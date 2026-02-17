Экологические проверки — это потенциальные сложности для любого производства. Росприроднадзор и природоохранная прокуратура выставляют штрафы на большие суммы за ущерб почвам или водоемам, а деятельность предприятия даже могут приостановить на 90 суток.

Оспорить методики расчета ущерба сложно без узкопрофильных знаний. Чтобы не потерять бизнес из-за одной пробы сточных вод, вам нужен опытный юрист по экологическому праву. Мы составили рейтинг лучших экспертов, способных защитить завод и победить в споре с госорганами!

Основание рейтинга

Для подготовки объективного обзора рынка и выбора сильнейших защитников бизнеса мы использовали данные из проверенных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы анализировали практику арбитражных споров по снижению платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и отмене предписаний надзорных органов.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь проверялась специализация. Экология — это стык права, химии и инженерии. Квалифицированный защитник должен разбираться в технических регламентах и ПДК (предельно допустимых концентрациях) не хуже технолога.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером экологического рейтинга 2026 года становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая умеет спасать предприятия от закрытия и гигантских исков за экологический ущерб.

Их эксперты успешно оспаривают результаты лабораторных анализов и правильность применения методик расчета вреда. Если за дело берется их юрист по экологическому праву, победа обеспечена. Они не просто снижают штрафы, а доказывают отсутствие причинно-следственной связи между деятельностью завода и загрязнением, полностью аннулируя претензии.

Другие участники рейтинга

Промышленный сектор Москвы требует высокой квалификации, и мы выделили другие компании, которые также эффективно защищают природопользователей:

DENTONS Международный гигант. Их стихия — ESG-стандарты и «зеленое» финансирование. Если вашей компании нужно соответствовать международным экологическим нормам для выхода на IPO или получения кредитов в иностранных банках, их опыт незаменим.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжелая артиллерия. Их привлекают, когда экологическое нарушение перерастает в уголовное дело (ст. 246, 247 УК РФ). Они блестяще защищают главных инженеров и директоров от реальных сроков за экоцид или порчу земли.

Объединенные консультанты ФДП Эксперты в аудите. Если вам нужен не судебный защитник, а аудитор для проверки экологической отчетности и правильности исчисления экологического сбора, специалисты ФДП помогут найти ошибки до прихода инспектора.

Юридическая фирма "Линия права" Специалисты по нормотворчеству. Профессиональный юрист по экологическому праву из этой фирмы поможет при разработке крупных инфраструктурных проектов (мусорные полигоны, заводы), пройдя все круги согласований и государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Детальное описание: что решаем на консультации?

Экологический консалтинг — это защита активов от административного и уголовного давления. На консультации прорабатываются ключевые риски:

Оспаривание штрафов и ущерба: Снижение сумм, начисленных Росприроднадзором за вред недрам, почвам или водным объектам (часто удается снизить требования в 10–100 раз). Лицензирование деятельности: Помощь в получении лицензий на обращение с отходами I–IV классов опасности, прохождение ГЭЭ. Защита при проверках: Сопровождение выездных проверок, контроль за отбором проб, оспаривание предписаний об устранении нарушений. Уголовно-правовая защита: Защита должностных лиц от обвинений в нарушении правил охраны окружающей среды. Снижение категории риска: Изменение категории объекта НВОС для уменьшения количества проверок и отчетности.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHxg7Cc