Семейная квартира 124 м² в ЖК «Сердце Столицы» — современный интерьер с камнем, деревом и умным управлением

Светлый функциональный интерьер для молодой семьи с двумя детьми: четкая перепланировка, много встроенного хранения и технологичность без визуального шума.

Квартира в Москве, в ЖК «Сердце Столицы», площадью 124 м². Заказчики пришли с точным запросом: современный интерьер «с характером», природные материалы (активный камень и теплое дерево), максимум мест хранения — но без ощущения мебельного перегруза. Параллельно требовалась инженерная насыщенность: сценарии освещения, «Умный дом» с управлением климатом, светом и безопасностью, встроенный пылесос.

Чтобы собрать эту программу в цельную систему, мы пошли на заметную перепланировку: объединили кухню и гостиную в один семейный центр, сформировали мастер-блок со своей душевой и гардеробной, сделали две детские с сообщающимся проемом, предусмотрели отдельную детскую ванную, постирочную с гостевым санузлом и несколько гардеробных — включая входную и сезонную. Это типовой приём в дизайне интерьера квартир, когда важно упростить маршруты и разделить общие/приватные сценарии.

В таких проектах важно не “добавить функций”, а правильно их упаковать. Мы выстраиваем интерьер как управляемую систему: хранение — в архитектуре, свет — сценариями, материалы — с понятной логикой и повторениями. Тогда квартира остается спокойной визуально, даже если внутри много техники, зон и ежедневных маршрутов.

Посмотреть все наши проекты

Кухня-гостиная как главный семейный сценарий

Маршрут здесь короткий и понятный: линейная кухня и остров отвечают за готовку, обеденный стол работает как буфер, а гостиная с ТВ и каминным модулем собирает отдых и общение. Остров с варочной и отдельно висящей вытяжкой одновременно решает две задачи — удобство готовки и зонирование без перегородок.

Остров с варочной и подвесной вытяжкой формирует центр кухни и границу между зонами.

Технику спрятали в высокие шкафы: в этой кухне предусмотрены side-by-side холодильники с ледогенератором, духовой шкаф, кофемашина, СВЧ, винный холодильник, посудомоечная машина. Так рабочая часть остается «собранной», а в гостиной не возникает ощущения, что вы живете в кухне.

Обеденная группа — переходная зона между готовкой и отдыхом.

В гостиной опорными элементами стали ТВ-панель на дереве и каминный модуль. Встроенный автоматический биокамин — не декор ради эффекта, а инструмент сценария: вечернее освещение и «точка притяжения» для семьи и гостей. Отделка каминного объема решена крупноформатным керамогранитом с выразительным рисунком прожилок; тот же материал повторяется в других зонах, чтобы интерьер читался единым.

Каминный модуль отделяет сценарии и поддерживает вечерний режим общей комнаты.

Мастер-спальня с логикой «тихо и удобно»

Приватную комнату собрали вокруг оси «кровать — ТВ-стена»: минимум отвлекающих элементов, спокойная палитра и тактильные материалы. Встроенное хранение рядом, но визуально не спорит с зоной сна — это важный баланс для помещения, в котором каждый день начинается и заканчивается.

Дерево и нейтральные фактуры дают глубину без декоративной перегрузки.

Отдельно предусмотрели «дамскую зону» — консоль с зеркалом и пуфом. Вертикальный свет у зеркала решает прикладную задачу: ровное освещение лица для сборов в любое время суток, без зависимости от дневного света.

Вертикальные световые линии у зеркала — функциональное решение для ежедневных сборов.

Из спальни есть выход на балкон, поэтому приватный сценарий продолжается за пределами комнаты — без необходимости «идти в общую зону», чтобы выпить кофе или просто сменить обстановку.

Подсветка за ТВ-панелью снижает контраст и работает как вечерний сценарий.

Мастер-санузел с разделением на светлую и темную части

Санузел при мастер-спальне разделен на две зоны: душевая — в светлых тонах, основная часть — в более темной гамме. Это помогает «разложить» функции и визуально упорядочить помещение.

Умывальная зона с двойной раковиной поддерживает параллельные сценарии утром.

Ключевой узел — большая двойная интегрированная раковина из креона. Для семьи это не статусный жест, а утилитарная вещь: меньше очередей, быстрее сборы, удобнее ежедневные ритуалы. Душевую отделили раздвижной перегородкой из рифленого стекла — мокрая зона закрыта физически, но свет и объем сохраняются.

Рифленое стекло отделяет душ, не «режет» пространство и сохраняет приватность.

Хранение спрятано в архитектуру: за унитазом — шпонированная панель со скрытым местом для бытовой химии и открытыми полками с подсветкой. В результате санузел остается визуально чистым, но полностью рабочим.

Шпонированная панель закрывает хранение, а подсветка ниш помогает в быту.

Гардеробная как инструмент против «шкафов в комнатах»

Задача гардеробной — забрать на себя основное хранение и освободить жилые помещения. Система построена по периметру и читается вертикально: снизу — обувь и ящики, на уровне рук — штанги и полки, сверху — сезонные вещи и коробки.

Вертикальная логика хранения ускоряет ежедневный выбор и поддерживает порядок.

Подсветка секций — не только про красоту. Она делает гардеробную удобной: проще отличать цвета и фактуры, быстрее находить нужное, комфортнее пользоваться помещением без естественного света. Зеркальная плоскость помогает визуально расширить небольшой объем и позволяет завершить сборы на месте.

Зеркало и подсветка повышают удобство и визуально «раздвигают» пространство.

Детская для девочки с деликатной палитрой и полноценным рабочим местом

Комнату выстроили вокруг двух ключевых зон: учеба у окна и более камерная зона сна. Палитра — розовый и зеленый — работает локально, в нишах и деталях, поэтому интерьер остается спокойным и «на вырост».

