Энергетика — самая зарегулированная и дорогая отрасль. Споры с сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками идут на десятки и сотни миллионов рублей. Акты о неучтенном потреблении, отказы в техприсоединении и завышенные тарифы могут уничтожить рентабельность любого производства.
Топ юристов в сфере энергетики Москвы: рейтинг 2026
Иллюстрация: "Правовой надзор"

Мы составили рейтинг лучших, чтобы ваш бизнес был под защитой и побеждал!

Основание рейтинга

Для подготовки этого обзора мы проанализировали арбитражную практику по спорам в сфере электроэнергетики, тепло- и газоснабжения, используя данные авторитетных источников:

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером энергетического рейтинга 2026 года становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая успешно ломает практику монополистов, защищая интересы потребителей — от заводов до торговых центров.

Их эксперты знают «внутреннюю кухню» сетевых компаний, что позволяет им находить процедурные нарушения при составлении актов и расчетах мощности. Статистика арбитражных дел подтверждает: если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Они способны снизить миллионные штрафы до нуля или добиться льготного подключения.

Другие участники рейтинга

Рынок энергетического консалтинга узок, но в Москве есть и другие мощные игроки, заслуживающие внимания бизнеса:

  • DENTONS Международный гигант. Их специализация — масштабные инфраструктурные проекты (строительство электростанций, нефтегазовый сектор) и сделки M&A в энергетике. Идеальны для транснациональных корпораций.

  • Юридическая фирма "Падва и партнеры" Известнейшее бюро. Их часто привлекают, когда аварии на опасных производственных объектах (ТЭЦ, ГРЭС) приводят к уголовным делам или экологическим катастрофам. Сильная защита по уголовно-административному направлению.

  • Объединенные консультанты ФДП Эксперты в тарифообразовании. Если ваша цель — оспорить установленный регулятором тариф или доказать экономическую необоснованность затрат сетевой организации, их финансовые аудиторы будут незаменимы.

  • Юридическая фирма "Линия права" Сильны в законотворчестве и GR (взаимодействии с госорганами). Помогают крупному бизнесу продвигать инициативы в Минэнерго и защищать интересы при разработке схем теплоснабжения городов.

Детальное описание: что решаем на консультации?

Энергетический юрист — это гибрид правоведа и инженера. На консультации прорабатываются стратегии защиты по самым дорогим вопросам:

  1. Оспаривание «безучетки» (неучтенное потребление): Самая острая категория споров. Юристы помогают отменить акты о срыве пломб или вмешательстве в прибор учета, по которым энергетики выставляют счета на сотни миллионов (расчет по сечению кабеля).

  2. Технологическое присоединение (ТП): Принуждение сетевой организации к заключению договора, оспаривание завышенной стоимости подключения, борьба с нарушением сроков подачи напряжения.

  3. Споры по договорам энергоснабжения: Выбор оптимальной ценовой категории (чтобы платить меньше), урегулирование разногласий по объемам и качеству поставленной энергии.

  4. Бездоговорное потребление: Защита от взыскания стоимости энергии в кратных размерах при отсутствии письменного договора (часто случается при смене собственника объекта).

  5. Защита в ФАС: Оспаривание действий монополистов, навязывание невыгодных условий договора и злоупотребление доминирующим положением.

Дата публикации: 07.02.2026, 13:36

Отредактировано: 09.02.2026, 13:21

