Как правильно закрыть смену на кассе и что будет, если не сделать это вовремя

Кассовая смена не может быть дольше 24 часов, этот срок отсчитывается с момента открытия смены. Если смена длится больше суток, это приведет к неприятным последствиям:

Чеки не будут включать фискальный признак. Фискальный признак — это числовой код, один из обязательных реквизитов кассового чека, применяется, чтобы проверить подлинность чека. Он формируется с помощью ФН. Отсутствие фискального признака в чеке — нарушение, такой чек не отправится в налоговую.

Касса может заблокироваться, и создавать чеки на ней не получится. Такую блокировку используют, чтобы продавец не нарушал закон о ККТ (от 22.05.2003 № 54-ФЗ). В этом случае касса блокирует выпуск чеков без фискального признака и позволяет создать только отчет о закрытии смены.

Такая блокировка есть не во всех моделях касс. Поэтому у бизнеса нередко возникают вопросы о необходимости закрывать смену в течение 24 часов. Закон 54-ФЗ не регулирует этот момент напрямую: в нем указано, что смена должна быть закрыта после окончания расчетов.

УФНС по Москве в письме от 18.07.2023 г. № 17-23/2/079901@ разъяснила этот момент: если смена превышает сутки, фискальный признак на чеке не формируется. Значит, смена при работе на ККТ может максимально длиться не больше 24 часов. Держать смену открытой дольше считается нарушением.