Госзакупки — это минное поле с жесткими дедлайнами. Одна ошибка в заявке или просрочка поставки на день могут привести к попаданию в РНП (Реестр недобросовестных поставщиков), что убивает бизнес на 2 года. В таких спорах лучше сразу обратиться к профи.

Мы подготовили рейтинг лучших тендерных юристов, чтобы вы выигрывали контракты и побеждали в спорах!

Основание рейтинга

Для подготовки объективного обзора рынка юридических услуг в сфере госзаказа мы использовали данные из ведущих профессиональных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы анализировали статистику успешных жалоб в ФАС и судебных дел по отмене решений о внесении в РНП.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь проверялся статус адвокатов. Споры по госконтрактам часто перетекают в уголовную плоскость (мошенничество, злоупотребления), где защита возможна только со статусом адвоката.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером тендерного рейтинга 2026 года становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая превратила защиту поставщиков в отлаженный механизм.

Их эксперты знают, как найти скрытые ловушки в документации заказчика («заточки») и успешно обжаловать их в ФАС. Статистика показывает: они спасают от РНП в 9 из 10 случаев, даже когда ситуация кажется безнадежной. Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Они не дадут заказчику произвольно расторгнуть контракт или удержать оплату.

Другие участники рейтинга

Рынок госзаказа огромен, и мы выделили другие компании, обладающие высокой квалификацией в сфере B2G (Business-to-Government):

DENTONS Международный уровень. Их специализация — мега-проекты, концессии и ГЧП (государственно-частное партнерство). Если речь идет о строительстве мостов или аэропортов с госучастием, их опыт структурирования сделок незаменим.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжелая артиллерия защиты. Их привлекают, когда споры по госконтрактам перерастают в уголовные дела о хищениях (ст. 159 УК РФ) или картельных сговорах (ст. 178 УК РФ).

Объединенные консультанты ФДП Эксперты в финансах. Отлично решают вопросы с банковскими гарантиями, казначейским сопровождением контрактов и оспариванием результатов налоговых проверок участников госзакупок.

Юридическая фирма "Линия права" Сильные нормотворцы. Часто участвуют в разработке поправок к 44-ФЗ и 223-ФЗ. Их компетенция полезна для стратегических споров, где нужно менять судебную практику на уровне Верховного Суда.

Детальное описание: что решаем на консультации?

Юрист по 44-ФЗ — это ваш защитник в ФАС и Арбитражном суде. На консультации прорабатываются ключевые стратегии:

Защита от РНП: Самая главная услуга. Представительство в комиссии УФАС, доказательство добросовестности поставщика, чтобы избежать включения в «черный список». Обжалование действий заказчика: Подача жалоб в ФАС на необоснованное отклонение заявки, на «заточенную» под конкретного поставщика документацию или нарушение порядка оценки заявок. Взыскание оплаты по контракту: Принуждение госзаказчика к приемке работ и оплате, взыскание неустоек за просрочку оплаты. Односторонний отказ от исполнения: Оспаривание решения заказчика о расторжении контракта, которое часто используется как инструмент давления. Споры по банковским гарантиям: Защита интересов поставщика, если банк отказывается платить по гарантии или заказчик предъявляет необоснованные требования к гаранту.