Рабочее место у окна и мягкая зона отдыха — комната не ограничена одним сценарием.

Большой стол у окна и стеллажи для мелочей поддерживают увлечение рисованием и занятия. Встроенное хранение — это основа дисциплины: закрытые фасады убирают визуальный шум, открытые ниши дают быстрый доступ к тому, что нужно каждый день.

Ниша вокруг окна собирает рабочую зону в отдельный, функциональный объем.

По свету предусмотрели понятную многослойность: ровная база для активного дня и локальные источники — для чтения и спокойного вечернего режима.

Бра у изголовья дают комфортный свет для чтения и вечернего сценария.

Детская для мальчика с планом трансформации

Здесь мы собрали три ядра: сон, активности у окна и хранение по периметру. Горчичный шкаф берет на себя основной объем хранения и оставляет центр комнаты свободным — это важно для игр и движения.

Высокий шкаф концентрирует хранение, сохраняя свободный центр комнаты.

Комната спроектирована «на вырост»: заранее предусмотрены закладные и розетки под будущий рабочий стол и шведскую стенку. Почти вся мебель выполнена индивидуально по эскизам дизайнера — так мы точнее попадаем в эргономику и количество хранения, не перегружая помещение лишними предметами.

Планировка оставляет место для игры и дальнейших изменений без ремонта.

Отдельная часть ТЗ — инженерия. В детской предусмотрены панели управления радиаторами, кондиционированием и светом, а также датчики движения и датчики окон — технологичность здесь работает на комфорт и безопасность.

Графика и цвет задают характер, а инженерия делает среду управляемой.

Детская ванная с двумя раковинами и цветовой навигацией

Даже при небольшой площади санузел собран функционально: ванна, унитаз и биде размещены компактно, а ключевой узел — зона с двумя раковинами. Для семьи с двумя детьми это ежедневная экономия времени.

Две раковины и два зеркала упрощают утренние сборы.

Разделение «для двоих» подчеркнуто цветом: разная мозаика и разные по цвету накладные раковины. При этом основная отделка светлая, с мраморной фактурой керамогранита — решение спокойное и универсальное.

Цвет работает локально и не перегружает интерьер.

Свет тоже выстроен по задачам: общий для повседневности, функциональный у зеркал и подсветка ниш как мягкий ночной режим и подсказка навигации.

Подсветка ниш помогает и как ориентир, и как сценарий «ночного» света.

Балкон как продолжение мастер-зоны

Балкон решен минимальными средствами: два кресла и компактный столик. Это приватная зона отдыха при спальне — чтобы можно было переключиться, не выходя в общественную часть квартиры.

Минимум мебели сохраняет проход и делает балкон удобным каждый день.

Панорамное остекление дает сильный дневной свет, а шторы позволяют регулировать приватность. Вечером работают мягкие сценарии — периметральная подсветка и локальное бра — чтобы балкон не превращался в темный «аквариум».

Панорамные окна делают вид частью интерьера.

Светлый пол и нейтральные стены усиливают ощущение пространства, а темные рамы и мебель добавляют графичности — балкон воспринимается как полноценная часть квартиры, а не «пристроенный» метр.

Вечером балкон держится на мягком, неслепящем свете.

Постирочная с гостевым санузлом как аккуратный сервисный узел

Этот блок объединяет постирочную и гостевой санузел, сюда же планировалось разместить систему управления домом. Компоновка плотная, поэтому ключевым приемом стала вертикальная установка стиральной и сушильной машин в колонне — она экономит место и освобождает рабочий фронт.

Колонна стиральной и сушильной машин уплотняет функции без потери удобства.

Рядом расположен умывальник и хранение для бытовых задач. Темная отделка требует продуманного света — поэтому здесь работают зеркало с контурной подсветкой и подсветка полок, чтобы помещение не казалось тесным и «глухим».

Подсветка зеркала повышает комфорт у раковины и визуально облегчает темную палитру.

Дерево в мебели и полках «согревает» техническое помещение, а светлый пол расширяет объем. В итоге сервисная зона выглядит на уровне всей квартиры — без ощущения подсобки.

Подсвеченные полки помогают организовать хранение и поддерживают дежурный свет.

Прихожая, которая держит порядок и свет в коридорной геометрии

Прихожая вытянутая, поэтому ставка сделана на линейную функциональность: компактный пуф для обувания, полка для мелочей и зеркальные плоскости, которые визуально расширяют коридор и дают быстрый контроль образа перед выходом.

Минимум предметов в проходе — максимум удобства для входа и выхода.

Так как естественного света в прихожей почти нет, важна работа искусственного: трековая система подсвечивает нужные точки, бра добавляет вертикаль, а подсветка зеркала дает правильный свет на лицо.

Треки и подсветка зеркала помогают сделать коридор светлым и функциональным.

Материальная связка с общей зоной читается сразу: каменная фактура, теплые панели, темная входная дверь как четкая граница «улица — дом». Это не парадность, а собранность и понятная ежедневная логика.

Фактура стен и вертикальный свет делают узкое пространство объемнее.

Итоги проекта

  • Перепланировка собрала программу семьи в работающую систему: общий хаб + приватные блоки + сервисные помещения.  

  • Зонирование сделано архитектурными «якорями» и мебелью, без тяжелых перегородок.  

  • Хранение вынесено в гардеробные и встроенные объемы, чтобы жилые комнаты оставались спокойными.  

  • Материальная формула «камень + дерево» дает характер, а повтор материалов связывает разные помещения.  

  • «Умный дом» и сценарии света интегрированы так, чтобы технология не перетягивала внимание, а поддерживала быт.

