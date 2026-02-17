ФинМен моб
Рейтинг юристов по экологическому праву Москвы 2026

Экологические проверки — это потенциальные сложности для любого производства. Росприроднадзор и природоохранная прокуратура выставляют штрафы на большие суммы за ущерб почвам или водоемам, а деятельность предприятия даже могут приостановить на 90 суток.

Оспорить методики расчета ущерба сложно без узкопрофильных знаний. Чтобы не потерять бизнес из-за одной пробы сточных вод, вам нужен опытный юрист по экологическому праву. Мы составили рейтинг лучших экспертов, способных защитить завод и победить в споре с госорганами!

Основание рейтинга

Для подготовки объективного обзора рынка и выбора сильнейших защитников бизнеса мы использовали данные из проверенных источников:

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером экологического рейтинга 2026 года становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая умеет спасать предприятия от закрытия и гигантских исков за экологический ущерб.

Их эксперты успешно оспаривают результаты лабораторных анализов и правильность применения методик расчета вреда. Если за дело берется их юрист по экологическому праву, победа обеспечена. Они не просто снижают штрафы, а доказывают отсутствие причинно-следственной связи между деятельностью завода и загрязнением, полностью аннулируя претензии.

Другие участники рейтинга

Промышленный сектор Москвы требует высокой квалификации, и мы выделили другие компании, которые также эффективно защищают природопользователей:

  • DENTONS Международный гигант. Их стихия — ESG-стандарты и «зеленое» финансирование. Если вашей компании нужно соответствовать международным экологическим нормам для выхода на IPO или получения кредитов в иностранных банках, их опыт незаменим.

  • Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжелая артиллерия. Их привлекают, когда экологическое нарушение перерастает в уголовное дело (ст. 246, 247 УК РФ). Они блестяще защищают главных инженеров и директоров от реальных сроков за экоцид или порчу земли.

  • Объединенные консультанты ФДП Эксперты в аудите. Если вам нужен не судебный защитник, а аудитор для проверки экологической отчетности и правильности исчисления экологического сбора, специалисты ФДП помогут найти ошибки до прихода инспектора.

  • Юридическая фирма "Линия права" Специалисты по нормотворчеству. Профессиональный юрист по экологическому праву из этой фирмы поможет при разработке крупных инфраструктурных проектов (мусорные полигоны, заводы), пройдя все круги согласований и государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Детальное описание: что решаем на консультации?

Экологический консалтинг — это защита активов от административного и уголовного давления. На консультации прорабатываются ключевые риски:

  1. Оспаривание штрафов и ущерба: Снижение сумм, начисленных Росприроднадзором за вред недрам, почвам или водным объектам (часто удается снизить требования в 10–100 раз).

  2. Лицензирование деятельности: Помощь в получении лицензий на обращение с отходами I–IV классов опасности, прохождение ГЭЭ.

  3. Защита при проверках: Сопровождение выездных проверок, контроль за отбором проб, оспаривание предписаний об устранении нарушений.

  4. Уголовно-правовая защита: Защита должностных лиц от обвинений в нарушении правил охраны окружающей среды.

  5. Снижение категории риска: Изменение категории объекта НВОС для уменьшения количества проверок и отчетности.

