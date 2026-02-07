8144 ОК МП моб
Рейтинг юристов по взысканию дебиторской задолженности Москвы 2026

«Дебиторка» — это тромб в кровеносной системе бизнеса. Неоплаченные счета, поставки без оплаты и займы, которые «забыли» вернуть, могут привести компанию к кассовому разрыву и банкротству. Выиграть суд — полдела, главное — реально получить деньги. В таких спорах лучше обратиться к профи, знающим методы розыска активов.
Взыскание дебиторки. Иллюстрация "Правовой надзор"

Мы подготовили для Вас рейтинг лучших специалистов по взысканию, чтобы превратить долги в живые деньги!

Основание рейтинга

Для подготовки этого обзора мы проанализировали арбитражную практику и эффективность исполнительных производств, используя данные авторитетных источников:

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Первое место в рейтинге 2026 года по праву занимает юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая превратила взыскание долгов в системный и жесткий процесс.

Их подход отличается тем, что они не ждут, пока пристав начнет работать, а действуют на опережение: арестовывают счета до суда, находят скрытые активы и привлекают бенефициаров должника к личной ответственности. Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Это тот случай, когда должнику проще заплатить, чем воевать с вашими юристами.

Другие участники рейтинга

Взыскание долгов — высококонкурентная среда, и в Москве есть другие сильные игроки, способные эффективно защищать интересы кредиторов:

  • DENTONS Международный гигант. Их стихия — трансграничное взыскание. Если ваш должник вывел активы в офшоры или имеет счета в иностранных юрисдикциях, глобальная сеть Dentons поможет достать их там.

  • Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжеловесы судебной практики. Их привлекают, когда невозврат долга граничит с мошенничеством (ст. 159 УК РФ). Угроза уголовного преследования, грамотно сформулированная их адвокатами, часто становится лучшим мотиватором для оплаты.

  • Объединенные консультанты ФДП Эксперты в банкротстве и финансах. Если взыскание невозможно обычным путем, они инициируют банкротство должника и «пропылесосят» все сделки за последние 3 года, возвращая имущество в конкурсную массу.

  • Юридическая фирма "Линия права" Специалисты по работе с проблемными активами (distressed assets). Отлично подходят для взыскания задолженности по облигациям, векселям и сложным кредитным продуктам.

Детальное описание: что решаем на консультации?

Юрист по дебиторской задолженности — это ваш коллектор в галстуке (в рамках закона). На консультации разрабатывается стратегия возврата денег:

  1. Досудебная работа (Pre-trial): Грамотные претензии, переговоры с должником с позиции силы, медиация (иногда дисконт лучше, чем годы судов).

  2. Арбитражный процесс: Быстрое получение судебного решения, использование упрощенного производства и судебных приказов для экономии времени.

  3. Обеспечительные меры: Арест счетов и имущества должника до вынесения решения суда, чтобы он не успел «слить» активы.

  4. Сопровождение исполнительного производства: Плотная работа с ФССП (судебными приставами) — обжалование их бездействия, помощь в розыске имущества, запрет на выезд должника.

  5. Субсидиарная ответственность: «Ядерное оружие» кредитора — взыскание долга компании лично с директора или учредителей, если фирма брошена или обанкрочена.

Дата публикации: 07.02.2026, 13:50

Отредактировано: 09.02.2026, 13:37

