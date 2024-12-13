Берут ли с депрессией в армию?

Что такое депрессия и как проявляется
Депрессия — это расстройство настроения (или, как говорят специалисты, аффектов). Оно подавленное, тревожное и мрачное — будто теряется способность наслаждаться вещами, которые обычно радовали. Периодически такое состояние бывает у многих, но, если оно длится больше двух недель, это повод обследоваться у психиатра.
У кого-то депрессия протекает скрыто, у кого-то проявления настолько яркие, что человек не в силах выйти из дома, общаться с людьми и работать. Однако все больные отмечают общие симптомы:
угнетенное состояние;
пессимизм — он распространяется не только на будущее, но и на настоящее, даже снижает оценку уже имеющихся достижений;
ангедония — невозможность получать удовольствие;
потеря интереса к своим увлечениям, окружению, иногда и к собственной внешности;
недовольство собой;
раздражительность;
проблемы со сном.
Чем тяжелее состояние, тем сильнее оно влияет на физическое здоровье. При депрессии часто бывают головные боли, проблемы с ЖКТ (тошнота, запоры), скачки давления, потливость.
В актуальной версии Международной классификации болезней, МКБ-11, депрессии назначено два кода:
один — единичный депрессивный эпизод;
второй — рекуррентная форма заболевания.
В первом случае симптомы проходят вместе с изначальной причиной или после лечения. Во втором — возвращаются снова и снова.
Что касается причин, то они не всегда очевидны. Реактивная депрессия вызвана каким-то травмирующим событием: потеря близкого, долгая болезнь, тяжелый развод, увольнение. Но есть и другие виды заболевания, когда, на первый взгляд, оно появляется на пустом месте. На самом деле это не так, просто процесс запускают скрытые механизмы — чаще всего нарушения в работе нейромедиаторов.
Однако тут есть важный для медосвидетельствования в военкомате момент. Иногда психическое расстройство — следствие физиологических причин. Перечислим основные заболевания, на фоне которых может развиться депрессия:
поражения мозга и нервной системы (например, черепно-мозговая травма, дегенеративные изменения);
эндокринные нарушения — проблема может быть в гормонах щитовидной железы или надпочечников, особенно часто плаксивость и раздражительность бывает при тиреотоксикозе;
анемия;
злокачественные опухоли.
Перед тем как назначить лечение, психиатр обязательно спросит о хронических заболеваниях и симптомах. Если пациента что-то беспокоит, он даст направления на лабораторные анализы и к другим специалистам — неврологу и эндокринологу.
Парней, у которых депрессия — следствие другого заболевания, будут освидетельствовать по статье Расписания болезней, в которой описан основной диагноз. Как правило, он тоже будет непризывным.
Депрессия и армия
Берут ли в армию с депрессией? Депрессия и армия в большинстве случаев, несовместимы. Есть несколько причин, почему с таким диагнозом не призывают.
Во-первых, состояние не проходит само собой — тут нужна терапия, причем зачастую именно рецептурными лекарствами (антидепрессанты, снотворные, нормотимики). В процессе лечения очень важен и общий образ жизни: противопоказаны интенсивные физические нагрузки и стрессы.
Во-вторых, у человека в состоянии депрессии психические возможности истощены. Любая нагрузка дается с трудом, даже если это привычные повседневные занятия: гигиена, прогулка, уборка.
Армия — это незнакомые условия, причем довольно стесненные. Там нет возможности побыть одному и восстановиться. Именно поэтому все призывники обязательно проходят осмотр у психиатра: важно минимизировать конфликты. Если парень подавлен, он не может адаптироваться к жизни с сослуживцами, непривычному распорядку дня и нагрузкам.
В-третьих, самое опасное последствие депрессии — суицидальные попытки. Депрессия окрашивает мысли в мрачные тона, делает человека излишне ранимым и уязвимым. Даже безобидная шутка или досадное происшествие могут привести больного к фатальному решению.
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Категории годности при депрессии
Расписание болезней учитывает серьезность состояния — с ним призыв противопоказан. Статья 17 документа целиком посвящена невротическим расстройствам — депрессивное относится именно к этой группе.
Такой диагноз считается серьезным основанием для освобождения от службы, независимо от тяжести проявлений, поэтому категория годности может быть только непризывной.
Категория «В»
Категория годности «В» означает, что призывник ограниченно годен к военной службе: он не сможет отслужить как срочник, но остается военнообязанным и при необходимости подлежит мобилизации. Ее определят даже при минимальных проявлениях депрессии — в Расписании болезней описаны три таких случая.
Первый — легкий депрессивный эпизод. На этом этапе симптомы еще довольно слабые, поэтому большинство людей списывают их на усталость:
головная боль, напряжение в мышцах;
рассеянность — невозможно сконцентрировать внимание на работе, разговоре, чтении;
раздражительность;
плаксивость.
