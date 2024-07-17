Как минимизировать налоговые риски при работе с контрагентами

Пару слов о необходимости проверки, или почему мы в ответе за своих партнеров
До появления в НК статьи 54.1 налоговая служба использовала разные термины для характеристики подозрительных субъектов: «фирма-однодневка», «подставное лицо», «пустышка» и т.д. Сейчас остановились на более благозвучном сочетании — «технический контрагент»(письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).
«Технической» компания признается, если не занимается реальной коммерческой деятельностью, не имеет сотрудников в штате и имущества, достаточного для совершения сделок. Такая фирма производит впечатление промежуточного звена, которое используется для корыстных целей.
Например, ООО «Ромашка» заключила договор с подставной фирмой ООО «Лютик», и якобы получает от нее консультационные услуги. На самом деле, работа ведется только на бумаге, а сделка фактически остается фиктивной. Таким образом, ООО «Ромашка» завышает затратную часть и сокращает базу для уплаты налога на прибыль. От внимания налоговиков такая схема не уйдет.
Сотрудничество с «техническими» фирмами может обернуться для компании:
взысканием недоимки по налогам;
начислением пеней и штрафов;
привлечением к ответственности за совершение налогового правонарушения (ст. 122 НК).
Проблема в том, что «на карандаш» к ФНС могут попасть не только зачинщики серых схем, но и обычные предприниматели, которые неудачно или по незнанию связались договорными обязательствами с неблагонадежными лицами.
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Какие налоговые риски могут быть в работе с контрагентами
Разберем, с какими конкретно налоговыми рисками можно столкнуться на практике.
Если налоговая служба докажет, что предприниматель не проверил партнера перед заключением договора, и / или ему было известно о допущенных нарушениях, налоговую выгоду признают необоснованной.
Что значит налоговая выгода? Под это понятие подпадает любая экономия: уменьшение налоговой базы, применение вычета, более низкой ставки, право на возврат, зачет или возмещение из бюджета.
1. Риски по налогу на прибыль.
Каждая статья расходов компании должна быть экономически обоснованна и документально подтверждена. Налоговики проверяют:
адекватность цен;
соотношение доходов и затрат;
обоснованность убытков прошлых лет;
наличие сомнительных сделок и факта взаимодействия с неблагонадежными контрагентами.
Если какие-то затраты обосновать не удастся, на эту сумму увеличат базу и, соответственно, доначислят налог.
2. Риски по НДС.
В ходе проверки декларации ИФНС устанавливает всю цепочку между звеньями хозяйственного оборота. Если где-то обнаружится «разрыв», налоговики потребуют устранить ошибку. Сделать это несложно, если все участники сделки работают в правовом поле, выходят на связь и готовы вести диалог.
Если же контрагент пропадет в самый неподходящий момент, то все риски лягут на плечи честной компании:
за просрочку сдачи исправленной декларации начислят штраф и возможно заблокируют расчет счет компании;
налог, в конечном итоге, будет доначислен;
в возмещении НДС откажут;
есть вероятность внеплановой проверки.
3. Штрафы за ненадлежащую проверку контрагентов.
Налоговая назначит компании штраф:
40% от суммы неуплаченных налогов — если ФНС посчитает нарушение умышленным уклонением от налогов (п. 2 ст. 110, п. 3 ст. 122 НК).
Классический пример — вышеописанная схема сотрудничества ООО «Ромашка» и ООО «Лютик».
20% от суммы неуплаченных налогов — за неумышленное правонарушение (п. 1 ст. 122 НК), то есть когда налогоплательщик по незнанию или невнимательности связал бизнес с ненадежным партнером.
Оценить налоговые риски при работе с контрагентами можно самостоятельно, или доверить этот вопрос профессионалам. Перечислим основные моменты, которые необходимо промониторить еще на этапе заключения сделки / подписания договора.
Casebook
Сервис для мониторинга судебных дел, проверки контрагентов и подачи документов в суд онлайн
Шаг 1. Проверьте реальную деятельность компании
Начните с элементарного. Изучите в отношении нового контрагента открытые и бесплатные источники данных. Для этого потребуется только ИНН, ОГРН и / или юридический адрес контрагента.
