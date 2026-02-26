Семейная квартира 124 м² в ЖК «Сердце Столицы» — современный интерьер с камнем, деревом и умным управлением

Квартира в Москве, в ЖК «Сердце Столицы», площадью 124 м². Заказчики пришли с точным запросом: современный интерьер «с характером», природные материалы (активный камень и теплое дерево), максимум мест хранения — но без ощущения мебельного перегруза. Параллельно требовалась инженерная насыщенность: сценарии освещения, «Умный дом» с управлением климатом, светом и безопасностью, встроенный пылесос.

Чтобы собрать эту программу в цельную систему, мы пошли на заметную перепланировку: объединили кухню и гостиную в один семейный центр, сформировали мастер-блок со своей душевой и гардеробной, сделали две детские с сообщающимся проемом, предусмотрели отдельную детскую ванную, постирочную с гостевым санузлом и несколько гардеробных — включая входную и сезонную. Это типовой приём в дизайне интерьера квартир, когда важно упростить маршруты и разделить общие/приватные сценарии.