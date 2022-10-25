Что делать, если нужно управлять бизнесом, которым раньше не занимался

Почему пришлось в этом разбираться

Несколько лет назад мы с приятелем открыли производство мебели. Поровну вложили деньги, нашли помещение, зарегистрировали ООО, и на этом мое участие закончилось. Все дела вел партнер, я ни во что не вникал. Знал, что заказы росли, в том числе и от юрлиц, производство давно выросло за пределы одного маленького цеха, а число работников перевалило за сотню.

Решения о распределении прибыли подписывал регулярно. Величина дивидендов была небольшой, так как со слов партнера много денег уходило на развитие бизнеса. Для меня это был не единственный источник доходов, поэтому такое положение дел меня устраивало.

Однако, череда несвязанных между собой событий в стране и семье партнера вынудили последнего переключить свое внимание и перенаправить силы на решение личных проблем. Его отход от управления компанией был столь стремительным, что даже в курс дел меня не ввел.

Как оценить текущее состояние дел в компании

Я остался один на один с нашим производством и страхом всевозможных проверок, налогов, нарушений, штрафов и т. п.

Отойдя от шока, я понял, что компанией нужно управлять: сама по себе она работать не будет. Но чтобы руководить, нужно понимать все процессы, приоритеты и текущее состояние дел. Посоветовавшись со знакомыми решил начать с оценки состояния бизнеса — аудита.

Я плохо себе представлял, что такое аудит. Поэтому подошел к вопросу основательно: стал изучать, что же это такое, каким бывает, как проходит и т. д. Также проконсультировался у знакомых бухгалтеров на предмет возможных подводных камней и мест, где их искать.

Мне важно было понять не только состояние дел бухгалтерии, но и:

как устроены процессы в компании;

насколько правильно рассчитываются и полно уплачиваются налоги;

как работает внутренний контроль;

как ведется кадровый учет, и как соблюдается трудовое законодательство.

Поэтому я решил не ограничиваться финансовым аудитом, а воспользоваться и другими сопутствующими услугами для достижения максимального эффекта.

Какие риски могут возникнуть, если не уделить должное внимание налогам

Налоги — для меня «дремучий лес». Но пришлось покопаться и в нем, чтобы понимать риски и знать, на что обратить внимание, и как избежать скользких ситуаций. Итак, за налоговые правонарушения и сомнительные операции компанию ждут:

Налоговые проверки. Это то, с чего может начаться череда дальнейших налоговых неприятностей. Проверки бывают камеральными, встречными и выездными. « Камералки» ФНС проводит по каждому представленному налогоплательщиком отчету. Выездные проверки — крайняя мера, для применения которой у ФНС должны быть железобетонные основания полагать, что в налоговом учете организации не все чисто. Встречную проверку проводят, когда нужно собрать информацию о налогоплательщике от сторонних источников — его контрагентов.

Обвинения в неправомерном получении налоговой выгоды . Подозрение в этом — один из поводов, по которому к вам могут нагрянуть налоговики. Часто это следствие «оптимизации» и «серых» схем. Например, дробление бизнеса, искусственное завышение себестоимости услуг и работ и т. д.

Доначисление налогов, начисление пени и штрафов. Такую меру применят к компании, если нарушен срок уплаты налога или неверно рассчитана сумма, что привело к недополучению бюджетом средств. Если налог был неверно рассчитан вследствие ошибки, то штраф составит 20% от неуплаченной суммы. Если имел место умысел — то 40%. Кстати, суммы доначислений по результатам выездных проверок впечатляют! Так за 1-ый кв. 2022 года средние доначисления на одно ВНП в РФ — 70 млн руб.

Чем грозит бухгалтеру неуплата налогов читайте здесь.

Клерк рекомендует. За уклонение от уплаты налогов в размере свыше 15 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд виновному лицу грозит уголовная ответственность по ст. 199 УК. В лучшем случае суд выпишет штраф 100 — 300 тыс. рублей, в худшем — виновного посадят в тюрьму на срок до двух лет. Если выяснится, что налоговое преступление совершено несколькими людьми по предварительной договоренности или неуплата налогов за три года составила более 45 млн рублей, то минимальное наказание увеличивается вдвое, а максимальное — втрое. Поэтому пытаясь договориться с партнерами об «оптимизации», оцените риски: стоит ли это того.