Рекомендуем к мониторингу:
Сервисы ФНС: ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Прозрачный бизнес — показывает несколько параметров, по которым можно установить реальность хозяйственной деятельности.
Сайт ФССП — можно проверить наличие исполнительных производств.
ЕФРСБ — Реестр сведений о банкротстве.
Картотека арбитражных дел (КАД) — для проверки исковой нагрузки компании.
Эффективным решением является использование сервисов комплексной проверки контрагентов. Они «подтягивают» актуальные данные сразу из нескольких источников и систематизируют их в удобные таблицы.
Например, Casebook показывает ключевые параметры: выручку и чистую прибыль, исковую нагрузку, сведения о руководителях, наличие долгов, залогов и госконтрактов. Для удобства проанализированная информация отображается на интерактивных дашбордах и графиках в карточке компании.
Шаг 2. Проверьте наличие ресурсов
Изучить финансовые результаты и бухгалтерскую отчетность контрагента можно с помощью специального сервиса БФО от ФНС.
Для объективной оценки ресурсов важно обратить внимание также на наличие кредиторской и дебиторской задолженности, показатели выручки и прибыли, кредитную историю организации. Налоговые долги свыше 1 тыс. руб. отображаются на сайте налоговой.
Если позволяют обстоятельства, не ограничивайтесь онлайн-проверкой. Посетите офисы и склады нового партнера, напрямую пообщайтесь с сотрудниками, запросите копии учредительных документов.
Шаг 3. Исключите признаки однодневки
Основные критерии фирмы-однодневки не раз упоминала в своих письмах ФНС. Например, к тревожными сигналами относятся:
регистрация по массовому адресу — пять или более субъектов в одной локации;
дисквалификация гендиректора;
участие руководителя на аналогичной должности в нескольких других организациях — риск номинального директора;
отсутствие у компании работников, активов и производственных мощностей, необходимых для осуществления заявленных ОКВЭД.
Наиболее точное представление о надежности компании может дать сервис Прозрачный бизнес.
Сервис объединяет информацию из нескольких источников ФНС и показывает ключевые параметры деятельности юрлиц: сведения о дисквалификации, наличии недостоверности, принадлежности к МСП и т.д.
Рекомендуем сохранить карточку компании, распечатайте ее и заверьте датой заключения договора с новым партнером. Это может пригодиться при общении с налоговиками в будущем.
Шаг 4. Проверьте наличие сайта, позиционирования, продвижения
Косвенные признаки, которые тоже способны указать на сомнительность и неблагонадежность контрагента:
неактивный сайт, на котором давно не было обновлений контента и модерации;
отсутствие официальных аккаунтов в соцсетях;
отсутствие регистрации и открытых вакансий на рекрутинговых сайтах;
дефицит честных отзывов.
Шаг 5. Проверьте директора
Проверка паспортных данных руководителя не займет много времени, но станет еще одним подтверждением вашей добросовестности и осмотрительности при выборе контрагента.
Запросите у партнера номер паспорта генерального директора (копию документа вам предоставлять не обязаны, так как это персональные данные физлица), проверьте сведения с помощью сервиса МВД и сохраните скриншот (с указанием текущей даты).
Как видите, полноценная проверка контрагента — процедура достаточно долгая и трудозатратная. Придется использовать несколько ресурсов, внимательно сопоставить данные, проанализировать их, сделать необходимые скриншоты и выписки, а затем уже структурированную информацию перенести в форму отчета. И так нужно делать с каждым новым клиентом / поставщиком компании.
Если все сделать правильно, на претензии налоговой всегда будет готов четкий ответ. Тогда можно будет работать спокойно, без страха налоговых и финансовых рисков неблагонадежности контрагента.
Но если нет времени мониторить каждого партнера вручную, подключите сервис комплексной автоматической проверки.
Casebook — помогает оценить текущее экономическое состояние контрагента, сделать прогноз будущего развития, а также подготовить отчет в подтверждение должной осмотрительности для госорганов.
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Сервис для мониторинга судебных дел, проверки контрагентов и подачи документов в суд онлайн
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