Простая электронная подпись: как получить и использовать ПЭП

С каждым годом люди все чаще и чаще пользуются электронными документами. Однако, чтобы такие документы несли юридическую силу, необходима электронная подпись (ЭП). В данной статье мы узнаем, что такое простая электронная подпись (ПЭП), а также познакомим с ее возможностями.

Терминология на простом языке

Электронная подпись (ЭП) — цифровая версия собственноручной подписи, которая подтверждает личность подписанта, а также обеспечивает подлинность документа.

Простая электронная подпись (ПЭП) — это разновидность ЭП, которая использует специальный ключ для подтверждения личности подписанта и не требует наличия квалифицированной электронной подписи.

Ключ электронной подписи – уникальная последовательность цифр и букв, созданная программой или выбранная человеком.

Раньше простая электронная подпись применялась в банковской сфере и государственных учреждениях, но сейчас она активно внедряется в малый и средний бизнес.

Методы подтверждения личности и создания ПЭП

1. SMS

С помощью кода, полученного по SMS-сообщению физическое лицо может подтвердить личность и подписать документ. Код в SMS создается с помощью специальной программы.

2. Комбинации и пароли

Чтобы подтвердить личность можно использовать абсолютно любые числовые или буквенные комбинации, а также пользовательские пароли.

Юридическая сторона вопроса

Простая электронная подпись признается законом и судом как способ подтверждения документов. ПЭП действует на основании статьи 5 федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ.

Существуют требования законодательства, которые должны соблюдаться при использовании ПЭП:

— всем участникам должна быть предоставлена информация о способах идентификации личности и предоставления данных

— ключ должен обладать секретностью, а доступ к нему должен быть ограничен и защищен.

Примеры использования ПЭП

E-commerce: ПЭП можно использовать для подписания заказов и счетов.

Онлайн-образование: с помощью ПЭП в два клика можно «узаконить» сертификат или аттестат.

Заключение договоров с клиентами: используя ПЭП, можно подписать коммерческий договор с физ.лицом.

Обмен документами с сотрудниками: например, простая электронная подпись активно используется для оформления отпусков.

Как видите, ПЭП имеет множество сценариев использования и подходит для многих сфер бизнеса.

Перспективы развития ПЭП

С каждым годом все активнее развивается биометрия, с ей помощью ПЭП сможет обеспечить еще более высокий уровень защиты данных. Поэтому мы уверены, что простая электронная подпись сыграет огромную роль в цифровизации, упростит жизнь граждан и повысит эффективность бизнеса.

Как пользоваться ПЭП

Разберем на примере сервиса «Подпислон».

Проходим регистрацию.

Заходим в личный кабинет и заполняем информацию об организации.

Загружаем нужный документ, вводим данные подписанта и отправляем файл на подпись.

Подписант (физлицо) получает по СМС ссылку на страницу с документом, а затем подписывает его с помощью уникального кода из сообщения.

После подписания документа его статус обновится в личном кабинете.

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