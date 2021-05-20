Партнерство в бизнесе: наставники, сотрудники и клиенты. Как бухгалтеру строить отношения со своим окружением?

Много связей приходится строить и поддерживать, если занимаешься собственным делом. Это не говоря уже о семейных и личных отношениях. Для каждой категории людей, с которыми бухгалтер взаимодействует должен быть реализован индивидуальный подход, чтобы получить максимальную отдачу.

Наставники и партнеры

Без качественной и профессиональной поддержки сложно в одиночку выживать в любой бизнес-сфере. Бухгалтерские и многие консалтинговые услуги напрямую завязаны на знаниях и экспертности исполнителя. Поэтому не стесняемся и выжимаем из наставников опыт и знания, ищем и привлекаем партнеров для расширения ассортимента предлагаемых услуг.

Мне повезло, первым наставником стал мой собственный отец. Он делился не только жизненным опытом, но особенностями ведения своего бизнеса.

Но не стоит ограничиваться только родственными связями, черпайте вдохновение и новации из вашего информационного пространства. Сюда относятся семинары, конференции, мастер-классы, полезная литература и бухгалтерские интернет-порталы, и Клерк первый среди них.

Закрытый клуб предпринимателей в нише бухгалтерского аутсорсинга может стать именно той площадкой, где вы найдете единомышленников — предпринимателей и экспертов, готовых постоянно прокачивать свои профессиональные и управленческие навыки.

Как вы думаете, а могут встречи с конкурентами научить вас чему-то новому и стать сильнее? Конечно же да! Обмен опытом должен стать для вас непрерывным процессом, тогда вы решите многие проблемы и достигните высоких результатов:

Научитесь разбирать чужие ошибки и избегать их в своем деле. Это прямая экономия на финансах и нервах. Поймете, что мало копировать чужие идеи, их нужно внедрить в систему и переработать под свою компанию. В этом поможет понимание ведения бизнес-процессов у коллег. Анализ успехов и провалов наставников и партнеров поможет определить, что действительно сработает в вашем бизнесе. Обмен опытом не бывает односторонним. Откликаясь на встречи и консультации, вы ещё раз рекламируете себя, увеличиваете экспертность и зарабатываете деловую репутацию. В дальнейшем, вы вполне можете рассчитывать на взаимные рекомендации. А это в нашем мире дорогого стоит. Образуется доказанный эффект синергии: чем открытие и искренне вы делитесь, тем больше получаете в ответ.

Если наставничество и ученичество всегда были спутниками любого начинающего предпринимателя, то партнерство только с недавнего времени стало популярным трендом ближайших десятилетий, который будет набирать обороты.

Подумайте, какие дополнительные услуги могут понадобиться вашим клиентам, найдите соответствующих партнеров и все будут в плюсе. Клиент получит скидку или специальные условия от партнеров, партнер получает «горячего» клиента, вы получаете лояльного и настроенного на долгосрочное сотрудничество заказчика.

Так формировалась моя Школа Бухгалтерского Бизнеса. Постепенно я находила и привлекала сильных профессионалов, необходимых для развития бухгалтерского аутсорсинга. Всегда начиная с разового приглашения, выбирая партнеров не только по знаниям, но и по душе, создала вокруг себя настоящую глобальную партнерскую сеть.

В такой паутине хотел бы оказаться любой бухгалтер, чтобы получить новые навыки, приобрести современные скилы и конечно же обзавестись полезными знакомствами и связями.

Обучение построено на мощном симбиозе разноплановых специалистов:

бизнес-коучей;

экспертов в области управленческого учета, продаж, маркетинга, бизнес-процессов и т. д.;

налоговых и финансовых консультантов;

SMM и IT специалистов;

юристов;

психологов и т. д.

Они помогают каждому, кто приходит в проект, комплексно закрыть свои вопросы по всем сферам — от прокачки бизнеса до личностной эффективности.

Где искать коллег и единомышленников

Про Клуб и Школу я уже сказала (да это мои детища и конечно о них я рассказываю в первую очередь). Ведь не даром я старалась создать атмосферу поддержки, общения и обмена опытом с единомышленниками. Но кроме того они дают еще и реальные инструменты для успешного развития вашего бухгалтерского бизнеса.

Полезные контакты вы сможете собрать с помощью личного бренда. Более подробно его значение я уже раскрыли в отдельной статье Добавьте скорости и объема бухгалтерскому бизнесу — включите личный бренд. А сейчас только еще раз подчеркну, что отношения строятся в первую очередь на доверии. Именно это позволяет привлекать лучших специалистов к сотрудничеству.

