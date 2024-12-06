Проблемы при регистрации и карантин чеков: как отслеживать и исправлять ошибки

Перед тем как начать пользоваться кассой, ее нужно зарегистрировать. Это можно сделать разными способами:

лично посетив налоговую инспекцию;

отправив документы по почте;

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

через личный кабинет ОФД.

До регистрации онлайн-кассы проверьте, что модель ККТ входит в реестр ФНС. Это можно проверить на сайте налоговой инспекции, указав модель и заводской номер кассы. Также следует убедиться, что фискальный накопитель (ФН) значится в реестре ФНС. Успешная проверка будет сопровождаться надписью «Включен в реестр ФНС, не зарегистрирован в налоговых органах».

Необходимость в перерегистрации кассы возникает, если изменяются данные в карточке регистрации. Перерегистрация не потребуется в случае изменения ставки НДС или системы налогообложения — достаточно обновить данные на устройстве и выпустить отчет о перерегистрации.

Перерегистрация кассы в ФНС без замены ФН требуется в таких случаях:

изменение адреса или места установки ККТ;

подписание нового договора с ОФД.

В этих ситуациях достаточно обновить настройки на кассе самостоятельно.

Замена ФН и последующая перерегистрация в ФНС требуются, если:

память ФН заполнена;

срок его действия закончился;

возникла техническая ошибка с ФН.

После того как владелец кассы получил регномер ККТ, направьте в налоговую инспекцию отчет о регистрации. Это можно сделать онлайн или сдать документы лично. В отчет включают предварительно введенные в ККТ сведения, такие как информация о пользователе, ФН, ОФД. Налоговые инспекторы проверяют эти данные на соответствие и точность. По итогам проверки владелец кассы получает карточку регистрации.