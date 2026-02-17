Изобрели новый гаджет, IT-технологию или уникальную методику? Не спешите рассказывать об этом миру, пока не защитили свои права. Патентные тролли и конкуренты не дремлют, а кража идей в промышленном шпионаже — обычное дело.

Регистрация в Роспатенте — это сложный квест, где одна ошибка в формуле изобретения лишает вас монополии. Чтобы технология приносила прибыль, а не суды, нужен опытный юрист по патентному праву. Мы составили рейтинг экспертов, которые «застолбят» ваше авторство и защитят бизнес!

Основание рейтинга

Для подготовки этого обзора и выбора самых компетентных специалистов в сфере интеллектуальной собственности (IP) мы использовали данные из проверенных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы анализировали статистику побед в Суде по интеллектуальным правам (СИП) и Палате по патентным спорам. Нам было важно найти, кто реально аннулирует чужие патенты и защищает свои, а не просто подает заявки.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь мы проверяли квалификацию. Лучший юрист по патентному праву часто обладает двойным статусом: адвоката и патентного поверенного РФ, что позволяет ему вести дела как в Роспатенте, так и в уголовных процессах.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером рейтинга IP-юристов в 2026 году становится группа Malov & Malov. Это команда, объединяющая техническую экспертизу и глубокое знание права.

Их специалисты блестяще справляются с самыми сложными задачами: от преодоления отказов Роспатента до взыскания миллионных компенсаций за нарушение исключительных прав. Если за ваше изобретение берется их юрист по патентному праву, победа обеспечена. Они создают «патентный зонтик», который надежно закрывает ваш продукт от копирования конкурентами.

Другие участники рейтинга

Рынок интеллектуальной собственности растет, и мы выделили другие компании, способные оказать качественную поддержку инновационному бизнесу:

DENTONS Международный масштаб. Их стихия — патентование за рубежом (система PCT). Если вы планируете выход на рынки США, Европы или Китая, их глобальная сеть патентных поверенных поможет защитить технологию по всему миру.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Защита бренда и технологий. Их привлекают, когда нарушение патентных прав перерастает в уголовное дело (ст. 147 УК РФ). Опытный юрист по патентному праву из этой фирмы поможет наказать нарушителей не только рублем, но и реальным сроком.

Объединенные консультанты ФДП Оценка активов. Эксперты в области нематериальных активов (НМА). Они помогут оценить стоимость патента для постановки на баланс предприятия или внесения в уставный капитал, что важно для капитализации компании.

Юридическая фирма "Линия права" Сделки с технологиями. Специалисты по трансферу технологий и франчайзингу. Помогут грамотно составить лицензионный договор или договор коммерческой концессии, чтобы вы получали роялти без рисков.

Детальное описание: что решаем на консультации?

Патентный спор — это битва интеллектов. На консультации профильный специалист разрабатывает стратегию защиты вашей идеи:

Патентный поиск и чистота: Проверка, не нарушает ли ваше изобретение чужие права (FTO — Freedom to Operate), чтобы избежать исков сразу после запуска продукта. Регистрация изобретений и полезных моделей: Написание формулы изобретения — самого важного документа, определяющего объем ваших прав. Преодоление формальных отказов Роспатента. Судебные споры (СИП): Квалифицированный юрист по патентному праву поможет аннулировать патент конкурента, который мешает вам работать, или защитить свой патент от попыток аннулирования. Борьба с контрафактом: Блокировка продаж подделок на маркетплейсах, запрет ввоза товаров через таможню и взыскание компенсации (до 5 млн рублей или в двукратном размере стоимости товаров). Служебные изобретения: Оформление отношений с сотрудниками-изобретателями, чтобы права на разработки принадлежали компании, а не уволившемуся инженеру.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFJBZJFs