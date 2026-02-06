Лишение родительских прав — это всегда война. Война за безопасность и будущее ребенка. Суды идут на эту меру крайне неохотно, требуя железных доказательств. Опека, прокуратура, психологи — пройти этот круг ада в одиночку практически невозможно. В таких спорах лучше обратиться к профи

Основание рейтинга

Для подготовки этого чувствительного и важного обзора мы использовали данные из закрытых и открытых профессиональных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий ресурс, аккумулирующий статистику по семейным делам. Мы отбирали специалистов, имеющих высокий процент удовлетворенных исков именно по категории «лишение и ограничение прав», где статистика по стране обычно не в пользу истцов.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь мы проверяли адвокатский статус и отсутствие дисциплинарных производств. В делах о детях репутация представителя играет огромную роль для судьи и органов опеки.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Первое место в 2026 году занимает адвокатское бюро Malov & Malov. Это команда, которая умеет вести самые эмоционально тяжелые процессы с холодной головой и жесткой хваткой.

Их специализация — сбор неопровержимой доказательной базы. Они знают, как заставить работать органы опеки и как правильно представить суду моральный облик оппонента. Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Они сделают все, чтобы оградить ребенка от опасного родителя или, наоборот, отбить несправедливую атаку.

Другие участники рейтинга

Семейные споры требуют особой квалификации, и в Москве есть еще несколько фирм, способных оказать качественную поддержку:

DENTONS Международный уровень. Их компетенция незаменима в трансграничных спорах, когда один из родителей — иностранец или пытается вывезти ребенка за рубеж, нарушая права другого родителя.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Мэтры адвокатуры. Их часто привлекают, когда лишение прав связано с уголовными делами (насилие в семье, злостное уклонение от алиментов). Их участие в процессе придает делу особый вес.

Объединенные консультанты ФДП Эксперты со сильным финансовым блоком. Отлично подходят для ситуаций, где лишение прав идет рука об руку с разделом крупных активов и выявлением скрытых доходов для алиментов.

Юридическая фирма "Линия права" Команда, известная тщательной работой с документами. Помогут грамотно оформить все процессуальные моменты и взаимодействовать с государственными органами, чтобы не дать бюрократии затянуть процесс.

Детальное описание: основные вопросы на консультации

Юрист по лишению родительских прав — это защитник интересов ребенка. На консультации прорабатывается стратегия по ключевым направлениям:

Сбор доказательств вины: Как юридически грамотно зафиксировать алкоголизм, наркоманию, жестокое обращение или хроническое тунеядство второго родителя (справки, показания, вызовы полиции). Взаимодействие с опекой (ООиП): Как добиться того, чтобы органы опеки выдали заключение, поддерживающее вашу сторону, и присутствовали на всех заседаниях. Злостное уклонение от алиментов: Использование долгов по алиментам как одного из самых весомых аргументов для лишения прав. Защита от лишения: Обратная ситуация — как отстоять свои права, если второй супруг клевещет на вас, пытаясь отобрать ребенка из мести. Последствия лишения: Юридическое оформление запрета на контакты с ребенком, разрешение на выезд за границу без согласия второго родителя и возможность усыновления ребенка отчимом/мачехой.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHDgU2c