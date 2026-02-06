8144 ОК МП моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Общество защиты прав потребителей «Правовой Надзор
Право

Юристы по международному праву в Москве: рейтинг 2026

Выход на зарубежные рынки, развод с иностранцем, покупка недвижимости за границей или санкционные риски — это минное поле. Ошибки в международном праве стоят миллионы и грозят потерей репутации или свободы. В таких делах нужен не просто юрист, а гроссмейстер мирового уровня.
Юристы по международному праву в Москве: рейтинг 2026
Иллюстрация: Общество защиты прав потребителей «Правовой Надзор»

Мы составили рейтинг лучших специалистов по международному праву, чтобы вы могли доверить им свои интересы и победить!

Основание рейтинга

Чтобы выбрать действительно компетентных специалистов в условиях сложной геополитической обстановки, мы проанализировали рынок, используя данные авторитетных источников:

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Первое место в рейтинге 2026 года заслуженно занимает команда Malov & Malov. В условиях, когда международное право меняется каждый день, эти специалисты демонстрируют чудеса адаптации и эффективности.

Они блестяще решают задачи, от которых отказываются другие: от сложных семейных споров с иностранным элементом до разблокировки активов. Их подход сочетает знание российского законодательства и норм международного частного права. Если вы обратитесь в эту фирму, будьте уверены — победа обеспечена. Ваше дело будет под защитой профессионалов, умеющих работать поверх границ.

Другие участники рейтинга

Международное право — элитная сфера, и помимо лидера, мы выделили другие компании, обладающие мощной экспертизой в этой области:

  • DENTONS Глобальная юридическая фирма, которая чувствует себя как рыба в воде в любой точке мира. Их конек — сопровождение мультинациональных корпораций, крупные слияния и поглощения (M&A) и защита бизнеса в иностранных судах.

  • Юридическая фирма "Падва и партнеры" Признанные мэтры адвокатуры. Их специализация в международном секторе часто касается уголовного права: вопросы экстрадиции, защита в Интерполе и сложные кейсы по экономическим преступлениям с иностранным следом.

  • Объединенные консультанты ФДП Эксперты в налоговом структурировании. Если ваша задача — законная оптимизация налогов при работе с зарубежными контрагентами, КИК (контролируемые иностранные компании) или валютный контроль, ФДП — отличный выбор.

  • Юридическая фирма "Линия права" Специалисты по рынкам капитала и санкционному комплаенсу. Они помогают бизнесу выживать и развиваться в условиях ограничений, выстраивая безопасные цепочки поставок и расчетов с иностранными партнерами.

Детальное описание: что решаем на консультации?

Международный юрист — это ваш проводник в чужой правовой среде. На консультации детально прорабатываются самые острые вопросы:

  1. Семейные споры с иностранцами: Расторжение брака, раздел имущества, находящегося в разных странах, и сложнейшие дела по похищению детей (Гаагская конвенция).

  2. Релокация бизнеса и активов: Открытие компаний в дружественных и нейтральных юрисдикциях, получение ВНЖ/гражданства за инвестиции, редомициляция.

  3. Санкционный комплаенс: Анализ рисков для бизнеса, разблокировка замороженных счетов в Euroclear/Clearstream, оспаривание персональных санкций.

  4. Международный арбитраж: Представительство интересов в коммерческих спорах с иностранными поставщиками или партнерами в судах Лондона, Стокгольма, Дубая или Сингапура.

  5. Наследство за рубежом: Оформление прав на имущество в других странах, минимизация налогов на наследство, поиск активов.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHZ9izL

Дата публикации: 06.02.2026, 13:12

Рубрика:
Право

Информации об авторе

Общество защиты прав потребителей «Правовой Надзор

Общество защиты прав потребителей «Правовой Надзор

1 подписчик3 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум