Когда налоговая может снять кассу с учета в одностороннем порядке в 2024 и 2025 годах

Налоговая вправе снять онлайн-кассу с учета в одностороннем порядке в трех случаях, а в 2025 году добавится еще четвертый. Разбираем, в чем причины одностороннего снятия кассы и как его предотвратить.

Снятие кассы с учета в одностороннем порядке означает, что налоговые органы самостоятельно, без участия владельца кассы, прекращают регистрацию контрольно-кассовой техники. После снятия с учета использовать кассу нельзя — это считается нарушением.

Почему кассу снимают с учета

Сотрудники налоговых инспекций снова могут самостоятельно снять кассу с учета (письмо ФНС от 24.02.2021 № АБ-4-20/2278) без получения заявления от владельца. Снятие с учета в одностороннем порядке регламентировано нормами ст. 4.2 ФЗ №54-ФЗ и возможно в следующих случаях:

В реестрах ЕГРЮЛ или ЕГРИП появились данные о прекращении деятельности фирмы или индивидуального предпринимателя.

Касса не соответствует требованиям, которые установлены законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, регулирующим использование кассовой техники.

Истек срок действия фискального накопителя (ФН), зарегистрированного в налоговой службе вместе с кассовым оборудованием. Это указано в п. 16 ст. 4.2 закона 54-ФЗ.

ИП или юрлицо прекратило деятельность

Деятельность ИП или юридического лица может прекратиться по различным причинам. Это может быть добровольное решение предпринимателя, инициатива соучредителя или постановление госорганов.

В любом случае, когда компания или ИП ликвидируются, зарегистрированная на них в налоговой службе онлайн-касса снимается с учета в налоговом органе. Также предприниматель или ИП могут сделать это заранее самостоятельно.

Касса или ФН не соответствуют требованиям закона

ФНС ведет:

Только устройства, которые прошли тестирование у экспертов, добавляются в списки проверенного и одобренного оборудования. Каждая ККТ в этих перечнях соответствует нормативным актам, регулирующим расчетно-кассовые операции.

Если налоговые органы исключают онлайн-кассу из реестра, ее использование для расчетов с клиентами становится незаконным. При этом предприниматель, владеющий таким аппаратом, может быть не осведомлен о таком изменении, но оборудование будет немедленно снято с учета.

Также нужно учесть, что кассовое оборудование может использоваться до истечения срока его амортизации. Конституционный суд постановил, что этот срок соответствует налоговому сроку амортизации. Поскольку онлайн-кассы относятся к четвертой группе амортизации, их эксплуатация возможна в течение семи лет. Срок амортизации начинается с даты регистрации кассы в налоговой службе, и после семи лет использование кассы считается завершенным.

ФНС уведомляет владельца о приближении конца срока эксплуатации кассы. После получения уведомления предприниматель должен быстро снять ККТ с учета и приобрести новое оборудование.

Платформа цифровизации бизнеса Работа с кассовыми чеками, документами, госорганами в едином личном кабинете Выбрать сервис

Истек срок годности ФН

Когда подходит срок истечения ФН, владельцу кассы пора задуматься о его замене. Обычно кассовое оборудование заблаговременно уведомляет об этом, отправляя предупреждение примерно за месяц до конца срока службы.

Продолжительность работы ФН варьируется от 410 дней до 36 месяцев в зависимости от применяемого режима налогообложения, типа бизнеса и продаваемых товаров. Правила использования фискальных накопителей регулирует ст. 4.1 закона № 54-ФЗ.

Так, ФН на 15 месяцев применяют те, кто:

реализует подакцизные товары (тогда ФН будет работать 410 дней);

ведет сезонный бизнес;

совмещает специальный налоговый режим (патентный, упрощенный, ЕСХН) с общим;

использует кассовое оборудование автономно, без подключения к ОФД;

является платежным агентом или субагентом.

ФН на 36 месяцев подходит для организаций и ИП, которые:

оказывают услуги;

работают на специальном налоговом режиме, не совмещая его с основным.

ФН, срок которого подходит к концу, обычно заменяют заранее, с последующей перерегистрацией кассового оборудования в налоговой службе. Старый накопитель должен храниться еще пять лет, как предписывает закон 54-ФЗ. Без своевременной замены накопитель блокируется, и кассовая техника перестает отправлять чеки ОФД. В итоге налоговые органы снимают кассу с учета.

В настоящее время реализован функционал для автоматического направления в личный кабинет налогоплательщика уведомлений о предстоящем снятии ККТ с регистрационного учета налоговым органом в одностороннем порядке по этой причине. При этом указанные уведомления на бумажном носителе по почте налогоплательщику не направляются.

Подключите сервис передачи чеков от «Платформы ОФД», чтобы: Контролировать состояние кассового оборудования и оперативно реагировать на необходимость замены фискального накопителя, оплаты подписки ОФД или открытой смены, превышающей 24 часа.

Проводить регистрацию и перерегистрацию кассовой техники в ФНС.

Отслеживать рабочие показатели кассы и выручку на каждой из торговых точек. В личном кабинете «Платформы ОФД» вы отследите кассы, которые не отправляли документы больше двух суток, у которых почти заполнена память ФН и если у ФН остался ресурс меньше месяца. Благодаря этому вы сможете вовремя заменять накопитель и избегать простоев кассы.

Новое основание для одностороннего снятия кассы с учета

С 1 марта 2025 года появится новое основание для снятия онлайн-кассы с учета. ФНС сможет в одностороннем порядке снять ККТ с учета, если компания или ИП не предоставят доступ к кассовому аппарату при налоговой проверке. Особенно если контролирующие органы запрашивают доступ к фискальным данным из ФН. Повторная регистрация такой кассы в ФНС будет возможна только после того, как налоговые органы проведут проверку ККТ. Это изменение вводит новый п. 19 ст. 4.2 закона № 54‑ФЗ.

Что будет, если кассу снимут с учета в одностороннем порядке

Снятие кассы с учета ФНС может привести к камеральным проверкам и штрафам. Ситуация не представляет проблему только в одном случае — если предприятие или ИП прекратило свою деятельность и не использует онлайн-кассу.

В остальных случаях для владельца кассы может оказаться неприятным сюрпризом, что оборудование было снято с учета без его ведома. Проведение расчетов с клиентами на незарегистрированном кассовом аппарате, независимо от осведомленности владельца, считается таким же нарушением, как и полное отсутствие кассы.

Во время камеральной проверки компания может столкнуться со штрафами по п. 2 ст. 14.5 КоАП:

Сотруднику, который использовал незарегистрированное оборудование, грозит штраф от 1/4 до 1/2 от общей суммы проведенных операций, но не менее 10 000 рублей.

Компании может быть назначен штраф от 1/4 до 1/2 от общей суммы транзакций, но не менее 30 000 рублей.

Что делать бизнесу, если ККТ сняли с учета

После снятия кассы с учета у владельца есть 60 календарных дней, чтобы передать данные с ФН в налоговые органы. Исключение из этого правила — только неисправность самого накопителя.

Несоблюдение этих требований ФНС рассматривает как административное правонарушение:

Юрлицо может получить предупреждение или штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей.

Сотруднику грозит предупреждение или штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей.

Следите за состоянием кассы и фискального накопителя в Личном кабинете «Платформа ОФД». Благодаря сервису вы заранее подготовитесь к окончанию срока действия ФН, а также сможете своевременно контролировать ошибки по чекам и ККТ.

Платформа цифровизации бизнеса Работа с кассовыми чеками, документами, госорганами в едином личном кабинете Выбрать сервис

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K1JBN