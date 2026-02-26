Дом в Анапе для семьи с подростками — цельный интерьер, который выдерживает параллельные сценарии

Интерьер частного дома с панорамными окнами, где дерево задаёт «тёплую оболочку», камень добавляет графику, а свет управляет режимами дня без лишних предметов на виду.

Большая общая зона, приватные комнаты, кабинет и несколько санузлов собраны как система — так, чтобы дом одинаково хорошо работал и утром в пиковые часы, и вечером в спокойном режиме.

Дом в Анапе — проект для семьи из четырёх человек: двое взрослых и двое детей‑подростков (мальчик и девочка). В таких вводных особенно важны две вещи: При работе с семейными сценариями именно дизайн интерьера домов позволяет заранее учесть параллельную жизнь — готовку, учёбу, работу и отдых без конфликтов зон.

Мы выстроили пространство вокруг понятной планировочной логики и «нераздражающей» базы. Деревянные плоскости дают теплоту и единый фон, камень и керамогранит — структуру и контраст, а свет становится инструментом сценариев: днём поддерживает масштаб и воздух, вечером — снижает контраст и собирает камерность. В результате интерьер не требует постоянного «декорирования», потому что порядок и настроение заложены архитектурно.