Подробнее о налоговой выгоде здесь.

Приостановка операций по счету. Такую меру ФНС может использовать, когда налогоплательщик не представил декларацию в течение десяти рабочих дней после крайней даты или не уплатил недоимку, пени или штраф по требованию налогового органа.

Такую меру ФНС может использовать, когда налогоплательщик не представил декларацию в течение десяти рабочих дней после крайней даты или не уплатил недоимку, пени или штраф по требованию налогового органа. Риск субсидиарной ответственности. Для участника общества это означает, что, если будет доказана его вина и причастность к умышленному доведению компании до банкротства, отвечать по долгам придется не только долей, но и личным имуществом и деньгами.

Клерк рекомендует. Учредитель часто не знает о рисках столько, сколько о них знает директор фирмы, так как не всегда участвует в принятии бизнес-решений и не владеет детальной информацией о деятельности компании, и, соответственно, о рисках. Поэтому проведение внешнего аудита поможет выявить риски и проблемы бизнеса, исправить и ошибки и не допускать их в будущем.

Чем грозит зарплата в конвертах

Работодатель платит зарплату в конвертах, когда пытается избежать уплаты страховых взносов. Но если контролирующие органы обнаружат это, то обвинят в несоблюдении трудового законодательства. Кроме того, халатное отношение к кадровому учету в компании, создает атмосферу недоверия работодателю, что препятствует привлечению профессионалов и вовлеченности персонала в рабочие процессы.

Клерк рекомендует. «Серая» зарплата и неуплата страховых взносов с нее попадают под действие ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП. Директора компании могут дисквалифицировать на срок до трех лет, а компании выписать штраф до 100 тыс. рублей. Официальное трудоустройство и полностью «белая» зарплата в сочетании с мерами поддержки и стимулирования персонала привлечет в компанию профессионалов, повысит уровень заинтересованности людей в работе именно у этого работодателя, достижении поставленных задач и целей, и процветании компании в целом.

Кадровый аудит даст объективную оценку кадровому учету, минимизирует риски обнаружения нарушений трудового законодательства проверяющими и начисления недоимок, пени и штрафов, а также повысит эффективность работы кадрового подразделения и уровень доверия сотрудников нанимателю.

Как не остаться «один на один» с рисками и сохранить активы

Самостоятельно я бы не смог все проверить, так как далек от финансов, менеджмента и права. Просить действующих работников описать реальную картину дел — неэффективно:

Не каждый честно расскажет об ошибках и нарушениях из-за боязни все той же ответственности.

Большинство работников не знают о «схемах» и «оптимизациях» в компании.

Уровень компетенции и профессионализма персонала может желать лучшего.

И даже у профессионалов могут быть разные взгляды на происходящее, бизнес, процессы и т. д.

Среди работников, отвечающих за сбыт и снабжение, могут быть те, которые предпочитают работать со «своими» партнерами, что успешно практикуют в вашем бизнесе, в ущерб ему.

Клерк рекомендует. Когда есть сомнения в том, что условия работы с поставщиками и подрядчиками действительно выгодные, если дебиторка и расходы растут на фоне снижающейся выручки, найти «слабое звено» помогут аудиторы.

Форензик — эффективное средство борьбы с «нечистыми на руку» работниками. Специалисты используют финансовые, информационные, юридические и психологические методы для выявления и предотвращения внутрикорпоративного мошенничества.

Кстати, привлечение сторонних знакомых бухгалтеров к проверке вашей компании — тоже не вариант: нет гарантии, что знакомый знает все и сможет разобраться во многих нюансах в одиночку. А задача, в моих представлениях, стояла глобальная и требовала глубокого погружения.

Поэтому решил воспользоваться услугами профессиональных аудиторов, так как мне нужна была именно независимая квалифицированная оценка нашего бизнеса. А я знаю, что на законодательном уровне к работе аудиторов предъявляются очень высокие требования:

высшее профильное образование;

сдать экзамен;

регулярное повышение квалификации;

членство в саморегулируемой организации аудиторов.

