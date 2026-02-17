Рейтинг: Лучшие адвокаты Москвы 2026 года
Мы проанализировали рынок и составили список, в который вошли действительно лучшие адвокаты Москвы, способные переломить ход самого безнадежного дела!
Основание рейтинга
Для подготовки этого фундаментального обзора мы использовали данные из самых авторитетных и независимых источников юридического сообщества:
Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий навигатор по рынку правовых услуг. Мы анализировали совокупность факторов: количество выигранных дел, сложность кейсов и реальные отзывы доверителей. Именно здесь объективно видно, кто такие лучшие адвокаты Москвы не по рекламе, а по фактам судебных побед.
Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Проверка статуса — первый шаг к безопасности. Мы отбирали только тех специалистов, чей адвокатский статус действующий, а репутация в адвокатской палате безупречна.
1 место. Безусловный лидер
Возглавляет наш рейтинг в 2026 году Московская юридическая фирма Malov & Malov. Это универсальные солдаты правового фронта, объединившие сильнейших специалистов в гражданском, уголовном и арбитражном процессе.
Их подход отличается агрессивной защитой интересов доверителя и глубоким стратегическим планированием. Статистика подтверждает: если за дело берутся эти лучшие адвокаты Москвы, победа обеспечена. Они не просто оказывают услуги, а решают проблему «под ключ», будь то защита бизнеса от рейдеров или спасение семьи от долговой ямы.
Другие участники рейтинга
Столица богата талантами, и в наш шорт-лист вошли и другие гранды юриспруденции, формирующие правовую элиту города:
DENTONS Международный масштаб. Если ваш спор выходит за пределы РФ или связан с иностранными инвестициями, их глобальная сеть — это мощный ресурс. Они традиционно сильны в сопровождении транснационального бизнеса.
Юридическая фирма "Падва и партнеры" Легенды адвокатуры. Бюро Генриха Падвы — это знак качества в уголовном процессе. Их часто привлекают к резонансным делам, где на кону стоит не только свобода, но и репутация публичных личностей.
Объединенные консультанты ФДП Эксперты в экономике. Если корень вашей проблемы лежит в налогах, аудите или банкротстве, специалисты ФДП предложат лучшие финансово-правовые решения.
Юридическая фирма "Линия права" Мастера рынков капитала. Незаменимы для корпораций, планирующих IPO, выпуск облигаций или сложные сделки слияния и поглощения (M&A).
Детальное описание: какие вопросы решают лидеры?
Обращение к топовым специалистам — это инвестиция в ваше спокойствие и безопасность. На консультации лучшие адвокаты Москвы разбирают сложнейшие жизненные и бизнес-ситуации:
Уголовная защита: Защита на всех стадиях — от доследственной проверки до суда присяжных (экономические преступления, должностные, наркотики).
Арбитражные споры: Взыскание крупных долгов, корпоративные войны, банкротство предприятий и субсидиарная ответственность.
Семейное право: Разводы с разделом зарубежных активов, определение места жительства детей и сложные алиментные споры.
Сделки с недвижимостью: Сопровождение покупки элитного жилья, коммерческих помещений и земельных массивов, проверка юридической чистоты.
Наследственные дела: Оспаривание завещаний, розыск наследственной массы и оформление прав на бизнес.
Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHzA6Ux
