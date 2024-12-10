Когда налоговая может снять кассу с учета в одностороннем порядке в 2024 и 2025 годах

Снятие кассы с учета в одностороннем порядке означает, что налоговые органы самостоятельно, без участия владельца кассы, прекращают регистрацию контрольно-кассовой техники. После снятия с учета использовать кассу нельзя — это считается нарушением.
Почему кассу снимают с учета
Сотрудники налоговых инспекций снова могут самостоятельно снять кассу с учета (письмо ФНС от 24.02.2021 № АБ-4-20/2278) без получения заявления от владельца. Снятие с учета в одностороннем порядке регламентировано нормами ст. 4.2 ФЗ №54-ФЗ и возможно в следующих случаях:
В реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП появились данные о прекращении деятельности фирмы или индивидуального предпринимателя.
Касса не соответствует требованиям, которые установлены законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, регулирующим использование кассовой техники.
Истек срок действия фискального накопителя (ФН), зарегистрированного в налоговой службе вместе с кассовым оборудованием. Это указано в п. 16 ст. 4.2 закона 54-ФЗ.
ИП или юрлицо прекратило деятельность
Деятельность ИП или юридического лица может прекратиться по различным причинам. Это может быть добровольное решение предпринимателя, инициатива соучредителя или постановление госорганов.
В любом случае, когда компания или ИП ликвидируются, зарегистрированная на них в налоговой службе онлайн-касса снимается с учета в налоговом органе. Также предприниматель или ИП могут сделать это заранее самостоятельно.
Касса или ФН не соответствуют требованиям закона
ФНС ведет:
Реестр онлайн-касс.
Реестр фискальных накопителей.
Только устройства, которые прошли тестирование у экспертов, добавляются в списки проверенного и одобренного оборудования. Каждая ККТ в этих перечнях соответствует нормативным актам, регулирующим расчетно-кассовые операции.
Если налоговые органы исключают онлайн-кассу из реестра, ее использование для расчетов с клиентами становится незаконным. При этом предприниматель, владеющий таким аппаратом, может быть не осведомлен о таком изменении, но оборудование будет немедленно снято с учета.
Также нужно учесть, что кассовое оборудование может использоваться до истечения срока его амортизации. Конституционный суд постановил, что этот срок соответствует налоговому сроку амортизации. Поскольку онлайн-кассы относятся к четвертой группе амортизации, их эксплуатация возможна в течение семи лет. Срок амортизации начинается с даты регистрации кассы в налоговой службе, и после семи лет использование кассы считается завершенным.
ФНС уведомляет владельца о приближении конца срока эксплуатации кассы. После получения уведомления предприниматель должен быстро снять ККТ с учета и приобрести новое оборудование.
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Истек срок годности ФН
Когда подходит срок истечения ФН, владельцу кассы пора задуматься о его замене. Обычно кассовое оборудование заблаговременно уведомляет об этом, отправляя предупреждение примерно за месяц до конца срока службы.
Продолжительность работы ФН варьируется от 410 дней до 36 месяцев в зависимости от применяемого режима налогообложения, типа бизнеса и продаваемых товаров. Правила использования фискальных накопителей регулирует ст. 4.1 закона № 54-ФЗ.
Так, ФН на 15 месяцев применяют те, кто:
реализует подакцизные товары (тогда ФН будет работать 410 дней);
ведет сезонный бизнес;
совмещает специальный налоговый режим (патентный, упрощенный, ЕСХН) с общим;
использует кассовое оборудование автономно, без подключения к ОФД;
является платежным агентом или субагентом.
ФН на 36 месяцев подходит для организаций и ИП, которые:
оказывают услуги;
работают на специальном налоговом режиме, не совмещая его с основным.
ФН, срок которого подходит к концу, обычно заменяют заранее, с последующей перерегистрацией кассового оборудования в налоговой службе. Старый накопитель должен храниться еще пять лет, как предписывает закон 54-ФЗ. Без своевременной замены накопитель блокируется, и кассовая техника перестает отправлять чеки ОФД. В итоге налоговые органы снимают кассу с учета.
В настоящее время реализован функционал для автоматического направления в личный кабинет налогоплательщика уведомлений о предстоящем снятии ККТ с регистрационного учета налоговым органом в одностороннем порядке по этой причине. При этом указанные уведомления на бумажном носителе по почте налогоплательщику не направляются.
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Новое основание для одностороннего снятия кассы с учета
С 1 марта 2025 года появится новое основание для снятия онлайн-кассы с учета. ФНС сможет в одностороннем порядке снять ККТ с учета, если компания или ИП не предоставят доступ к кассовому аппарату при налоговой проверке. Особенно если контролирующие органы запрашивают доступ к фискальным данным из ФН. Повторная регистрация такой кассы в ФНС будет возможна только после того, как налоговые органы проведут проверку ККТ. Это изменение вводит новый п. 19 ст. 4.2 закона № 54‑ФЗ.
Что будет, если кассу снимут с учета в одностороннем порядке
Снятие кассы с учета ФНС может привести к камеральным проверкам и штрафам. Ситуация не представляет проблему только в одном случае — если предприятие или ИП прекратило свою деятельность и не использует онлайн-кассу.
В остальных случаях для владельца кассы может оказаться неприятным сюрпризом, что оборудование было снято с учета без его ведома. Проведение расчетов с клиентами на незарегистрированном кассовом аппарате, независимо от осведомленности владельца, считается таким же нарушением, как и полное отсутствие кассы.
Во время камеральной проверки компания может столкнуться со штрафами по п. 2 ст. 14.5 КоАП:
Сотруднику, который использовал незарегистрированное оборудование, грозит штраф от 1/4 до 1/2 от общей суммы проведенных операций, но не менее 10 000 рублей.
Компании может быть назначен штраф от 1/4 до 1/2 от общей суммы транзакций, но не менее 30 000 рублей.
Что делать бизнесу, если ККТ сняли с учета
После снятия кассы с учета у владельца есть 60 календарных дней, чтобы передать данные с ФН в налоговые органы. Исключение из этого правила — только неисправность самого накопителя.
Несоблюдение этих требований ФНС рассматривает как административное правонарушение:
Юрлицо может получить предупреждение или штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей.
Сотруднику грозит предупреждение или штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей.
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