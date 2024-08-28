Юрист-суперагент: из менеджера в партнеры и — обратно

Партнерская программа PravoTech: что это
Введем читателей в контекст: о чем вообще пойдет речь в этой истории.
«ПравоТех» — это IT-компания, продукты которой знакомы большинству участников коммерческой деятельности, а многие пользуются ими каждый день. Наверняка, хотя бы пару раз в неделю вы открываете Картотеку арбитражных дел или отправляете документы в суд через «Мой арбитр».
PravoTech не только сделал однажды российское правосудие электронным, но и продолжает создавать новые цифровые продукты для юристов.
Чтобы масштабировать бизнес и принести еще больше пользы юридическому сообществу, руководство компании запустило партнерскую программу. Присоединиться к ней может каждый желающий, если у него есть релевантный опыт и интерес в дополнительном доходе.
«Необязательно кардинально менять сферу деятельности для того, чтобы становиться агентом. Можно успешно совмещать и использовать имеющиеся навыки в новом деле!» — Никита Доценко, партнер «ПравоТех».
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От найма к главному агенту компании
Карьерный путь Никиты Доценко нестандартный, поэтому интересен для читателя. Нашему собеседнику удалось в свое время поработать в штате ООО «ПравоТех» (тогда еще молодого стартапа) в 2014 году, а затем он вступил в роль предпринимателя и совсем недавно вернулся в «ПравоТех» уже с новой миссией — создать партнерскую программу.
Новая программа и новые возможности агентов
Первая идея организовать агентские продажи в ООО «ПравоТех» возникла примерно в 2018 году. Условия программы были непростыми:
агент должен был выкупить лицензию у компании;
главная цель агента — достижение установленного плана продаж.
Сегодня партнерская программа стала доступной для всех желающих.
Приобретать лицензию уже не нужно, вступить в ряды агентов может абсолютно каждый без вложений на старте. Планы продаж компания тоже не устанавливает. Партнеры работают в комфортном для себя режиме, используя программу как основной источник заработка или как дополнительное направление бизнеса.
Но тогда, 2018 году, Никита Доценко решил открыть свое дело — создать агентство по продаже Casebook и Caselook на партнерских условиях.
Несмотря на высокий порог входа, наш герой уже понимал потенциал этих конкретных ИТ-продуктов и идеи автоматизации юридической работы. Привлекала возможность вести бизнес самостоятельно, без «потолка» дохода и без привязки к месту и времени работы.
По словам Никиты, партнерские продажи действительно пошли успешно, удавалось заключать сделки на сумму до 2 млн руб. в месяц. И даже ковидные времена не принесли серьезных потерь, так как продукт направлен как раз на автоматизацию удаленной работы. Наоборот ограничения пандемии подтолкнули многих юристов подключить цифровые решения.
«Продажи сегодня — это про пользу!» — Никита Доценко, партнер «ПравоТех».
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Портрет агента: кто обычно присоединяется к программе «ПравоТех»
Партнеров программы, в основном, можно разделить на две категории:
Юристы — это люди, которым уже знакомы продукты PravoTech — «Мой арбитр» или КАД. У них есть своя готовая клиентская база, понимание выгод и сильных сторон автоматизации юридической рутины. Сотрудничество по программе они рассматривают как дополнительный источник заработка, возможность увеличить чек от сделок.
Сейлз-менеджеры — специалисты, которые продают ПО для схожих задач. Например, для банков, страховых компаний и, возможно, партнерятся с другими системами. Главное их преимущество — понимание потребностей рынка и наличие релевантного опыта продаж.
«На первых порах мы помогаем новичку. Для совершения первых продаж от него требуется — назначить презентацию с заинтересованным клиентом. А дальше, со своей стороны, мы не только дадим информационную поддержку, но и проведем начальные презентации в тандеме. Тем самым, научим работать на “поле боя”, как делают это наши штатные сейлз-менеджеры».
Программа на обновленных условиях работает всего около полугода. К настоящему моменту к ней присоединилось примерно 130 новых агентов. И планы ООО «ПравоТех» в ближайший год довести эту цифру до 500 участников.
Одним из них можете стать вы — заполнить форму прямо сейчас!
«Заблуждение — думать, что вы далеки от продаж. Каждый из нас ежедневно ведет переговоры и что-то продает. Будь то идея ужина — детям, или например, свои компетенции — потенциальному работодателю на собеседовании», — Никита Доценко, партнер «ПравоТех».
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Где взять клиентов Casebook и Caselook — продукты для автоматизации юридической работы
По условиям партнерки продавать продукты ООО «ПравоТех» можно всем, кого вы только сумеете найти на рынке юридических услуг. Наверняка, у вас уже есть готовая клиентская база: представители контрагентов, «шапочные» знакомства с семинаров и конференций, бывшие однокурсники юрфака и коллеги.
А если потенциальных клиентов нет, компания предоставит таргет-лист — список потенциальных клиентов, кому может быть интересно предложение (в формате: наименование, ИНН, оборот, количество судебных дел).
Ограничения всего два. Покупателем может быть:
Юридическое лицо с годовым оборотом до 1 млрд руб. в год — по примерным расчетам таких компаний около 370 000 в РФ, то есть база клиентов существенная;
Новая организация, которой нет еще в работе у других агентов или внутреннего отдела продаж.
Еще одна важная ценность партнерки: присоединившись к ней однажды, вы получите возможность продавать не только Casebook и Caselook, но и другие продукты компании, которые в настоящий момент пока находятся в разработке.
Например, в платформе «Управляй делами» для управления юридическими бизнес-процессами и автоматизации работы на всех этапах, скоро появится магазин со встроенной возможностью выбирать настройки под конкретный вид бизнеса. Тем самым расширяются и возможности агентов для заработка.
Управляй (делами)
Платформа для управления юридическими процессами: автоматизируйте работу на всех этапах — от претензии до исполнительного производства
Как стать агентом «ПравоТех»
Наш собеседник Никита Доценко постарался ответить на всевозможные вопросы новичков, но если что-то ускользнуло от внимания, обсудите с консультантом при первом созвоне. Такая возможность предоставится сразу после того, как вы оставите заявку на сайте.
Как присоединиться к программе?
Заполните форму на сайте или напишите на почту agents@pravo.tech.
Пройдите обучение за два дня и узнайте обо всех возможностях продуктов.
Получите доступ к CRM-системе компании для учета клиентов, а также готовые коммерческие предложения, холодные скрипты первых звонков, структуру презентаций и — начните работать.
Продайте лицензию на Casebook или Caselook клиенту из числа своих контактов или таргет‑листа компании и получите гарантированное вознаграждение от 30 000 рублей.
Кто может стать участником агентской сети?
ООО «ПравоТех» работает с физическими и юридическими лицами из любой точки мира. При выплате комиссии гражданам удерживается 13% НДФЛ. Лицо со статусом самозанятого, к сожалению, не может выполнять работу по агентскому договору, поэтому льготное налогообложение на него не распространяется.
Как подписать агентский договор, если я в другом городе?
Партнерская программа предлагается на условиях публичной оферты. Ее можно принять онлайн.
После присоединения к программе, я останусь с работой один на один?
Агент может рассчитывать на информационную поддержку. Если возникнет вопрос по сервисам Caselook / Casebook, в любой момент можно обратиться на почту agents@pravo.tech, сотрудники оперативно ответят. Также каждый партнер получает доступ к CRM-системе компании, где идет учет клиентов и видно все текущие сделки.
Как выплачивается вознаграждение?
Компания переводит денежные средства на расчетный счет агента в течение трех рабочих дней после того, как клиент оплатил счет и подписал акт выполненных работ.
«Рекомендую всем оставить заявку и познакомиться с нашими продуктами, а потом уже принимать решение — подходит ли это вам!», — Никита Доценко, партнер «ПравоТех».
Партнерская сеть PravoTech
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