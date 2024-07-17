Как минимизировать налоговые риски при работе с контрагентами

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!» — налоговики руководствуются этим принципом почти буквально. Если среди ваших контрагентов обнаружится неблагонадежный, «технический» партнер, сделки с ним будут оспорены, а налоги пересчитаны в пользу бюджета. Рассказываем, как минимизировать риски.

Пару слов о необходимости проверки, или почему мы в ответе за своих партнеров

До появления в НК статьи 54.1 налоговая служба использовала разные термины для характеристики подозрительных субъектов: «фирма-однодневка», «подставное лицо», «пустышка» и т.д. Сейчас остановились на более благозвучном сочетании — «технический контрагент»(письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@).

«Технической» компания признается, если не занимается реальной коммерческой деятельностью, не имеет сотрудников в штате и имущества, достаточного для совершения сделок. Такая фирма производит впечатление промежуточного звена, которое используется для корыстных целей.

Например, ООО «Ромашка» заключила договор с подставной фирмой ООО «Лютик», и якобы получает от нее консультационные услуги. На самом деле, работа ведется только на бумаге, а сделка фактически остается фиктивной. Таким образом, ООО «Ромашка» завышает затратную часть и сокращает базу для уплаты налога на прибыль. От внимания налоговиков такая схема не уйдет.

Сотрудничество с «техническими» фирмами может обернуться для компании:

взысканием недоимки по налогам;

начислением пеней и штрафов;

привлечением к ответственности за совершение налогового правонарушения (ст. 122 НК).

Проблема в том, что «на карандаш» к ФНС могут попасть не только зачинщики серых схем, но и обычные предприниматели, которые неудачно или по незнанию связались договорными обязательствами с неблагонадежными лицами.

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Какие налоговые риски могут быть в работе с контрагентами

Разберем, с какими конкретно налоговыми рисками можно столкнуться на практике.

Если налоговая служба докажет, что предприниматель не проверил партнера перед заключением договора, и / или ему было известно о допущенных нарушениях, налоговую выгоду признают необоснованной.

Что значит налоговая выгода? Под это понятие подпадает любая экономия: уменьшение налоговой базы, применение вычета, более низкой ставки, право на возврат, зачет или возмещение из бюджета.

1. Риски по налогу на прибыль.

Каждая статья расходов компании должна быть экономически обоснованна и документально подтверждена. Налоговики проверяют:

адекватность цен;

соотношение доходов и затрат;

обоснованность убытков прошлых лет;

наличие сомнительных сделок и факта взаимодействия с неблагонадежными контрагентами.

Если какие-то затраты обосновать не удастся, на эту сумму увеличат базу и, соответственно, доначислят налог.

2. Риски по НДС.

В ходе проверки декларации ИФНС устанавливает всю цепочку между звеньями хозяйственного оборота. Если где-то обнаружится «разрыв», налоговики потребуют устранить ошибку. Сделать это несложно, если все участники сделки работают в правовом поле, выходят на связь и готовы вести диалог.

Если же контрагент пропадет в самый неподходящий момент, то все риски лягут на плечи честной компании:

за просрочку сдачи исправленной декларации начислят штраф и возможно заблокируют расчет счет компании;

налог, в конечном итоге, будет доначислен;

в возмещении НДС откажут;

есть вероятность внеплановой проверки.

3. Штрафы за ненадлежащую проверку контрагентов.

Налоговая назначит компании штраф:

40% от суммы неуплаченных налогов — если ФНС посчитает нарушение умышленным уклонением от налогов (п. 2 ст. 110, п. 3 ст. 122 НК).

Классический пример — вышеописанная схема сотрудничества ООО «Ромашка» и ООО «Лютик».

20% от суммы неуплаченных налогов — за неумышленное правонарушение (п. 1 ст. 122 НК), то есть когда налогоплательщик по незнанию или невнимательности связал бизнес с ненадежным партнером.

