличие в чеке обязательных реквизитов;
соответствие значения тегов определенным значениям;
соблюдение логических правил;
отсутствие незадекларированных тегов.
По итогу ФЛК чеку может быть присвоен один из таких статусов:
«Принят». Чек успешно отправлен в ФНС, при проверке ошибки не обнаружены.
«Принят с предупреждением». ФНС приняла чек, однако в нем выявлены некритичные ошибки с кодами 321, 322, 504, 508, 509, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 533, 534. Такие чеки используются контролирующими органами для сверки с налоговыми декларациями.
«Отказ в приеме». Выявлены критические ошибки с кодами 400, 405, 409, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 505, 506, 507, 510, чек не соответствует требованиям приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Чек не учтен ФНС.
«Прием в карантин». Чек отправлен в ФНС, но регистрация кассы на момент отправки не закончена. Проверить чек на сайте ФНС не получится.
«В обработке». Чек передан в налоговые органы, однако проверка еще не завершена, и статус чека пока не определен.
Прежде чем перейти к рассмотрению ошибок, расскажем об обязательных реквизитах — тегах, поскольку именно ошибки в тегах — одни из самых частых нарушений в фискальных документах. Также это критичные ошибки, из-за которых чеки не принимает ФНС.
Обязательные теги чека
Сведения о содержании чека устанавливает несколько документов. В статье 4.7 закона № 54-ФЗ утверждены обязательные реквизиты чеков. Уже упомянутый приказ ФНС № ЕД-7-20/662@ также описывает реквизиты.
Ниже — список обязательных:
название документа («кассовый чек»);
порядковый номер за смену;
дата, время и адрес проведения расчета;
название организации или ФИО ИП;
ИНН пользователя;
система налогообложения, используемая в расчете;
признак расчета (приход, расход, возврат прихода или расхода);
название товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу и итоговая стоимость с учетом наценок, скидок и НДС;
сумма расчета с указанием ставок и сумм НДС;
форма оплаты;
должность и фамилия кассира (кроме оплаты на веб-сайте);
регномер ККТ;
заводской номер ФН;
фискальный признак документа;
адрес онлайн-ресурса ФНС для проверки расчета и подлинности фискального признака;
порядковый номер фискального документа;
номер смены;
QR-код.
Дополнительно, если чек отправляется в электронном формате, должны быть указаны:
абонентский номер (номер телефона) или e-mail клиента;
e-mail продавца.
Кроме того, чек может включать информацию, например:
Код товара (тег 1162) — требуется только для продукции, которая подлежит обязательной маркировке.
Маркетинговая информация (тег 1084) — скидки, акции и спецпредложения.
Агентские теги (например, 1222, 1226 и т.д.) — специальные обозначения — признак агента, ИНН поставщика услуги — указывает позицию, реализуемую агентом.
Тег 1192 — фискальный признак некорректного чека.
Полностью список допреквизитов можно посмотреть в приказе ФНС №ЕД-7-20/662@.
В личном кабинете «Платформы ОФД» вы можете отслеживать все актуальные статусы по фискальным документам. А сервис «Контроль нарушений» позволяет отслеживать статусы чека и состояние регистрации кассы в режиме реального времени. Методология проверки касс и чеков полностью соответствует требованиям ФНС.
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Сервис для мониторинга ошибок, позволяющий избежать штрафов по кассовым операциям
Топ критических ошибок в чеках
Каждой ошибке присваивается определенный цифровой код. По статистике «Платформы ОФД», чаще всего в чеках встречаются следующие виды нарушений.
Чек не содержит ИНН поставщика
Код ошибки 511. Если в чеке установлен признак агента (тег 1057), то нужно обязательно указать ИНН поставщика (тег 1226) в предмете расчета.
Код ошибки 510. При наличии признака агента по предмету расчета (тег 1222), также должен быть указан ИНН поставщика (тег 1226) в предмете расчета.
Некорректно заполнен НДС
Код ошибки 505. Означает, что неправильно заполнен тег НДС. В нем обязательно должно быть хотя бы одно из следующих значений: 1102 «Сумма НДС чека по ставке 20%», 1103, 1104 «Сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%», 1105 «Сумма расчета по чеку без НДС», 1106 «Сумма НДС чека по ставке 20/120», 1107 «Сумма НДС по ставке 10/110».
Пропущен обязательный тег
Код ошибки 420. Эта ошибка попадается чаще всего — в 89% случаев. Отсутствовать могут разные теги: например, если нет тега 1030, значит, в чеке не указано название товара или услуги. Этот реквизит нужно заполнять почти всегда, единственное исключение — авансовые платежи, когда наименование товара или услуги еще не определено.
В обязательном поле прописано недопустимое значение
Код ошибки 422. Значение в реквизите не соответствует допустимому диапазону, установленному форматом фискальных документов.
Есть незадекларированные теги
Код ошибки 423. Означает, что в чеке присутствует лишний реквизит, не предусмотренный ФФД.
Время на кассе указано некорректно
Код ошибки 502. Время на кассе отстает от текущего больше чем на год, что нарушает требование формировать чек в момент расчета.
Код ошибки 503. Время на кассе опережает текущее больше чем на 24 часа, что также свидетельствует о том, что нарушено логическое правило — чек не может быть сформирован в будущем.
Что делать, если нашлась ошибка в чеке
Важно выявить ошибки и скорректировать фискальные документы до того, как нарушения обнаружит налоговая служба. Это поможет избежать штрафов со стороны ФНС.
За ошибки в чеках, отсутствие обязательных реквизитов бизнес ждут штрафы (п. 4 ст. 14.5 КоАП):
от 1500 до 3000 рублей — для ИП и должностных лиц;
от 5000 до 10000 рублей — для юрлиц.
Если касса не отправляет чеки в налоговую и они попадают в карантин, определите причину — возможно, возникли технические неполадки с кассовым ПО или учетной программой.
Подробнее о причинах, почему чеки не отправляются в ФНС, читайте в статье.
Затем нужно:
Выпустить чек коррекции — для версий ФФД 1.1 или 1.2.
Выпустить два чека — для версии ФФД 1.05: один — с обратным признаком расчета, второй — корректный с признаком приход.
Корректные фискальные документы отправьте в налоговый орган вместе с заявлением о выявленной ошибке. Также следует предоставить в ФНС сведения о факте исправления.
Сервис «Платформы ОФД» Контроль нарушений в онлайн-режиме отслеживает ошибки в работе касс и нарушения в фискальных документах, информирует об ошибках и автоматически обновляет статусы по документам. Уведомления о проблемах в личном кабинете ОФД позволяют оперативно выявить и устранить неполадки.
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Сервис для мониторинга ошибок, позволяющий избежать штрафов по кассовым операциям
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