Увеличить доход в аутсорсинге — реальные возможности

Существует много способов повысить прибыльность, как за счет внутренних, так и внешних факторов. Альтернативными источниками энергии в аутсорсинге является правильное устройство вашего бизнеса и настрой самого собственника.

Прочитайте наш чек-лист, отметьте что вы уже сделали, и что уже давно пора внедрять и использовать.

Продолжаете мыслить, как штатный бухгалтер — не сможете преуспеть в своем деле . Наведите порядок в мыслях и осознании своего места. Теперь в первую очередь вы — собственник бизнеса, которому необходимо заниматься планированием, разработкой регламентов и инструкций для управления персоналом, ценообразованием и тарификацией услуг и т. д., а не операционкой. Постановке бизнес-целей следует уделить отдельный пункт . Помните знаменитый метод дедукции от Шерлока Холмса — движение от общего к частному. Начните построение плана задач с конца, с конечного результата. И раскручивайте по спирали, какие потребуются ресурсы, средства и технологии, сколько времени затратите на каждом этапе.

Ищите легкие пути? Когда нет времени на метод проб и ошибок, обращайтесь за знаниями и готовыми решениями к профессионалам из Школы бухгалтерского бизнеса.

Продумайте безопасность бизнеса : копирование и резервирование информации, составление юридически грамотных договоров, как избежать переманивания клиентов собственными сотрудниками. Новейшие технологии и современные сервисы это необходимость. Они не только автоматизируют часть работы (а значит сокращают расходы на сотрудников), но и спасают от ошибок, которые могут стоить вам репутации и денег. Зацикленность на одних услугах . Чем дольше вы остаетесь в одной нише, тем большее число конкурентов борется с вами за клиентов. Рынок не стоит на месте, а законодатели только добавляют работы во всех сферах экономики. Задача №1 повысить квалификацию, получить новый скилл и двигаться вперед, имея под ногами твердый фундамент из проверенных годами услуг, но не фокусируясь только на них. Поменяйте свой подход к работе и к клиентам . Получайте удовольствие от работы. Стала заедать рутина? Остановитесь на мгновенье, вспомните, когда работа стала в тягость и ищите позитивные стороны. Снижайте уровень нагрузки современными лечебными средствами, и нет. я сейчас не о антидепрессантах и успокоительных — делегирование полномочий и современные технологии — вот ваши “лекари”. А клиенты — это не только кормушка. Да и от тех, что стали токсичными нужно избавляться. Поверьте — в море много рыбы. К тому же в приоритете должны быть партнёрские отношения и симбиоз.

Увеличить доход можно ещё одним способом — просто исправив существующие ошибки. Вот вам вредные советы. Если где-то узнали себя — пора провести поправки в работе.

Вредные советы бухгалтеру:

Разношерстным клиентам предлагайте одинаковые услуги и тарифы, не обращая внимания на специфику и размеры бизнеса. Зачем тратить время на сегментацию и поиск индивидуального подхода? Не нужно выделяться из толпы, смешайтесь и растворитесь в общей массе бухгалтерских услуг. Личный бренд испортит репутацию и отпугнет клиентов. Не в вашей привычке общаться в мессенджерах и соцсетях. Старый добрый e-mail. Главное, чтобы вам было удобно, а клиент подстроится. Но и электронкой пользуйтесь только для переписки, зачем засорять почту полезной рассылкой, новостями и лайфхаками — обойдутся! Не надо учиться и повышать квалификацию. Это лишняя трата времени, ваши клиенты от вас никуда не уйдут, а изменения в законодательстве вас не касаются. И вообще вкладывать средства в самообразование — глупо, вы и так все знаете. Хватит предлагать допуслуги. Это лишние нервы и стресс. Отвечайте только на бухгалтерские вопросы, остальные вопросы бизнесмена вас не должны интересовать. Пусть сам ищет себе налогового консультанта, регистратора или специалиста по договорам, да и онлайн-кассы с маркировкой это не ваша стезя. Лучше всего брать на обслуживание только ИП без сотрудников, да еще и патенте, меньше хлопот и забот. Шаблоны и типичные схемы — ваше всё. Не нужно понимать боли клиента, штампуйте отчёты и не рискуйте. Шаг вправо или влево —- расстрел, ой, тьфу, то есть отказ. Некогда вам разрабатывать оптимизацию по налогам — клиенту виднее как он может увеличить прибыль или сократить расходы или наоборот.

Ну что нашли что-нибудь о себе? Чтобы бизнес не превратился в гиблое болото приходится думать и принимать решения ежедневно, быть в курсе последних бухгалтерских тредов и налоговой оптимизации, учиться новому и внедрять автоматизацию.

Хотите сохранить и масштабировать свое дело — проведите проверку эффективности, найдите утечку ресурсов и времени, признайтесь себе — на что вы затрачиваете энергию. Успех бизнеса и доходность напрямую зависят от собственника.

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