Юрист-суперагент: из менеджера в партнеры и — обратно

Введем читателей в контекст: о чем вообще пойдет речь в этой истории.

«ПравоТех» — это IT-компания, продукты которой знакомы большинству участников коммерческой деятельности, а многие пользуются ими каждый день. Наверняка, хотя бы пару раз в неделю вы открываете Картотеку арбитражных дел или отправляете документы в суд через «Мой арбитр».

PravoTech не только сделал однажды российское правосудие электронным, но и продолжает создавать новые цифровые продукты для юристов.

Чтобы масштабировать бизнес и принести еще больше пользы юридическому сообществу, руководство компании запустило партнерскую программу. Присоединиться к ней может каждый желающий, если у него есть релевантный опыт и интерес в дополнительном доходе.

«Необязательно кардинально менять сферу деятельности для того, чтобы становиться агентом. Можно успешно совмещать и использовать имеющиеся навыки в новом деле!» — Никита Доценко, партнер «ПравоТех».