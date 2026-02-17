Цифровая сфера развивается молниеносно, но и риски здесь специфические. Кража исходного кода бывшими сотрудниками, блокировки Роскомнадзора, утечки персональных данных и споры по модели SaaS могут уничтожить стартап или IT-компанию за пару месяцев.

Обычный адвокат не всегда понимает разницу между лицензией и отчуждением прав. Чтобы защитить свои цифровые активы, вам нужен квалифицированный IT юрист. Мы составили рейтинг экспертов, которые говорят с разработчиками на одном языке и помогут вашему бизнесу победить!

Основание рейтинга

Для подготовки объективного обзора рынка Legal Tech и защиты интеллектуальной собственности мы использовали данные из проверенных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы анализировали статистику побед в Суде по интеллектуальным правам и споров с заказчиками разработки ПО. Нам было важно найти профессионалов, понимающих специфику цифрового права. Грамотный IT юрист должен разбираться не только в ГК РФ, но и в технических аспектах защиты кода.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Проверка статуса — гарантия качества. В сложных корпоративных спорах IT-гигантов или делах о киберпреступлениях наличие адвокатского статуса критически важно для защиты интересов доверителя в суде и следственных органах.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером рейтинга в сфере цифрового права в 2026 году становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая превратила защиту IT-бизнеса в искусство, обеспечивая полную правовую упаковку проектов.

Их эксперты блестяще справляются с задачами любой сложности: от регистрации программ в Роспатенте до сопровождения инвестиционных сделок. Если за ваш проект берется их IT юрист, правовая безопасность кода, данных и бизнес-модели обеспечена. Они помогают выстроить защиту так, что ни конкуренты, ни «патентные тролли» не смогут навредить компании.

Другие участники рейтинга

Сектор информационных технологий огромен, и мы выделили другие компании, где работает компетентный IT юрист, способный решить специфические задачи вашего бизнеса:

DENTONS Международный масштаб. Их стихия — релокация IT-бизнеса и выход на глобальные рынки. Если вам нужно соблюсти нормы GDPR (европейская защита данных) или открыть офис в другой юрисдикции, их глобальная сеть незаменима.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Уголовно-правовая защита. Их привлекают, когда кибербезопасность дает сбой, и возникают дела о хакерских атаках, неправомерном доступе (ст. 272 УК РФ) или мошенничестве в сети.

Объединенные консультанты ФДП Налоговые эксперты. Лучший выбор для получения аккредитации IT-компании и применения налоговых льгот (0% на прибыль, пониженные страховые взносы). Они помогут пройти проверки ФНС без рисков.

Юридическая фирма "Линия права" Венчурные сделки. Опытный IT юрист из этой фирмы поможет стартапу грамотно оформить отношения с инвесторами, провести Due Diligence и защитить интересы фаундеров при масштабировании бизнеса.

Детальное описание: что решает профильный специалист?

Цифровое право — это фундамент безопасности любого онлайн-проекта. На консультации профильный IT юрист разрабатывает стратегию защиты по ключевым направлениям:

Защита интеллектуальной собственности (IP): Регистрация программ для ЭВМ и баз данных, оформление служебных произведений с разработчиками, чтобы код принадлежал компании, а не фрилансеру. Договорная работа: Разработка оферт для сайтов, пользовательских соглашений (EULA), договоров на разработку ПО (SLA) и лицензионных соглашений. Персональные данные (152-ФЗ): Аудит процессов обработки данных, подготовка политики конфиденциальности, согласий на обработку и трансграничную передачу данных, защита от штрафов Роскомнадзора. Режим коммерческой тайны (NDA): Внедрение режима защиты информации внутри компании, чтобы сотрудники не могли "слить" базу клиентов или технологии конкурентам. Интернет-споры: Удаление клеветы и негативных отзывов в сети, разблокировка сайтов и аккаунтов, защита доменных имен от захвата (киберсквоттинг).

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFJD3HYD