Оценить налоговые риски при работе с контрагентами можно самостоятельно, или доверить этот вопрос профессионалам. Перечислим основные моменты, которые необходимо промониторить еще на этапе заключения сделки / подписания договора.

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Шаг 1. Проверьте реальную деятельность компании

Начните с элементарного. Изучите в отношении нового контрагента открытые и бесплатные источники данных. Для этого потребуется только ИНН, ОГРН и / или юридический адрес контрагента.

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Эффективным решением является использование сервисов комплексной проверки контрагентов. Они «подтягивают» актуальные данные сразу из нескольких источников и систематизируют их в удобные таблицы.

Например, Casebook показывает ключевые параметры: выручку и чистую прибыль, исковую нагрузку, сведения о руководителях, наличие долгов, залогов и госконтрактов. Для удобства проанализированная информация отображается на интерактивных дашбордах и графиках в карточке компании.

Шаг 2. Проверьте наличие ресурсов

Изучить финансовые результаты и бухгалтерскую отчетность контрагента можно с помощью специального сервиса БФО от ФНС.

Для объективной оценки ресурсов важно обратить внимание также на наличие кредиторской и дебиторской задолженности, показатели выручки и прибыли, кредитную историю организации. Налоговые долги свыше 1 тыс. руб. отображаются на сайте налоговой.

Если позволяют обстоятельства, не ограничивайтесь онлайн-проверкой. Посетите офисы и склады нового партнера, напрямую пообщайтесь с сотрудниками, запросите копии учредительных документов.

Шаг 3. Исключите признаки однодневки

Основные критерии фирмы-однодневки не раз упоминала в своих письмах ФНС. Например, к тревожными сигналами относятся:

регистрация по массовому адресу — пять или более субъектов в одной локации;

дисквалификация гендиректора;

участие руководителя на аналогичной должности в нескольких других организациях — риск номинального директора;

отсутствие у компании работников, активов и производственных мощностей, необходимых для осуществления заявленных ОКВЭД.

Наиболее точное представление о надежности компании может дать сервис Прозрачный бизнес.

Сервис объединяет информацию из нескольких источников ФНС и показывает ключевые параметры деятельности юрлиц: сведения о дисквалификации, наличии недостоверности, принадлежности к МСП и т.д.

Рекомендуем сохранить карточку компании, распечатайте ее и заверьте датой заключения договора с новым партнером. Это может пригодиться при общении с налоговиками в будущем.

Шаг 4. Проверьте наличие сайта, позиционирования, продвижения

Косвенные признаки, которые тоже способны указать на сомнительность и неблагонадежность контрагента:

неактивный сайт, на котором давно не было обновлений контента и модерации;

отсутствие официальных аккаунтов в соцсетях;

отсутствие регистрации и открытых вакансий на рекрутинговых сайтах;

дефицит честных отзывов.

Шаг 5. Проверьте директора

Проверка паспортных данных руководителя не займет много времени, но станет еще одним подтверждением вашей добросовестности и осмотрительности при выборе контрагента.

Запросите у партнера номер паспорта генерального директора (копию документа вам предоставлять не обязаны, так как это персональные данные физлица), проверьте сведения с помощью сервиса МВД и сохраните скриншот (с указанием текущей даты).

Как видите, полноценная проверка контрагента — процедура достаточно долгая и трудозатратная. Придется использовать несколько ресурсов, внимательно сопоставить данные, проанализировать их, сделать необходимые скриншоты и выписки, а затем уже структурированную информацию перенести в форму отчета. И так нужно делать с каждым новым клиентом / поставщиком компании.

Если все сделать правильно, на претензии налоговой всегда будет готов четкий ответ. Тогда можно будет работать спокойно, без страха налоговых и финансовых рисков неблагонадежности контрагента.

Но если нет времени мониторить каждого партнера вручную, подключите сервис комплексной автоматической проверки.

Casebook — помогает оценить текущее экономическое состояние контрагента, сделать прогноз будущего развития, а также подготовить отчет в подтверждение должной осмотрительности для госорганов.

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