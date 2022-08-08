Кому нужен обязательный и инициативный аудит в 2022 году?

Обязательный аудит: кому нужен, кто проводит

Обязательный аудит — это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности фирмы, которую нельзя избегать. Т.е. в нормативных правовых актах есть правило проводить аудит в обязательном порядке. Но распространяется оно не на все организации, а только на те, которые соответствуют заданным критериям.

Критерии обязательного аудита

Каждый год подтверждать бухгалтерскую отчетность должны организации (кроме органов власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов, с/х кооперативов, организаций потребкооперации) (Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее — закон № 307-ФЗ)):

с доходом более 800 млн руб. за год , который был перед отчетным;

у которых в году, предшествующем отчетному, балансовые активы ( т.е. строки 1600 или 1700 ) на 31 декабря составляли более 400 млн руб. ;

У компаний на общем режиме налогообложения размер доходов «для аудита» за 2022 определяется как сумма строки 010 и строки 020 Листа 02 годовой Декларации по налогу на прибыль за 2021 год. При расчете суммируются все виды доходов, включая и внереализационные доходы.

акционерные общества ( п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ );

С 01 января 2023 непубличные АО должны проводить обязательный аудит только в следующих случаях (Федеральные законы от 16.04.2022 № 99-ФЗ и № 114-ФЗ): ценные бумаги НАО допущены к организованным торгам;

акции НАО находятся в собственности РФ, субъекта РФ и (или) муниципального образования;

НАО является профессиональным участником рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй;

если обязательный аудит отчетности АО, созданных в форме непубличного акционерного общества, предусмотрен другими федеральными законами (касается кредитных, страховых и микрофинансовых организаций, застройщиков);

при превышении критериев финансовых показателей, установленных пп. 4 п. 1 ст. 5 Закона об аудиторской деятельности в части размера доходов и суммы активов бухгалтерского баланса.

застройщики , привлекающие денежные средства участников долевого строительства ( п. 5 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ );

п. 5 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ ГУПы и МУПы по решению собственников ( п. 1 ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ );

п. 1 ст. 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ банки , их группы и холдинги ( ст. 42 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1);

ст. 42 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1); страховщики ( ст. 29 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1);

ст. 29 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1); организации, формирующие консолидированную отчетность ( ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ );

ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам , а также эмитенты эмиссионных ценных бумаг, обязанные раскрывать информацию ( Федеральным закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ ) ( с отчетности за 2021 год );

Федеральным закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ с отчетности за 2021 год организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг ;

бюро кредитных историй ;

фонды ( за исключением государственного внебюджетного фонда, специализированной организации управления целевым капиталом и фонда, имеющего статус международного фонда ), если к ним за предшествующий отчетному период, пришло имущества больше, чем на 3 млн руб.

Однако Закон № 307-ФЗ не дает закрытого списка компаний, которые обязаны проводить аудит. Условия обязательного аудита предусмотрены и в других законах федерального уровня (ст. 5 Закона № 307-ФЗ).

Как узнать, нужно ли вашей организации проводить обязательный аудит в 2022 году?

Каждый год Минфин размещает на своем официальном сайте перечень случаев обязательного аудита (рубрика «Аудиторская деятельность — Общая информация — Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов»). Например, для аудита отчетности за 2021 приведено 83 случая (Информационное сообщение Минфина от 19.01.2022 № ИС-аудит-50).

Если сомневаетесь, правильно ли решили, что аудит для вас обязателен или не обязателен, волнуетесь, не закреплен ли в каком-то законодательном акте новый критерий как раз «под вашу компанию» — обратитесь к аудиторам. Они помогут сориентироваться.

Кто может проводить обязательный аудит

Обязательный аудит в 2022-2023 годах могут проводить только независимые аудиторские организации, внесенные в реестр, опубликованный на сайте Минфина, и имеющие членство в СРО аудиторов «Содружество».

Вопрос об утверждении аудитора акционерного общества должен быть включен в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022. Это касается и непубличных АО, в отношении которых с 2023 исключаются требования по обязательному проведению аудита (абз. 3 п. 1 ст. 47, п. 2 ст. 54 Закона об акционерных обществах). О порядке утверждения аудитора >>

Обязательный аудит не «для галочки»

Как мы говорили выше, в рамках обязательного аудита необходимо проверить только бухгалтерский учет и отчетность организации. Однако, чтобы получить больше пользы, имеет смысл поставить аудиторам и другие задачи. В первую очередь проверить налоги, понять, как снизить издержки и т.д.

Обязательный аудит проводится ежегодно. Можно проводить его в один или в несколько этапов (равно как и иные виды аудита). Поэтапный аудит имеет значительные преимущества, поскольку позволяет своевременно скорректировать отчетность по результатам обязательного аудита, а также оперативно решить возникающие спорные вопросы, не накапливая их к концу года.

Мы рекомендуем не откладывать обязательный аудит за 2022 год на «горячий период» февраль-март 2023 и начинать проверку уже по итогам первого полугодия или 9 месяцев 2022.

