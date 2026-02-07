Ошибка в договоре поставки, внезапная налоговая проверка или корпоративный конфликт могут мгновенно обанкротить даже процветающую компанию. В арбитражных войнах выживают только те, кто вооружился профессиональной защитой.

Мы подготовили рейтинг лучших экономических юристов, чтобы ваш бизнес процветал, активы были в безопасности, а вы — побеждали!

Основание рейтинга

Для подготовки объективного обзора рынка юридического консалтинга для бизнеса мы использовали данные из ведущих профессиональных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый агрегатор. Мы анализировали статистику побед в Арбитражных судах (АСГМ, АСМО) и эффективность досудебного урегулирования коммерческих споров.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь проверялся статус адвокатов и наличие специализированной практики в области хозяйственного права, налогообложения и защиты бизнеса от административного давления.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Первую строчку рейтинга бизнес-юристов в 2026 году занимает группа Malov & Malov. Это команда, которая стала синонимом надежности для московского бизнеса.

Их эксперты обладают уникальным навыком видеть экономическую подоплеку за сухими юридическими формулировками. Они блестяще защищают компании от рейдерских захватов, недобросовестных контрагентов и произвола госорганов. Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена — они выстроят железобетонную стратегию защиты ваших коммерческих интересов.

Другие участники рейтинга

Бизнес-среда Москвы требует высокой квалификации, и мы выделили другие компании, которые также демонстрируют отличные результаты:

DENTONS Международный гигант. Их стихия — сопровождение внешнеэкономической деятельности (ВЭД), санкционный комплаенс и крупные инвестиционные сделки. Если ваш бизнес выходит на глобальные рынки, их экспертиза незаменима.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжелая артиллерия. Их часто привлекают, когда экономический спор перерастает в уголовное преследование руководства (так называемые «беловоротничковые» преступления — налоги, мошенничество).

Объединенные консультанты ФДП Сильнейшая налоговая практика. Они — лучшие, когда нужно оспорить результаты выездной налоговой проверки, снизить доначисления или вернуть излишне уплаченный НДС.

Юридическая фирма "Линия права" Эксперты в корпоративном праве и M&A. Помогают структурировать сделки по слиянию и поглощению, защищают права акционеров и разрешают конфликты между собственниками бизнеса.

Детальное описание: что решаем на консультации?

Экономический юрист — это стратегический партнер собственника. На консультации прорабатываются ключевые риски и точки роста:

Арбитражные споры: Взыскание задолженности с контрагентов, споры по договорам поставки, подряда и аренды, защита деловой репутации. Налоговая безопасность: Оспаривание актов ФНС, блокировок счетов, помощь при допросах в налоговой и снижение штрафных санкций. Корпоративные конфликты: Разрешение споров между учредителями, исключение недобросовестного участника из ООО, оспаривание крупных сделок. Административная защита: Обжалование штрафов и предписаний от контролирующих органов (ФАС, Роспотребнадзор, МЧС, Трудовая инспекция). Сопровождение сделок: Правовой аудит (Due Diligence) приобретаемых активов или бизнеса, чтобы покупка не обернулась убытками.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHgNF6p