Агентская сеть для юристов: как получать дополнительный доход без отрыва от основной работы

Агентская сеть — одна из возможностей дополнительного заработка, которая в современном мире доступна почти каждому. Рассказываем, как работает такая бизнес-модель и как юрист может стать агентом.

Агентская сеть как бизнес-модель

Суть агентской схемы сотрудничества проста: поставщик (услуг или товара) поручает агенту привлечение новых клиентов и платит ему вознаграждение с каждой заключенной сделки.

Таким образом между продавцом и конечным потребителем появляется еще одно звено — посредник. Агент зарабатывает именно на процентах от продаж. Для поставщика — это возможность максимально охватить рынок при минимальных затратах времени и денег.

История агентской сети как бизнес-модель имеет долгую историю. Например, роль агента по недвижимости в России сложилась еще в XIX веке, когда экономический рост и урбанизация привели к возникновению доходных домов. Недвижимость стала важным и прибыльным активом. Ее владельцы принимали активное участие в операциях самостоятельно и через посредников, что способствовало появлению комиссионерских контор — предшественников современных агентств недвижимости.

Так, в Санкт-Петербурге в начале XIX века появилась «Контора агентства и комиссионерства первого разряда». Ее учредил известный петербургский купец Н. Любавин. Это было первое в истории агентство, которое занималось недвижимостью в России.

Сегодня агентская сеть остается все так же распространена в сфере недвижимости, а также в:

страховании,

туризме,

продаже банковских продуктов,

юридических услугах,

розничной продажа автомобилей и т.д.

Например, в страховании на долю агентов-физлиц приходится 25,7% — больше четверти продаж всех продуктов.

В качестве агентов могут выступать компании, ИП, граждане без статуса предпринимателя. Чем больше партнеров у компании-производителя, тем шире, соответственно, агентская сеть. Как правило, у каждого посредника свой круг общения, условно собственная «клиентская база» и каналы продаж, поэтому интересы агентов не пересекаются. Даже действуя в одном городе-миллионнике, агент одной и той же сети имеет возможность хорошего пассивного заработка.

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Как юристы могут стать агентами: на примере компании Pravo Tech

Вспомним, насколько профессия юриста социально активна, ежедневно приходится общаться с людьми из самых разных сфер. Круг общения современного юриста пополняется контактами после командировок, конференций, семинаров и каждого судебного процесса. Это база ваших потенциальных клиентов, т.е. целевая аудитория, состоящая из коллег со схожими интересами, занятиями и потребностями.

Плюс: понимание юридических аспектов агентирования и навык деловых переговоров делают профессионального юриста незаменимым в роли посредника при продаже некоторых продуктов.

В каких сферах юристы могут быть агентами:

продажа справочно-правовых систем и баз нормативной информации;

продажа программных продуктов и IT‑решений, которые оптимизируют бизнес‑процессы;

продажа инфопродуктов: обучающих семинаров, онлайн-курсов, интенсивов для специалистов правовой сферы и смежных областей бизнеса.

Партнерская программа PravoTech — это яркий пример агентской сети, при которой агенты рекомендуют сервис своим клиентам, коллегам и получают вознаграждение за их привлечение. Компания «ПравоТех» уже 15 лет она вдохновляет бизнес на инновации, создает IT‑решения, которые оптимизируют рутинную работу и высвобождают время для развития. Продуктами PravoTech уже пользуются 3500+ крупнейших российских юрлиц и предпринимателей.

Как стать партнером PravoTech:

1. Выбрать продукт, с которым хотите работать:

Casebook — сервис для проверки контрагентов и мониторинга судебных дел.

Caselook — сервис для поиска и анализа судебной практики.

2. Заполнить форму на сайте или написать на почту agents@pravo.tech.

3. Пройти обучение за 2 дня, чтобы узнать обо всех возможностях продуктов.

4. Продавать лицензию своим знакомым и получать от 30 000 руб. за каждую совершенную сделку.

Caselook Сервис для поиска и анализа судебной практики Получить доступ

Преимущества участия в партнерской программе: в чем выгода для юриста

Низкий порог для входа и минимум риска.

Агентская деятельность не требует от посредника никаких самостоятельных вложений и много времени. Продукт уже создан, работает и пользуется успехом у тысяч других клиентов.

Возможность получать дополнительный пассивный заработок и неограниченный доход.

Участник партнерской программы может продать любое количество лицензий и, соответственно, получить существенное вознаграждение. К примеру, средний заработок агентов PravoTech — 180 000 рублей в месяц, но и это не потолок.

Развитие коммуникаций, которое помогает увеличить клиентскую базу.

Появление новых и укрепление имеющихся связей через продажу партнерского продукта, вероятно, принесет агенту заказчиков и на основную юридическую услугу.

Возможность работать удаленно.

Закрывать сделки можно из любой точки мира, для участия в программе достаточно наличие ноутбука и интернета.

Важно: удеятельности агента нет общего с работой торгового представителя. Вам не придется ничего специально навязывать и продвигать «холодной» аудитории. Достаточно дать рекомендацию коллеге-юристу и оставить ему ссылку для подключения, чтобы впоследствии получить гонорар.

В качестве минуса можно выделить, пожалуй, только непостоянство заработка. Доход агента напрямую зависит от количества совершенных сделок. Но и здесь есть пространство для роста: чем больше свободного времени и желания заработать, тем выше результат партнера.

Если хотите себя попробовать в роли агента «ПравоТех» — заполните форму прямо сейчас!

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