Как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году

Риск-ориентированный подход к контрольной деятельности

Контрольные органы сейчас не проводят сплошные проверки, а идут конкретно к налогоплательщику, у которого видят нарушения. Поводом для проверки может стать жалоба или автоматически выявленная ошибка. Если вы соблюдаете требования закона, проверок можно избежать. Проверки в области применения контрольно-кассовой техники (ККТ), по данным ФНС, находятся на третьем месте от общего количества проверок после проверок пожарной безопасности и санитарных норм. Результативность таких проверок высокая: в 93,7% случаев инспекторы выносят предписания. Осуществляются именно адресные проверки, когда срабатывают индикаторы риска и инспекторы уверены, что произошло нарушение.

Индикаторы рисков

Индикаторы рисков — это «маячки», которые срабатывают, чтобы контрольный орган обратил внимание на бизнес. Они не говорят, что нарушение точно произошло, но показывают, что нарушение возможно с высокой долей вероятности. ФНС готовит списки налогоплательщиков, по которым сработали индикаторы рисков, и передает в прокуратуру. После одобрения прокуратуры происходит выездная проверка. На самом деле у ФНС мало индикаторов рисков, в отличие от других контролирующих органов. Например, у Роспотребнадзора таких индикаторов более 40 штук. А у ФНС утвержденных индикаторов рисков всего три: Более 30% чеков или БСО коррекции в приходных фискальных документах за 30 дней. Отсутствуют фискальные документы в АИС «Налог-3» при наличии зарегистрированной кассы. ФНС расценивает это как сокрытие выручки и нарушение бизнес-процессов. Более 30% чеков или БСО с признаком «Возврат прихода» в приходных фискальных документах за 30 дней. Исключение: ломбарды и пункты приема металлолома. В 2025 году появятся еще два новых индикатора рисков: Смена более двух раз в течение 30 дней адреса установки кассы. Исключения: при осуществлении расчетов по месту выполнения работ или услуг вне торгового объекта. Например, если у предпринимателя две точки и касса одна — это нарушение. Отклонение выручки от базовых значений по субъекту РФ для сферы общепита (ID проекта — 01/02/02-24/00145618). Сравнение будет по двум величинам: в абсолютным (рублям) и относительным (количество выручки на 1 рубль ФОТ).

Больше способов контроля

С 21 сентября 2024 года вступили в силу изменения, которые упрощают административные функции инспекторов: 1. Налоговый инспектор может выдать предписание в момент наблюдения за соблюдением требований в случае обнаружения нарушений. Как было раньше: инспектор не мог сразу выдать предписание, а должен был предварительно согласовать проверку, после чего выехать на место правонарушения. 2. Срок профилактической проверки увеличили до 10 дней (ранее был 1 день). Профилактические проверки направлены на то, чтобы подсказать бизнесу, где есть нарушения. За 10 дней инспектор более глубоко сможет проверить бизнес и увидеть нарушения, которые не получилось бы найти за один день. По результатам профилактической проверки не может быть выдано никаких предписаний, только рекомендации. Нужно понимать, что вся эта информация поступает в ФНС, и когда будет следующая проверка, то в первую очередь проверят именно те моменты, на которые были выданы рекомендации. Рекомендации не стоит игнорировать, чтобы в дальнейшем не допустить нарушений и предписаний. С 01.03.2025 года у налоговой инспекции появляется еще одно полномочие: Снять кассу с учета в одностороннем порядке, если при проверке владелец кассы отказался предоставить к ней доступ инспектору. Потом бизнесу придется доказывать, что у него были на это обоснованные причины. Если не получится этого сделать, то придется менять фискальный накопитель и нести дополнительные затраты.

Автоматизация работы с кассой

С 1 марта 2025 года вступит в силу упрощенный порядок регистрации касс. Нарушения требований закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ в сфере применения контрольно-кассовой техники происходят чаще всего. Законодатель упростил административный процесс, при котором бизнес платит деньги инженерам за обслуживание ККТ. Раньше при регистрации кассы нужно было подать в ФНС два заявления: О присвоении регистрационного номера ККТ. Вбивали регномер в кассу и распечатывали фискальный документ (отчет о регистрации). Данные отчета о регистрации подавали в ФНС. На основании этого получали карточку регистрации кассы. После этого можно было вести деятельность. Сейчас второе заявление отменяется, то есть нужно подать одно заявление при регистрации кассы. При перерегистрации заявлений не требуется. С 01 сентября 2025 года появятся дополнительные способы регистрации касс. Подать заявление в ФНС можно будет через «Госуслуги» или напрямую через производителя ККТ. Но для производителей это не будет обязанностью, а возможностью улучшить сервис для своих клиентов. Платформа ОФД предоставляет возможность регистрации и перерегистрации касс через личный кабинет пользователя.В том числе поддерживает упрощенную регистрацию касс. В сервисе «Контроль нарушений» легко следить за состоянием кассовой техники, вовремя узнавать об ошибках в фискальных документах и устранять нарушения до того, как налоговая обратит на них внимание. Подключить сервис

Автоматизация проверок и выявления нарушений

Если раньше для ФНС было достаточно наличия у бизнеса кассовой техники, то сейчас происходят более углубленные проверки. Сегодня смотрят не только на наличие кассы или факт передачи чеков, но и на состав этих чеков. Они должны соответствовать приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, который определяет форматы фискальных документов. Постепенно усиливается межведомственное взаимодействие госорганов для выявления и устранения нарушений. С 01 марта 2025 года взаимодействовать смогут НСПК и ФНС , чтобы отслеживать операции через СБП. Налоговая инспекция будет смотреть, действительно ли учтена вся выручка, которая должна быть фискализирована через кассу.

Также усиливается взаимодействие ФНС и Роспотребнадзора. Налоговая будет передавать в Роспотребнадзор информацию о том, когда касса была поставлена на учет, когда начались чеки и какой у кассы адрес. У предпринимателей есть обязанность уведомить Роспотребнадзор о начале деятельности. Так будут отслеживать тех налогоплательщиков, которые не выполнили это требование.

НДС для УСН