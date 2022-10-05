Поэтапный аудит — 2022: плюсы и минусы

Поэтапный аудит — это аудиторская проверка, которая проводится в 2 этапа, например, по итогам полугодия или 9 месяцев и года. По результатам первого этапа выявляются и исправляются ошибки, снимаются спорные вопросы, а после второго — готовится идеальная отчетность.

Однако, многие руководители и собственники бизнеса по-прежнему относятся к двухэтапному аудиту скептически и называют ряд минусов такого способа проверки.

Минусы поэтапного аудита

Среди сомнений можно услышать следующие:

1. Повторная проверка одного и того же бессмысленна — можно все проверить за один раз.

При поэтапном аудите проверка будет проходить как минимум два раза в течении года. И в глазах многих руководителей это выглядит бесполезным — проверять многие параметры несколько раз.

2. Повторная проверка отнимает много времени сотрудников бухгалтерии.

Приход аудиторов никогда не бывает «незаметным», особенно для перегруженных финансовых служб компании. Требуется предоставлять аудиторам документы, пояснения, уделять им внимание.

Часто руководство не хотят лишний раз отвлекать бухгалтерию из-за опасений остановить рабочий процесс в компании.

3. Проверка в несколько этапов дороже, чем в один.

Аудиторская проверка в два этапа требуют больших трудозатрат аудиторов, а значит, будет дороже. В ряде случаев более низкая стоимость «одноэтапного» аудита становится решающим аргументом для руководителя при выборе типа проверки.

Плюсы поэтапного аудита

Теперь давайте разберемся, насколько обоснованы перечисленные выше сомнения, и какие преимущества дает компании поэтапный аудит.

Плюс № 1: Позволяет на первом этапе выявить ошибки и резервы, а на втором — получить идеальную отчетность (за счет уже исправленных ошибок).

В то время как при проведении аудита за один раз есть риск выявить только существенные ошибки и получить модифицированное аудиторское заключение (мнение аудиторов с оговорками либо отрицательное мнение).

«Процедура аудита — кропотливый, требующий особого внимания и организации процесс. Проведенный однократно он, как правило, менее точный, и не приносит дополнительной пользы. Поэтапный аудит позволяет не только что-то исправить, но и предвосхитить. Зачастую пойти более выгодным для бизнеса путем, высвободить дополнительные денежные средства за счет раскрытия финансовых резервов».

Наталья Игуш, генеральный директор компании «Правовест Аудит», аттестованный аудитор и профбухгалтер.

На первом этапе аудита обычно проверяется большая часть операций и выявляется основная доля методологических ошибок и проблем в учете. То есть еще до окончания отчетного года есть возможность проверить корректность и полноту отражения всех новых требований законодательства, а также существенных нарушений.

Особенно это актуально в 2022, когда стали обязательными к применению четыре новых ФСБУ: ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Их реализация на практике вызывает немало вопросов.

Поэтому бухгалтеры заинтересованы, чтобы проверка постановки бухгалтерского учета прошла как можно раньше. Тогда при наличии методологических ошибок можно будет сразу скорректировать учет и продолжить работу, не беспокоясь, что придется переделывать отчетность за весь год.

Аудит лучше использовать не для констатации фактов — «посмертный аудит», а как помощь для оперативного решения возникающих вопросов, оптимизации ресурсов и выявления резервов в компании.

Аудит в два этапа — это гарантия, что не будет существенных искажений, оговорок в аудиторском заключении.

Плюс № 2: Экономит время сотрудников финансовой службы.

При постоянной загруженности бухгалтерам сложно уследить за многочисленными изменениями законодательства. В ходе проведения поэтапного аудита (особенно на первом этапе) аудиторы имеют возможность разъяснить клиенту суть нововведений и снять сомнения в спокойном режиме.

«Во время проверки аудитор отвечает на все вопросы клиента и, в том числе, помогает корректно в рамках закона перейти на применение новых ФСБУ. Конечно, у бухгалтеров сейчас очень много вопросов, потому что не все нормы нового законодательства понятны без соответствующих разъяснений и практики. В этом и состоит наша поддержка. Как только клиент начинает работать с нами, мы сразу же начинаем помогать практическими советами, рекомендациями. Аудиторы — практики, которые проводят огромное количество проверок в год. И именно они знают, как правильно начать применять новые федеральные стандарты, какие особенности учесть и как применять нормы законодательства так, чтобы ни один из показателей бухгалтерской отчетности не пострадал».

Ольга Легонькова, директор по развитию, методолог компании «Правовест Аудит», аттестованный аудитор, диплом АССА по международной финансовой отчетности DipIFR.

Плюс № 3: При поэтапном аудите значительно сокращается срок проведения второго этапа, а значит сотрудников бухгалтерии приходится значительно меньше отвлекать в самый «горячий» для них период сдачи годовых отчетов (февраль — март года, следующего за отчетным).

Плюс № 4: Компания может заранее выбрать самое удобное для себя время в «горячую» пору отчетности и высокого спроса на аудиторов.

Соответственно, компания получит аудиторское заключение до сдачи отчетности в налоговый орган и до проведения годового собрания собственников.