Кроме того, аудиторская компания обязана соблюдать правила внутреннего контроля качества своих услуг, а также проводить внешний контроль качества работы.

Я понимал, что лучше я потрачусь на комплексный и всеобъемлющий аудит, чем буду тратить деньги на уплату штрафов за нарушения законодательства, которые могут носить системный характер, и судебные тяжбы в случае возникновения споров.

Один из ключевых моментов в аудите — правильно выбрать того, кому довериться. Выбирайте крупные аккредитованные компании, имеющие, большой опыт работы и отзывы реальных клиентов с описанием их кейсов.

Подробнее о том, как выбрать аудиторскую компанию здесь.

«Правовест Аудит» занимает 15 место среди крупнейших аудиторских групп в России по версии РА «Эксперт». Компания 17 лет оказывает аудиторские и консалтинговые услуги бизнесу, в том числе крупным российским и международным предприятиям. Специалисты компании регулярно повышают квалификацию, постоянно совершенствуются и развиваются.

В «Правовест Аудит» работают только штатные аттестованные аудиторы. Компания проводит более 700 аудиторских проверок в год. Эксперты и аудиторы «Правовест Аудит» подходят к проблемам заказчиков комплексно: находят резервы, устраняют риски, дают рекомендации по исправлению ошибок.

Аудиторская компания может (хотя и не обязана) застраховать свою ответственность при оказании услуг аудита на случай нарушения условий договора на аудит. Крупная, уважающая себя и своих клиентов компания, не пренебрегает услугами страховщиков и не экономит на них.

Аудиторы и эксперты «Правовест Аудит» гарантируют качество аудиторских и консалтинговых услуг, а ответственность компании застрахована в Ингосстрах.

Кстати, страховка реально работает. Так клиент «Правовест Аудит» получил по страховке от налоговых претензий — 2,8 млн рублей, благодаря договору на комплексный аудит с углубленной выборкой, расширенной страховкой и защитой налоговых юристов в течение трех лет.

Меня заинтересовал такой подход к делам клиента. Я спроецировал его на себя и свою компанию и понял, что это то, что мне нужно. Ведь даже имея на руках аудиторское заключение и рекомендации, нужно понимать, что с этим делать дальше. Мало исправить найденные нарушения, важно не допустить их в будущем, в том числе и через систему внутреннего контроля.

А сопровождение «Правовест Аудит» в течение года поможет сформировать полезные бизнес-привычки и защититься от претензий со стороны ФНС.

Что мне дал аудит

Наша компания не оказалась идеальной. Аудиторы выявили ряд нарушений и подсказали, как поступить в каждом случае:

Менеджер, отвечающий за поставки корпоративным клиентам, проводил сделки по ценам, ниже прайса. Он предоставлял в бухгалтерию «липовые» документы и выводил деньги на личный счет. Специалисты Правовест Аудит собрали факты, подтверждающие вину менеджера, выявили ущерб , подготовили документы, которые потребуются для обращения в правоохранительные органы для взыскания ущерба с виновного. Также аудиторы указали на то, что предыдущее нарушение стало возможным из-за отсутствия надлежащего складского учета и начальника склада, отвечающего за сохранность ТМЦ. Специалисты рекомендовали организовать складской учет и выстроить систему внутреннего контроля. Отсутствовали табели учета рабочего времени, путевые листы , необходимые для экономического обоснования понесенных расходов на оплату труда и приобретение ГСМ соответственно. Специалисты Правовест Аудит помогли найти исполнителей, отвечающих за указанные направления, для оперативного восстановления документов. Наличие документов, подтверждающих обоснованность трат, уберегло от риска доначисления налога на прибыль. Заработная плата не индексировалась , были допущены ошибки при оформлении и оплате работы в выходные и праздники. Эксперты дали рекомендации по устранению нарушений и оформлению документов.

Я полностью удовлетворен проведенным аудитом: предотвращенные риски во много раз превысили стоимость комплексной аудиторской проверки.