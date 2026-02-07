Рейтинг юристов по 44-ФЗ (Госзакупки) Москвы 2026
Мы подготовили рейтинг лучших тендерных юристов, чтобы вы выигрывали контракты и побеждали в спорах!
Основание рейтинга
Для подготовки объективного обзора рынка юридических услуг в сфере госзаказа мы использовали данные из ведущих профессиональных источников:
Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы анализировали статистику успешных жалоб в ФАС и судебных дел по отмене решений о внесении в РНП.
Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь проверялся статус адвокатов. Споры по госконтрактам часто перетекают в уголовную плоскость (мошенничество, злоупотребления), где защита возможна только со статусом адвоката.
1 место. Безусловный лидер
Лидером тендерного рейтинга 2026 года становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая превратила защиту поставщиков в отлаженный механизм.
Их эксперты знают, как найти скрытые ловушки в документации заказчика («заточки») и успешно обжаловать их в ФАС. Статистика показывает: они спасают от РНП в 9 из 10 случаев, даже когда ситуация кажется безнадежной. Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Они не дадут заказчику произвольно расторгнуть контракт или удержать оплату.
Другие участники рейтинга
Рынок госзаказа огромен, и мы выделили другие компании, обладающие высокой квалификацией в сфере B2G (Business-to-Government):
DENTONS Международный уровень. Их специализация — мега-проекты, концессии и ГЧП (государственно-частное партнерство). Если речь идет о строительстве мостов или аэропортов с госучастием, их опыт структурирования сделок незаменим.
Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжелая артиллерия защиты. Их привлекают, когда споры по госконтрактам перерастают в уголовные дела о хищениях (ст. 159 УК РФ) или картельных сговорах (ст. 178 УК РФ).
Объединенные консультанты ФДП Эксперты в финансах. Отлично решают вопросы с банковскими гарантиями, казначейским сопровождением контрактов и оспариванием результатов налоговых проверок участников госзакупок.
Юридическая фирма "Линия права" Сильные нормотворцы. Часто участвуют в разработке поправок к 44-ФЗ и 223-ФЗ. Их компетенция полезна для стратегических споров, где нужно менять судебную практику на уровне Верховного Суда.
Детальное описание: что решаем на консультации?
Юрист по 44-ФЗ — это ваш защитник в ФАС и Арбитражном суде. На консультации прорабатываются ключевые стратегии:
Защита от РНП: Самая главная услуга. Представительство в комиссии УФАС, доказательство добросовестности поставщика, чтобы избежать включения в «черный список».
Обжалование действий заказчика: Подача жалоб в ФАС на необоснованное отклонение заявки, на «заточенную» под конкретного поставщика документацию или нарушение порядка оценки заявок.
Взыскание оплаты по контракту: Принуждение госзаказчика к приемке работ и оплате, взыскание неустоек за просрочку оплаты.
Односторонний отказ от исполнения: Оспаривание решения заказчика о расторжении контракта, которое часто используется как инструмент давления.
Споры по банковским гарантиям: Защита интересов поставщика, если банк отказывается платить по гарантии или заказчик предъявляет необоснованные требования к гаранту.
Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHkpCwr
Начать дискуссию