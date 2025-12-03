Дизайн-проект интерьера дома в стиле минимализм в Адлере

Этот дом в Адлере площадью 670 м² — история о том, как интерьер может не конкурировать с природой, а подстраиваться под неё. Участок расположен на склоне, и панорамные окна открывают вид на горы практически из каждого помещения. Именно поэтому мы строили композицию не вокруг мебели, а вокруг света и горизонта: интерьер должен был быть спокойным, тёплым и честным, без декоративного шума и визуальной тяжести.

Дизайн-проект интерьера дома в Адлере от студии Павла Полынова.

Заказчики хотели пространство для постоянной жизни — светлое, комфортное, без лишнего пафоса, но с ощущением архитектурной глубины. В основе всех решений лежит одна логика: интерьер создаёт фон для жизни, а не стремится перетянуть внимание на себя. Натуральные материалы, тёплая цветовая палитра, большие плоскости и мягкие переходы между зонами формируют ту самую среду, в которой легко проводить время, работать, отдыхать и переключаться между режимами.

В этом проекте мы сосредоточились на структуре пространства, свете и пропорциях. Дом с такими масштабами требует сдержанных решений, поэтому мы избегали декоративных элементов и усложнений. Наша цель — создать понятную, комфортную среду, которая не утомляет и остаётся актуальной долго.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ НАШИ ПРОЕКТЫ