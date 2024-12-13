Берут ли с депрессией в армию?

Депрессия — это расстройство настроения (или, как говорят специалисты, аффектов). Оно подавленное, тревожное и мрачное — будто теряется способность наслаждаться вещами, которые обычно радовали. Периодически такое состояние бывает у многих, но, если оно длится больше двух недель, это повод обследоваться у психиатра.

У кого-то депрессия протекает скрыто, у кого-то проявления настолько яркие, что человек не в силах выйти из дома, общаться с людьми и работать. Однако все больные отмечают общие симптомы:

угнетенное состояние;

пессимизм — он распространяется не только на будущее, но и на настоящее, даже снижает оценку уже имеющихся достижений;

ангедония — невозможность получать удовольствие;

потеря интереса к своим увлечениям, окружению, иногда и к собственной внешности;

недовольство собой;

раздражительность;

проблемы со сном.

Чем тяжелее состояние, тем сильнее оно влияет на физическое здоровье. При депрессии часто бывают головные боли, проблемы с ЖКТ (тошнота, запоры), скачки давления, потливость.

В актуальной версии Международной классификации болезней, МКБ-11, депрессии назначено два кода:

один — единичный депрессивный эпизод ;

второй — рекуррентная форма заболевания.

В первом случае симптомы проходят вместе с изначальной причиной или после лечения. Во втором — возвращаются снова и снова.

Что касается причин, то они не всегда очевидны. Реактивная депрессия вызвана каким-то травмирующим событием: потеря близкого, долгая болезнь, тяжелый развод, увольнение. Но есть и другие виды заболевания, когда, на первый взгляд, оно появляется на пустом месте. На самом деле это не так, просто процесс запускают скрытые механизмы — чаще всего нарушения в работе нейромедиаторов.

Однако тут есть важный для медосвидетельствования в военкомате момент. Иногда психическое расстройство — следствие физиологических причин. Перечислим основные заболевания, на фоне которых может развиться депрессия:

поражения мозга и нервной системы (например, черепно-мозговая травма, дегенеративные изменения);

эндокринные нарушения — проблема может быть в гормонах щитовидной железы или надпочечников, особенно часто плаксивость и раздражительность бывает при тиреотоксикозе;

анемия;

злокачественные опухоли.

Перед тем как назначить лечение, психиатр обязательно спросит о хронических заболеваниях и симптомах. Если пациента что-то беспокоит, он даст направления на лабораторные анализы и к другим специалистам — неврологу и эндокринологу.

Парней, у которых депрессия — следствие другого заболевания, будут освидетельствовать по статье Расписания болезней, в которой описан основной диагноз. Как правило, он тоже будет непризывным.