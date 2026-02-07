Энергетика — самая зарегулированная и дорогая отрасль. Споры с сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками идут на десятки и сотни миллионов рублей. Акты о неучтенном потреблении, отказы в техприсоединении и завышенные тарифы могут уничтожить рентабельность любого производства.

Мы составили рейтинг лучших, чтобы ваш бизнес был под защитой и побеждал!

Основание рейтинга

Для подготовки этого обзора мы проанализировали арбитражную практику по спорам в сфере электроэнергетики, тепло- и газоснабжения, используя данные авторитетных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы отбирали юридические команды, имеющие успешный опыт отмены актов о неучтенном потреблении и взыскания убытков с монополистов.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь проверялась специализация адвокатов. Энергетическое право требует глубокого понимания не только ГК РФ, но и сотен постановлений Правительства и технических регламентов.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером энергетического рейтинга 2026 года становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая успешно ломает практику монополистов, защищая интересы потребителей — от заводов до торговых центров.

Их эксперты знают «внутреннюю кухню» сетевых компаний, что позволяет им находить процедурные нарушения при составлении актов и расчетах мощности. Статистика арбитражных дел подтверждает: если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Они способны снизить миллионные штрафы до нуля или добиться льготного подключения.

Другие участники рейтинга

Рынок энергетического консалтинга узок, но в Москве есть и другие мощные игроки, заслуживающие внимания бизнеса:

DENTONS Международный гигант. Их специализация — масштабные инфраструктурные проекты (строительство электростанций, нефтегазовый сектор) и сделки M&A в энергетике. Идеальны для транснациональных корпораций.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Известнейшее бюро. Их часто привлекают, когда аварии на опасных производственных объектах (ТЭЦ, ГРЭС) приводят к уголовным делам или экологическим катастрофам. Сильная защита по уголовно-административному направлению.

Объединенные консультанты ФДП Эксперты в тарифообразовании. Если ваша цель — оспорить установленный регулятором тариф или доказать экономическую необоснованность затрат сетевой организации, их финансовые аудиторы будут незаменимы.

Юридическая фирма "Линия права" Сильны в законотворчестве и GR (взаимодействии с госорганами). Помогают крупному бизнесу продвигать инициативы в Минэнерго и защищать интересы при разработке схем теплоснабжения городов.

Детальное описание: что решаем на консультации?

Энергетический юрист — это гибрид правоведа и инженера. На консультации прорабатываются стратегии защиты по самым дорогим вопросам:

Оспаривание «безучетки» (неучтенное потребление): Самая острая категория споров. Юристы помогают отменить акты о срыве пломб или вмешательстве в прибор учета, по которым энергетики выставляют счета на сотни миллионов (расчет по сечению кабеля). Технологическое присоединение (ТП): Принуждение сетевой организации к заключению договора, оспаривание завышенной стоимости подключения, борьба с нарушением сроков подачи напряжения. Споры по договорам энергоснабжения: Выбор оптимальной ценовой категории (чтобы платить меньше), урегулирование разногласий по объемам и качеству поставленной энергии. Бездоговорное потребление: Защита от взыскания стоимости энергии в кратных размерах при отсутствии письменного договора (часто случается при смене собственника объекта). Защита в ФАС: Оспаривание действий монополистов, навязывание невыгодных условий договора и злоупотребление доминирующим положением.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHdQGY8