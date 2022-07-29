Когда пора менять аудиторов?

Иногда клиентам аудиторских фирм затруднительно самостоятельно оценить качество услуг, т. к. неполученная выгода и возможные риски не всегда очевидны. Давайте рассмотрим кейсы, и разберемся вместе, по каким критериям оценивать аудиторов, на какие моменты обращать внимание?

Зачем нужен аудит?

Чтобы оценить качество выполнения задачи нужно четко сформулировать ее. Поэтому для начала рассмотрим, для чего вообще проводить аудит?

Вроде как ответ всем известен — чтобы подтвердить достоверность отчетности. И это правильно. Но достаточно ли этого?

Стандартный аудит не предполагает глубокую проверку налогового учета (только в той части, которая способна оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности). И, поверьте экспертам компании «Правовест Аудит» с 17-летним опытом аудита, через такой «фильтр» проходит огромное количество налоговых рисков.

Это при том, что в последнее время налоговый контроль только усиливается и налоговые доначисления растут.

За 1-ый квартал 2022 года средние доначисления на 1 выездную налоговую проверку в целом по РФ составили 70 млн руб., по Москве — 74 млн руб.

При таких доначислениях риск банкротства компаний после выездной проверки довольно велик. И даже при банкротстве компании, о налоговом долге никто не забудет — его будут взыскивать с контролирующих ее лиц (КДЛ): собственника, руководителя и даже главбуха. Риск уголовной ответственности возникает уже начиная с долга в бюджет от 15 млн руб. в пределах 3 финансовых лет подряд (ст. 199 УК). О чем тоже не следует забывать.

При этом, для возникновения налоговых рисков не обязательно нужна выездная проверка. Возможно проведение налоговой иных «мероприятий», которые могут закончиться для компании теми или иными потерями. Например, это распространяется на вызов в налоговую для уточнения налоговых обязательств в большую сторону и др.

Отдельно хотим напомнить, что крайне нежелательно и даже опасно иметь в контрагентах «техническую компанию» (от этого страдают даже самые добропорядочные налогоплательщики). Кейс: компании доначислен НДС 147 млн руб. из-за «технических» контрагентов второго звена.

Таким образом, лучше до появления у налоговой вопросов обнаружить угрозу налоговой безопасности и оперативно ее обезвредить. С этим прекрасно справляется системный комплексный аудит — который не только выявит налоговые риски, но и поможет обнаружить резервы — вдруг вы переплачиваете налоги? Такое встречается нередко.

Кстати, оперативность получения обратной связи от аудиторов влияет и на качество результатов аудита бухгалтерского учета. Если проверка проводится в несколько этапов в течение года, то у вас есть возможность исправить ошибку «в моменте», получить консультационную помощь по сложным вопросам, например, по внедрению новых ФСБУ в 2022 году и др. Подробнее о поэтапном аудите.

Еще рекомендуем задуматься о таком вопросе: что будет, если аудиторы пропустят ошибку или дадут неверные/спорные рекомендации? Иногда в такой ситуации клиент остается «один на один» со своей проблемой, т. к. страховка аудиторов либо не распространяется на такие случаи, либо и близко не покроет полученных убытков клиента. Но бывают и счастливые исключения.

Так аудит в нашей компании предполагает защиту налоговых юристов в течение 3-х лет по окончании проверенного периода, а если все-таки налоговые доначисления не будут оспорены, то «ИНГОССТРАХ» возместит клиенту полученные убытки в сумме до 15 млн руб. И страховка действительно работает! Кейс: клиент «Правовест Аудит» получил по страховке от налоговых претензий — 2,8 млн руб.

Подытожим, аудит нужен для того чтобы:

подтвердить бухгалтерскую отчетность; проверить налоговый учет, выявить налоговые риски и резервы; на протяжении года получать консультационную поддержку по сложным вопросам налогового и бухгалтерского учета; получить страховку от налоговых рисков.

Все ли эти задачи выполняются вашими аудиторами?

Контрольный список вопросов для оценки деятельности аудиторов

Для того, чтобы проще было оценить выполнение задач, предлагаем список конкретных вопросов, на которые нужно дать ответ:

1. Кто выполняет проверку — штатные аудиторы?

Преимущества штатных экспертов по аудиту ­— это не только постоянная практика, повышение квалификации и опыт, но и конфиденциальность за счет отсутствия текучки кадров, стабильно работающих ответственных членов команды.

2. Для оценки ситуации клиента под разным углом в команду входят не только аудиторы, но и налоговые юристы и профильные эксперты?

3. Формируется ли до начала проверки персональное Техзадание на аудит, учитывающее специфику деятельности компании, «узкие» места учета?

4. Является ли предложенное Техзадание «гибким»: что-то можно убрать из проверки, что-то наоборот добавить (например, проверку контрагентов и др.)?

5. Содержит ли Техзадание частоту взаимодействий, перечень формируемых отчетов?

6. Предполагает ли аудит углубленную проверку налогов?

7. Можно ли по результатам проверки получить независимый взгляд на истинное положение дел в бизнесе с оцифровкой финансового состояния, размера рисков/резервов и действенными рекомендациями?

8. Можно ли получать консультации не только во время непосредственного прихода аудиторов, но и на протяжении отчетного года (действия договора)?

9. Существует ли возможность исправить выявленные замечания до получения заключения?

10. Предусматривает ли договор с аудиторами страхование их ответственности в части налоговых рисков?

11. Есть ли в компании горячая линия и другие возможности оперативной связи в день обращения?

12. Делится ли компания знаниями в обучающих форматах (повышение квалификации, вебинары, мастер-классы и т. п.)?

Если вы ответили «нет» на один из вопросов: № 3,6,8,10 либо на >50% от общего числа вопросов, то возможно пришла пора поменять аудиторов.

Больше полезных материалов, анонсы вебинаров и комментарии экспертов в телеграм-канале «Правовест Аудит». Подписывайтесь!