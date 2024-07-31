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PravoTech
Личные финансы

Как юристу разнообразить бумажную рутину и получить дополнительный доход

Рекомендовать — несложно, а если продукт действительно качественный и нужный (например, legaltech-инструменты), это еще и приятно! Двойная польза, когда за честные рекомендации вам платят денежное вознаграждение. Рассказываем о возможностях партнерских программ для современных юристов.
Как юристу разнообразить бумажную рутину и получить дополнительный доход
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ложный стереотип: работа юриста ограничена только оформлением бумаг

Работа юриста представляется нескончаемой бумажной волокитой: получить → зарегистрировать → вычитать → внести правки → заполнить бланк → передать на согласование → собрать пакет документации в суд → отсканировать → отправить. 

Действительно обработка бумаг занимает значительную часть рабочего времени, требует большой концентрации и внимания. Деятельность юриста строго формализована. 

И все-таки утверждать, что будни юристов лишены творчества, нельзя. 

  • Во-первых, сегодня рутину можно передать программам, автоматизировать самые неинтересные процессы и высвободить время для решения важных стратегических задач. Legaltech-инструменты «берут на себя», например, проверку контрагентов, создание шаблонов процессуальных документов, подбор судебной практики и другие.

  • Во-вторых, помимо бумажных хлопот, в работе юриста есть и другие аспекты: аналитическая деятельность, проработка позиции, общение с людьми, участие в судебных переговорах, где кроме профессиональных знаний, требуется отличное владение soft skills («мягкими навыками»).

Хорошим специалистам не придется бояться автоматизации и роботизации. Ценность человека в его творческом подходе и гибкости мышления. Программы не умеют выигрывать судебные споры, убеждать оппонента заключить мировое соглашение, договариваться о выгодных условия договора и предвидеть последствия.

Поэтому можно уверенно резюмировать: работа юриста — это не только о бумагах и формальностях. Здесь есть полет творчества и интеллектуального роста.

Если же в текущей точке своей карьеры вы не чувствуете достаточно пространства для развития, советуем поискать дополнительные способы самореализации. Один из таких способов — сотрудничество с партнерскими сетями.

Партнерская программа Pravo Tech: сотрудничество с юристами по всей стране

Партнерская программа Pravo Tech — это упрощенный формат сотрудничества по договору оферты. Партнеры рекомендуют сервисы разработчика (принципала) своим знакомым и получают вознаграждение за привлечение новых клиентов — от 30 000 руб. за сделку.

Не переживайте: «продвигать» малоизвестный стартап, который только вчера зарегистрировался и пока не утвердил позиции на рынке — вам не придется. PravoTech успешно ведет деятельность 15 лет, и уже более 3 500 крупнейших российских юрлиц и ИП пользуются его IT-решениями — оптимизируют рутину, внедряют legaltech-инструменты в рабочие процессы.

Более того, вы сами ежедневно применяете продукты PravoTech

Сервисы электронного правосудия: картотека арбитражных дел, система «Мой арбитр» — это разработки компании «ПравоТех».

Рекомендовать проверенные, надежные сервисы несложно. А «целевая аудитория» у специалистов юридической сферы, как правило, уже готова: это представители контрагентов, знакомства с семинаров и конференций, а также бывшие однокурсники и коллеги. Профессия юриста социально актива, поэтому круг общения достаточно широк, а база контактов пополняется после каждого судебного процесса.

Партнерская сеть PravoTech

Рекомендуйте цифровые юридические продукты и получайте от 30 000 рублей с каждой продажи

Что нужно, чтобы стать партнером PravoTech

Для участия в партнерской программе:

1. Выберите продукт, с которым хотите работать

  • Casebook — сервис для мониторинга судебных дел, проверки контрагентов и подачи документов в суд онлайн.

  • Caselook — платформа для поиска и анализа судебной практики.

Шаг 2. Заполните форму на сайте или отправьте свои контактные данные на почту agents@pravo.tech

Шаг 3. Пройдите обучение за два дня, чтобы узнать обо всех возможностях продуктов

Присоединиться к программе может каждый: PravoTech работает с физлицами и юридическими фирмами из любой точки мира.

На обучении вам расскажут о типичных пользователях сервисов (Caselook и Casebook) и предложат список потенциальных клиентов.

Шаг 4. Продавайте лицензию своим знакомым и получайте от 30 000 руб. за каждую совершенную сделку

Специально «навязывать» ничего не придется, деятельность агента имеет мало общего с работой торгового представителя. Достаточно порекомендовать сервис знакомым юристам из вашего окружения и поделиться ссылкой для подключения.

В чем выгода участия в партнерской программе для юриста

1. Нет стартовых вложений.

Вступление в партнерство не требует финансовых вложений и много времени. Двухдневное обучение проводится бесплатно. Продукт уже создан, работает и пользуется успехом у тысяч других клиентов. 

2. Возможность работать удаленно

Закрывать сделки можно из любой точки мира, для участия в программе достаточно наличие ноутбука и интернета.

3. Быстрая и стабильная выплата вознаграждений

Выплаты вознаграждения за оказание агентских услуг производятся на расчетный счет партнера в течение трех рабочих дней с момента подтверждения покупки лицензии. 

Ограничений нет, можно совершить любое количество сделок в месяц. Средний заработок агентов PravoTech — 180 000 рублей в месяц, но и это не потолок. Гарантией выплаты служит официальный договор оферты.

Помимо дополнительного дохода, участие в партнерской программе — это способ интересно разнообразить рутину, внести в будни новую творческую деятельность, отвлечься от бумажных дел.

Если хотите себя попробовать в роли агента «ПравоТех» — заполните форму прямо сейчас! 

Партнерская сеть PravoTech

Рекомендуйте цифровые юридические продукты и получайте от 30 000 рублей с каждой продажи

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