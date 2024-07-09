Как понять, что работу юридического департамента пора автоматизировать

Какие признаки в работе юридического отдела говорят о том, что настал момент для автоматизации процессов? А если момент настал, какие задачи департамента сможет выполнить робот? Рассказываем про оптимальное решение, с которым легко избавиться от рутины.

Топ-3 причины, чтобы автоматизировать работу юриста

«Работает — не трогай» — девиз, распространенный в среде айтишников. Но его можно применить и к деятельности юридического отдела.

Внутренние процессы настроены, роли распределены, и хотя реальную эффективность оценить бывает трудно, юридический департамент функционирует. Как понять заранее, что автоматизация не испортит уже отлаженных годами механизм, а деньги на внедрение вы не потратите зря?

Есть несколько red-flags, которые указывают — выполнение роботами некоторых юридических функций точно пойдет на пользу бизнесу.

1. Судебные разбирательства в режиме нон-стоп

Компания активно ведет претензионно-исковую работу. Ежегодно специалистам юрслужбы приходится мониторить тысячи судебных дел, вести их учет вручную в Excel, отслеживать множество процессов параллельно.

Отличный пример — опыт поставщика электроэнергии «Мосэнергосбыт». Не секрет, что пользователи порой игнорируют обязанность вовремя оплачивать коммунальные платежи. Дебиторская задолженность в некоторые периоды достигала 5–6 млрд руб. Работа юристов в данной организации заключается, в основном, в массовой рассылке претензий и исковых заявлений. Мониторить такой объем данных и (не сойти с ума) успешно довести все дела до взысканий крайне сложно.

Несколько лет назад «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу юридического отдела, интегрировав программу с kad.atbitr.ru, базой ФССП и 1С. В результате удалось только на этапе подготовки исков сократить время юристов на 30%, а также значительно увеличить процент взысканной дебиторки.

2. В организации никакой организации!

Есть проблема с пропуском сроков, доставкой сообщений до адресатов. Юристы нередко теряют дела в почте, сложно найти ответственного за результат, существует несогласованность между подразделениями. Договоры согласовываются по три недели, не всегда легко найти нужные документы для подачи суд.

Если компании не хватает рабочих инструментов, которые закрывали бы все организационные потребности и обеспечивали порядок в делах, то автоматизация точно нужна.

Программа поможет с маршрутизацией распределения задач, контролем корреспонденции, сроков и планированием работы.

3. Частые форс-мажоры

В течение рабочего дня часто случаются «чрезываются ситуации»: неожиданно выставлен исполнительный лист, а уведомление о разбирательстве пропустили, часто пропускаются уведомления государственных органов и приходиться платить штрафы, потерянные документы после проверок. В общем, если есть ощущение, что юрслужба не работает, а постоянно что-то «разгребает», то объяснений тому может быть несколько. Либо просто не хватает рук и квалифицированных кадров, либо объемы рутины не оставили шансов на выживание.

Справиться со множеством рутинных задач можно благодаря их автоматизации и созданию единого информационного пространства.

Управляй (делами) — это единое пространство для совместной работы юристов, где каждый сотрудник может контролировать дела в автоматическом режиме: передавать документы, оценивать нагрузку, вести общий проект с коллегами.

Дополнительными причинами автоматизации юридических процессов является:

Желание сократить штат сотрудников и, соответственно, оптимизировать расходы на зарплату и налогообложение.

Необходимость отслеживания статистики выполненных задач и потраченного времени.

Какие задачи сможет выполнить робот

В первую очередь, современные технологии готовы разгрузить специалистов в решении рутинных задач, в систематизации данных и анализе больших объемов информации.

Вот, какие дела, юрист смело может поручить системе:

создание единого информационного пространства, управление знаниями,

проверку благонадежности контрагентов;

составление типовых документов на основе уже имеющихся шаблонов;

рассылку процессуальной документации;

ведение календаря и контроль судебных сроков;

формирование наглядных отчетов и т.д.

Многие компании отказываются от автоматизации, потому что считают внедрение продукта долгим, сложным и дорогим. Однако современная технология no-code позволяет получить результат быстро, без программирования и больших вложений. Вам не придется нанимать IT-специалистов, уделять много внимания обучению персонала. Пример такого решения — «Управляй делами» от Pravo Tech.

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Управляй (делами) от Pravo Tech — решение для прогрессивных компаний

Управляй (делами) — платформа для управления юридическими процессами, которая позволяет автоматизировать судебную работу на всех этапах: от претензии до исполнительного производства.

Для руководителей компаний это отличный инструмент, чтобы выстроить эффективные бизнес-процессы, а непосредственно для сотрудников юрслужбы — возможность оптимизировать ежедневную рутину, высвободить время на решение важных и интересных задач.

Благодаря тому что программа создана на базе no-code платформы, вам не потребуется привлекать программистов для установки: основные объекты и сценарии автоматизации уже настроены. А гибкое решение легко адаптировать самостоятельно под специфику конкретной компании.

По мнению клиентов, которые уже ведут работу с Pravo Tech, система позволяет на 70% сократить время на мониторинг, подготовку процессуальных документов и подачу их в суды. Помимо этого, удалось уменьшить убытки бизнеса, которые возникали ранее из-за пропуска сроков и ошибок в документации.

Pravo Tech — IT-компания, которая уже 15 лет создает лучшие решения для автоматизации бизнес-процессов, включая функционал юристов. Создатель системы электронного правосудия в РФ: сервисов «Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр».

Управляй (делами) — уникальный продукт известного разработчика, благодаря которой юрист получает возможность выигрывать судебные дела, передав программе всю скучную и трудозатратную рутину.

Управляй (делами) Платформа для управления юридическими процессами: автоматизируйте работу на всех этапах — от претензии до исполнительного производства Оставить заявку

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