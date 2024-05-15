Простая электронная подпись: как получить и использовать ПЭП

Терминология на простом языке
Электронная подпись (ЭП) — цифровая версия собственноручной подписи, которая подтверждает личность подписанта, а также обеспечивает подлинность документа.
Простая электронная подпись (ПЭП) — это разновидность ЭП, которая использует специальный ключ для подтверждения личности подписанта и не требует наличия квалифицированной электронной подписи.
Ключ электронной подписи – уникальная последовательность цифр и букв, созданная программой или выбранная человеком.
Раньше простая электронная подпись применялась в банковской сфере и государственных учреждениях, но сейчас она активно внедряется в малый и средний бизнес.
Методы подтверждения личности и создания ПЭП
1. SMS
С помощью кода, полученного по SMS-сообщению физическое лицо может подтвердить личность и подписать документ. Код в SMS создается с помощью специальной программы.
2. Комбинации и пароли
Чтобы подтвердить личность можно использовать абсолютно любые числовые или буквенные комбинации, а также пользовательские пароли.
Юридическая сторона вопроса
Простая электронная подпись признается законом и судом как способ подтверждения документов. ПЭП действует на основании статьи 5 федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ.
Существуют требования законодательства, которые должны соблюдаться при использовании ПЭП:
— всем участникам должна быть предоставлена информация о способах идентификации личности и предоставления данных
— ключ должен обладать секретностью, а доступ к нему должен быть ограничен и защищен.
Примеры использования ПЭП
E-commerce: ПЭП можно использовать для подписания заказов и счетов.
Онлайн-образование: с помощью ПЭП в два клика можно «узаконить» сертификат или аттестат.
Заключение договоров с клиентами: используя ПЭП, можно подписать коммерческий договор с физ.лицом.
Обмен документами с сотрудниками: например, простая электронная подпись активно используется для оформления отпусков.
Как видите, ПЭП имеет множество сценариев использования и подходит для многих сфер бизнеса.
Перспективы развития ПЭП
С каждым годом все активнее развивается биометрия, с ей помощью ПЭП сможет обеспечить еще более высокий уровень защиты данных. Поэтому мы уверены, что простая электронная подпись сыграет огромную роль в цифровизации, упростит жизнь граждан и повысит эффективность бизнеса.
Как пользоваться ПЭП
Разберем на примере сервиса «Подпислон».
Проходим регистрацию.
Заходим в личный кабинет и заполняем информацию об организации.
Загружаем нужный документ, вводим данные подписанта и отправляем файл на подпись.
Подписант (физлицо) получает по СМС ссылку на страницу с документом, а затем подписывает его с помощью уникального кода из сообщения.
После подписания документа его статус обновится в личном кабинете.
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