Плюс № 5: При формировании рабочей команды аудиторов можно подобрать именно такую, которая имеет огромный опыт работы именно в сфере деятельности компании.

Качество аудита сильно зависит от профессионализма и опыта аудиторов. Время лучших из них забронировано на год вперед. Чем ближе финальная дата сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности, тем ниже вероятность воспользоваться именно их услугами.

Плюс № 6: На практике стоимость однократного аудита при заключении договора в «горячий» период может быть выше, чем стоимость аудита в два этапа.

В последнем случае цена фиксируется и не меняется. К тому же на первый этап аудита, проводимый в текущем году, обычно предоставляются значительные скидки.

Кроме того, аудит — это не только траты, но и доходы. Например:

Как сделать поэтапный аудит более эффективным

Чтобы усилить эффект от поэтапного аудита, имеет смысл кроме проверки бухгалтерской отчетности провести дополнительно аудит налогов.

Плюс № 7: Своевременное устранение налоговых угроз может спасти контролирующих должника лиц (КДЛ) — собственников, руководителей компании — от субсидиарной, имущественной, а в каких-то случаях даже от уголовной ответственности.

Несколько примеров из нашей практики:

По итогам каждого этапа руководству компании может быть предоставлен краткий отчет обо всех выявленных искажениях и ошибках с указанием, насколько они существенны для бизнеса. Информация дается простым языком. Это позволяет собственникам понять, что происходит в бухгалтерии — своевременные срезы ключевых плюсов и минусов, критические точки.

Бухгалтерия может сразу исправить ошибки, указанные аудиторами, не накапливая их, минимизируя в т. ч. риск проведения налоговых проверок и доначисления налогов и штрафов.На следующем этапе аудита проверяется правильность внесенных корректировок и формирования итоговых показателей годовой бухгалтерской отчетности.

Таким образом, проводя аудит в 2 этапа, компания сможет избежать штрафов и не привлечет дополнительного внимания налоговых органов.

Плюс № 8: Аудит в два этапа предполагает проверку точности формирования чистой прибыли при составлении промежуточной отчетности — это дает возможность выплаты промежуточных дивидендов в полном, точном, подтвержденном аудиторами объеме.

Кейс: помогли увеличить дивиденды на 100 млн руб. или что делать, когда бизнес растет, а прибыли нет?

Есть и еще один плюс поэтапного комплексного аудита, который доступен только клиентам «Правовест Аудит».

Плюс № 9: Комплексный аудит от «Правовест Аудит» — возможность для компании получить реальную защиту от налоговых претензий по этому периоду в течение последующих трех лет и денежную страховку, которая покроет в случае маловероятных налоговых доначислений недоимки, штрафы и пени.

Кейс: клиент «Правовест Аудит» получил по страховке от налоговых претензий — 2,8 млн руб.

«Аудит сегодня — это скорее инвестиция и средство экономии бюджета компании. Он дает уверенность что ключевые финансовые, налоговые и юридические составляющие бизнес-процессов в учете организации работают без ошибок и эффективно. Самый мощный аргумент — это цифры окупаемости каждого вложенного в аудит рубля по отношению к размеру выявленных налоговых рисков. Аудит позволяет в подавляющем большинстве случаев свести эти риски к нулю, а значит „сэкономить“. Окупаемость по отдельным нашим проектам достигает 1 000%».

Маргарита Дружинина, управляющий партнер компании «Правовест Аудит», выпускница Школы-управления СКОЛКОВО (Практикум-12, ММА-1).

По итогам аудита компания получает бонусы за счет:

выявления скрытых резервов,

законной налоговой оптимизации,

взвешенных управленческих и кадровых решений.

Кейс: 586 млн руб. сэкономил комплексный аудит.

Таким образом, по соотношению минусов и плюсов выходит 3 к 9! Согласитесь, вывод очевиден.

Тест: «Нужен ли вашей компании аудит в 2 этапа?»

Ответьте «да», если утверждение верно, и «нет», если утверждение не соответствует действительности. Посчитав количество ответов «нет», вы узнаете насколько вашей компании необходим аудит в два этапа.

У вас НЕТ трудностей или сомнений в применении в 2022 г. нового ФСБУ 5/2019 «Запасы», трудностей с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Бухгалтерская служба справляется с объемом работы в период составления годовой отчетности ( февраль-март ). Отдел внутреннего аудита или работники финансовой службы постоянно анализируют учет и выявляют скрытые финансовые резервы. В предыдущие годы организации удавалось сдавать отчетность без корректировок. Вы готовы в случае претензий от налоговой инспекции лично отвечать за обнаруженные нарушения.

Если у вас хотя бы один ответ «нет», то аудит в два этапа будет очень полезен вашему бизнесу. Если два и более — такой аудит просто необходим вашей компании. Он принесет значительно больше пользы и экономии денежных средств, чем проведение аудиторской проверки только по итогам года.

Организациям, которые проводят аудит не из формальных соображений, а ставят перед проверкой задачи выявить и устранить ошибки до составления налоговой и годовой бухгалтерской отчетности, предупредить риски, мы рекомендуем проводить аудит в течение всего отчетного года, т. е. поэтапно.

И если вы еще не задумывались над тем, чтобы начать аудит заранее, сейчас самое время это сделать.