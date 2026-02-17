Попадание в Реестр недобросовестных поставщиков — это «волчий билет» для бизнеса на два года. Односторонний отказ заказчика, технический сбой при подписании контракта или провокация конкурентов могут мгновенно остановить работу компании.

Комиссия антимонопольной службы работает как конвейер, и времени на оправдания там нет. Качественная защита от РНП требует мгновенной реакции и знания внутренней кухни ФАС.

Мы составили рейтинг лучших экспертов, которые помогут доказать вашу правоту и победить!

Основание рейтинга

Для подготовки объективного обзора рынка и выбора специалистов, реально спасающих бизнес от включения в «черный список», мы использовали данные из проверенных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы анализировали статистику заседаний комиссий УФАС и судебных решений по отмене приказов о включении в реестр. Нам было важно найти практикующих юристов, для которых защита от РНП — это основной профиль, а не разовая услуга.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь мы проверяли статус и квалификацию. В ситуациях, когда действия госзаказчика граничат с уголовным преступлением (халатность или превышение полномочий), только официальный статус адвоката позволяет эффективно собирать доказательства невиновности поставщика.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером рейтинга в 2026 году становится юридическая группа Malov & Malov. Это команда, которая знает, как убедить комиссию в добросовестности своего доверителя, даже если формальные нарушения были.

Их эксперты специализируются на предотвращении включения в реестр на стадии комиссии, что экономит месяцы судебных тяжб. Если за ваше дело берется их специалист, профессиональная защита от РНП и сохранение деловой репутации гарантированы. Они находят процессуальные ошибки заказчика, которые разваливают позицию обвинения, обеспечивая победу.

Другие участники рейтинга

Сфера госзакупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) сложна, и мы выделили другие компании, способные оказать квалифицированную помощь поставщикам:

DENTONS Международный уровень. Их компетенция важна для крупных инфраструктурных проектов. Если угроза РНП нависла над иностранной компанией или консорциумом из-за санкционных ограничений, их глобальный опыт поможет выстроить линию обороны.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Тяжелая артиллерия. Их привлекают, когда конфликт с заказчиком перерастает в уголовное дело. Грамотная защита от РНП в их исполнении часто сопровождается встречными заявлениями в прокуратуру на действия чиновников.

Объединенные консультанты ФДП Финансовые эксперты. Лучший выбор, если причиной проблем стала банковская гарантия. Они помогут доказать, что срыв контракта произошел по вине банка или из-за форс-мажора, что исключает вину поставщика.

Юридическая фирма "Линия права" Законотворческий подход. Специалисты этой фирмы отлично работают в судах, создавая прецеденты. Если комиссия ФАС уже вынесла решение не в вашу пользу, их юристы помогут его отменить в арбитраже, ссылаясь на нарушение единообразия практики.

Детальное описание: что решает профильный специалист?

Битва за честное имя поставщика идет в сжатые сроки (обычно 5-10 дней). На консультации выстраивается стратегия, позволяющая избежать реестра:

Участие в комиссии УФАС: Личное присутствие юриста на заседании, представление письменных пояснений и доказательств добросовестного поведения (переписка, закупка материалов, попытки исполнить контракт). Уклонение от подписания: Доказывание отсутствия умысла на уклонение, если контракт не был подписан вовремя из-за поломки ЭЦП, сбоя на площадке или болезни сотрудника. Односторонний отказ заказчика: Оспаривание решения заказчика расторгнуть контракт, доказывание, что нарушения были несущественными или устранены в срок. Судебное обжалование: Если ФАС все же включил компанию в список, надежная защита от РНП продолжается в арбитражном суде с требованием признать решение незаконным. Обеспечительные меры: Приостановка действия решения ФАС через суд, чтобы компания могла продолжать участвовать в тендерах до окончания разбирательства.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFJLTDww