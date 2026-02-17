Договор аренды не так прост как может показаться. Внезапное расторжение, необоснованное повышение ставки, удержание депозита или отказ в доступе к помещению могут парализовать бизнес. Собственники тоже рискуют: порча имущества и неуплата — частая практика.

Споры по недвижимости требуют знания сотен нюансов ГК РФ. Чтобы защитить свои квадратные метры и деньги, вам нужен опытный юрист по аренде. Мы составили рейтинг лучших экспертов, которые помогут грамотно составить договор и выиграть суд!

Основание рейтинга

Для подготовки объективного обзора рынка и выбора самых компетентных специалистов в сфере недвижимости мы использовали данные из проверенных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы анализировали статистику судебных побед по расторжению договоров, взысканию задолженности и обеспечительных платежей. Нам важно было найти практиков, реально возвращающих деньги клиентам.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь мы проверяли квалификацию. В сложных спорах с торговыми центрами или крупными арендодателями квалифицированный юрист по аренде обязан иметь подтвержденный статус, чтобы эффективно противостоять юридическим департаментам гигантов.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером рейтинга в 2026 году становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, специализирующаяся на сложнейших арендных спорах, защищая интересы как арендаторов (ритейл, офисы, склады), так и собственников помещений.

Их эксперты блестяще справляются с задачами любой сложности: от выхода из кабального договора без штрафов до взыскания убытков за неотделимые улучшения. Если за ваше дело берется их юрист по аренде, правовая безопасность сделки обеспечена. Они помогают выстроить защиту так, что ни контрагент, ни госорганы не смогут нарушить ваши права.

Другие участники рейтинга

Рынок недвижимости Москвы огромен, и мы выделили другие компании, где работает компетентный юрист по аренде, способный решить специфические задачи вашего бизнеса:

DENTONS Международный масштаб. Их стихия — аренда офисов класса А и крупных логистических хабов с участием иностранных инвесторов. Если договор составлен на двух языках и подчиняется праву другой страны, их глобальная сеть незаменима.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Судебная защита. Их привлекают, когда арендный спор перерастает в уголовное дело (самоуправство, мошенничество с площадями). Опытный юрист по аренде из этой фирмы поможет защитить активы в самых конфликтных ситуациях.

Объединенные консультанты ФДП Налоговые риски. Лучший выбор для структурирования сделок. Они помогут оптимизировать налогообложение при сдаче помещений и избежать претензий ФНС по поводу рыночности ставок или дробления бизнеса.

Юридическая фирма "Линия права" Девелоперские проекты. Профильный юрист по аренде из этой фирмы поможет на этапе строительства («built-to-suit»), грамотно оформив предварительные договоры аренды (PDA) еще до ввода объекта в эксплуатацию.

Детальное описание: что решает профильный специалист?

Арендные отношения — это база для стабильности бизнеса. На консультации профильный юрист по аренде разрабатывает стратегию защиты по ключевым направлениям:

Расторжение договора: Как выйти из договора досрочно без потери обеспечительного платежа и уплаты гигантских штрафов, предусмотренных арендодателем. Снижение арендной ставки: Переговоры об уменьшении платы в связи с изменением конъюнктуры рынка или невозможностью использования помещения (локдауны, аварии). Взыскание убытков и депозита: Возврат обеспечительного платежа, который собственники часто пытаются удержать под надуманными предлогами (якобы за ремонт). Споры по ремонту и улучшениям: Компенсация стоимости неотделимых улучшений (вентиляция, перепланировка), сделанных арендатором за свой счет. Продление аренды (пролонгация): Защита преимущественного права на заключение договора на новый срок, если собственник хочет сдать помещение другому лицу дороже.