Если начать аудиторскую проверку заранее, это позволит:

проверить постановку бухучета по новым ФСБУ , налоговые риски, получить консультационную поддержку по сложным вопросам учета и трактовки законодательства, не переделывать учет и годовую отчетность;

своевременно, а не «посмертно» получить достоверную информацию о финансовом состоянии компании, ее доходах и прибыли, компетентности сотрудников финансовой службы для принятия различных управленческих решений ( стратегия и тактика );

стратегия и тактика получить помощь в проведении инвентаризаций и проверке корректности расчета чистой прибыли для выплаты дивидендов;

не привлекать внимание налоговых органов некорректными налоговыми декларациями ( ошибками, сомнительными контрагентами, др. критериями ) и не давать повода для назначения выездной проверки, а значит, и привлечения к ответственности за неполную уплату налогов;

ошибками, сомнительными контрагентами, др. критериями выявить дополнительные финансовые резервы компании: «лишние» расходы, переплату налогов или возможность применения налоговых преференций,

получить юридическую защиту и страховку от налоговых претензий при проведении поэтапного системного комплексного аудита. В практике нашей компании был подобный случай: клиент «Правовест Аудит» получил по страховке от налоговых претензий — 2,8 млн руб.

﻿Пример из практики Компания получила возможность сократить сумму налога на прибыль на 5,8 млн руб. При стоимости услуг аудиторов 380 тыс. руб., компания сэкономила на налоге на прибыль 5,8 млн руб., т.е. затраты на аудит окупились более чем в 15 раз. Подробности — здесь.

А вот другой пример.

﻿Пример из практики Аудит сохранил право на вычет НДС в сумме 36 млн руб. При стоимости комплексного аудита 650 тыс. руб. уменьшены налоговые обязательства по НДС на 36 млн руб. Затраты на аудит окупились более чем в 55 раз. Подробности — здесь.

Вывод. Если проводить обязательный аудит не «для галочки», то, помимо соблюдения требований законодательства от «обязаловки», можно получить ощутимую выгоду. И тогда это будут не расходы, а инвестиции в безопасность и защиту бизнеса.

Инициативный аудит: кому нужен, в чем польза

Практика показывает, что компаниям, чьи показатели не подпадают под критерии обязательного аудита, тоже не стоит отказываться от помощи аудиторов. И, конечно, также имеет смысл проверять не только бухучет и отчетность, но и налоги, случаи корпоративного мошенничества и т.п.

﻿Пример из практики Аудиторами найден виновный в причинении ущерба в размере 80 млн руб. Генеральный директор через подставное юрлицо выкупал большую часть товара компании по ценам ниже рыночных. Подробности — здесь.

«Бумажка для проверяющих» — не единственное предназначение аудита.

Основная польза аудиторской проверки — убедиться, что:

существенные ошибки в бухгалтерском и налоговом учете отсутствуют — компания не привлекает лишнее внимание налоговых органов;

учтены все требования нормативных документов и изменения законодательства,

важные документы и имущество в наличии, по проведению инвентаризации и ее результатам нет вопросов;

размер чистой прибыли рассчитан верно, дивиденды начислены и выплачены в полном объеме;

принимаются правильные решения, которые идут на пользу компании и учредителям и т.д.

В процессе проверки можно оперативно посоветоваться с аудиторами, сопровождающими налоговыми консультантами и юристами. Они всегда помогут сориентироваться в применении новых ФСБУ, изменениях в НК, вопросах валюты и др.

﻿Пример из практики Предотвращено доначисление налогов и штрафных санкций 586 млн руб. сэкономил комплексный аудит. Подробности — здесь.

Кроме того, аудиторское заключение дает дополнительные конкурентные и инвестиционные преимущества:

как и ранее, отчетность, по которой есть аудиторское заключение ( АЗ ), имеет совершенно другой статус для внешних пользователей — вызывает больше доверия к показателям отчетности, деятельности компании в целом ( многие крупные партнеры требуют от более мелких АЗ по бухгалтерской отчетности в качестве подтверждения их благонадежности );

АЗ многие крупные партнеры требуют от более мелких АЗ по бухгалтерской отчетности в качестве подтверждения их благонадежности в тяжелой ситуации ( санкции, разрыв логистических цепочек, импортозамещение и т.п .) многие компании обращаются в кредитные организации, там всегда требуется АЗ к отчетности;

санкции, разрыв логистических цепочек, импортозамещение и т.п не останавливается работа по заключению договоров в рамках проведения тендеров — как правило при участии в тендерах требуется АЗ.

﻿Пример из практики Увеличение статьи доходов в финансовой отчетности на 43 млн руб. Исправленная отчетность позволила получить кредит на развитие бизнеса. Подробности — здесь.

Вывод. Даже если законодательство не требует от вашей компании обязательного аудита, имеет смысл проведение инициативного аудита по индивидуальному техническому заданию.