Кстати, в рамках Закрытого клуба запущен Маркетплейс специалистов. Это площадка, где собраны лучшие спецпредложения от партнеров школы. Они прошли проверку соответствия современным требованиям и получили гарантию качества на 100% лично от меня. Все являются либо постоянными экспертами, либо регулярно приглашенными спикерами.

Как выстроить отношения с клиентами

Начнем с того, что это необходимо не только для дохода, но и для получения удовлетворение и радости от совместной работы.

Существует несколько технологий и тактик, в этой статье расскажем только об одной из стратегий. Полный доступ к материалам и анализ эффективных действий можно получить на уроках в ШББ.

Строить отношения с клиентами необходимо по своим правилам и установленным заранее границам. Ещё до встречи с потенциальным клиентом вы должны спроектировать и выработать принципы работы.

Первый принцип одинаковый для всех — вы никому и ничего не должны. Потому что у владельца собственного дела есть возможность установить свою систему координат и больше не нужно подстраиваться под чужие правила и нормативы, как было при найме. Это преимущество личного дела, но и минус, потому как ответственность за выбранный путь лежит только на вас.

одинаковый для всех — вы никому и ничего не должны. Потому что у владельца собственного дела есть возможность установить свою систему координат и больше не нужно подстраиваться под чужие правила и нормативы, как было при найме. Это преимущество личного дела, но и минус, потому как ответственность за выбранный путь лежит только на вас. Вторым принципом будет построение надежного фундамента из ценностей, которым вы будете придерживаться в любой ситуации без исключений. Прочное основание для вашего любимого дела убережет бизнес от «землетрясений», не пропустит на обслуживание токсичных клиентов, привлечет надежных и полезных людей.

будет построение надежного фундамента из ценностей, которым вы будете придерживаться в любой ситуации без исключений. Прочное основание для вашего любимого дела убережет бизнес от «землетрясений», не пропустит на обслуживание токсичных клиентов, привлечет надежных и полезных людей. От кризиса любую компанию может удержать третий принцип — продуманные регламенты. Это четкие и подробные правила оказания услуг, а также клиентские договора, защищающие от неплательщиков и дедлайнов. Любая мелочь вплоть до времени приёма звонков, сроков обработки поручений, сроков предоставления информации должна быть зафиксирована на бумаге.

Если у вас нет опыта и навыков общения с потенциальными клиентами, то чтобы не наломать дров и не потратить ценное время на работу над ошибками, пройдите курс обучения в Школе бухбизнеса.

Отмечу, что оплату за обучение в Школе никто из моих учеников не воспринимает как затраты или непредвиденные расходы. Это инвестиции! В ваш же бизнес. Мало какое дело можно начать или продолжать, не вкладываясь в него.

Есть расходы непродуманные, вроде покупки рекламной кампании, когда даже внутренние процессы в бизнесе не отрегулированы, нет четкого понимания ценообразования или даже своей целевой аудитории. И есть окупаемые затраты, которые приносят дивиденды в будущем. Обучение относится именно ко второй категории.

Сотрудники

Если ваш бизнес круто растет, то чтобы все успеть и не растерять при этом качество, жизненно необходимо привлекать к работе помощников. Дадим несколько советов по этому вопросу, потому что уже ранее в нашем блоге было много подробнейших чек-листов и разборов на тему привлечения и устройства сотрудников для бухгалтера-аутсорсера.

Для руководства коллективом любых размеров как никогда необходим второй принцип — составление регламентов. Чем подробнее инструкции, тем удобнее сотрудникам и тем спокойнее вам. Большинство бизнес-процессов необходимо автоматизировать. «Ручной» способ контроля будет малоэффективен. Развивайте внутренние коммуникации. Установите возможность не только общения сотрудников между собой, но и обратной связи с вами — пусть ваши подчиненные не бояться вносить предложения по работе или жаловаться на проблемы. Определите свой стиль управления: авторитарный, либеральный, демократичный, коучинговый.

Но главное — сотрудники должны быть в первую очередь вашими единомышленниками, разделять ваши идеи и цели. Тогда они станут настоящей поддержкой и опорой.

Учиться общаться с окружающими вас людьми нужно на самом первом этапе становления бизнеса. Потому что полученные партнерские связи, подкрепленные вашей сильной личностью — это классный инструмент и крепкий фундамент для того, чтобы расти и развиваться.