Тут нужно понимать, что периоды спада и плохого настроения есть и здоровых людей. В норме они проходят за несколько дней, а депрессивный эпизод длится как минимум две недели, причем со временем самочувствие только ухудшается.
Второй случай — стойкий депрессивный эпизод средней тяжести. Основной критерий для освобождения от призыва звучит так: проявления заболевания затрудняют исполнение воинской обязанности. Это могут быть проблемы со сном, головные боли, проблемы с ЖКТ на фоне постоянно подавленного настроения и апатии.
Третий случай — состояние ремиссии после такого эпизода. Это значит, что на момент призыва парень пришел в норму, но сам по себе факт болезни в прошлом делает службу невозможной.
Это объясняется двумя причинами. Во-первых, развитию депрессии подвержены мнительные, чувствительные люди, то есть склад личности — уже и есть предрасполагающий фактор. В-третьих, почти у половины больных состояние возвращается через какое-то время — армия может стать «спусковым крючком» для рецидива.
Категория «Д»
Призывник с категорией годности «Д» освобождается от воинской обязанности — по состоянию здоровья к военной службе он не годен и снимается с воинского учета.
Получить ее можно только при тяжелом депрессивном расстройстве. Как правило, здесь уже не обойтись без госпитализации, но это только на время облегчает состояние. На практике такое бывает нечасто: если молодому человеку удастся доказать, что депрессия устойчива и не поддается лечению, он получит категорию «Д» и больше не будет контактировать с военкоматом вообще.
Дают ли отсрочку или освобождение при депрессии
Согласно Расписанию болезней, даже при кратковременном депрессивном эпизоде сразу определяют непризывную категорию годности «В», поэтому отсрочка с таким диагнозом не предусмотрена.
Дело в том, что временное освобождение от призыва дают, когда состояние призывника может улучшиться. С депрессией такое бывает, но есть несколько особенностей:
лечение занимает много времени — большинство антидепрессантов прописывают курсом на год;
часть симптомов может сохраняться даже в ремиссии, например, проблемы со сном, тревожность, быстрая утомляемость;
высокий риск рецидива, особенно если депрессия уже повторялась — с вероятностью 70% за вторым эпизодом последует третий и так далее.
Именно поэтому отсрочка от призыва с депрессией не имеет смысла — служба в армии, скорее всего, сведет на нет результаты лечения.
Это стресс даже для психически выносливых парней, а для тех, кто уже сталкивался с каким-то невротическим расстройством, может стать травмирующим событием.
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Рекомендации призывникам с депрессией
Депрессия — точно такое же заболевание, как и, например, гипертония. Однако физиологические нарушения гораздо легче доказать в военкомате. В случае с расстройствами психики призывник может столкнуться с трудностями, поэтому к обследованию и сбору медицинских документов нужно подойти особенно внимательно. Давайте рассмотрим основные моменты.
Обследование и заключение врача
Мы уже упоминали, что иногда депрессия вызвана физическими патологиями — это совсем другая ситуация. Если причина в травмирующих событиях, затяжном стрессе или нарушениях в работе нейромедиаторов, тогда она будет самостоятельным диагнозом.
Подтвердить его может только психиатр после беседы и специальных тестов (самые рабочие методики — опросники). На медосвидетельствовании в военкомате нужно предоставить и заключение врача, и результаты обследований — это обязательное условие, без которого молодого человека не смогут освободить от призыва.
Хотя у призывника есть право самостоятельно выбирать врача и клинику, на практике заключение с диагнозом из государственной больницы вызывает больше доверия в военкомате. Это не значит, что нужно обращаться только туда, но будет плюсом дополнительно получить справку и там.
Формулировка диагноза
Желательно, чтобы она соответствовала МКБ-11. Напомним, там есть два варианта: депрессивный эпизод и рекуррентная депрессия. Такие формулировки близки и к Расписанию болезней, а это значительно облегчает задачу врача определить категорию годности.
Помните: сам он не ставит диагноз, а ориентируется именно на медицинские документы призывника. Чем точнее описан диагноз и его симптомы, тем ниже вероятность какой-то спорной ситуации.
История болезни
В случае с депрессий она очень важна, особенно если эпизод был не единичный. Подготовьте выписки из медицинской карты — причем не только той, которую ведет врач-психиатр. Подтвердить тяжесть состояния могут и другие случаи обращения в больницу:
обследования у невролога, если были жалобы на головную боль;
результаты электрокардиограммы — часто при депрессии бывает аритмия и одышка;
обследования у гастроэнтеролога, если психическое состояние привело к проблемам с аппетитом и стулом, потере или набору веса.
Чем подробнее ваш лечащий врач опишет течение болезни, тем лучше. Важно, чтобы в документах четко прослеживалась динамика: когда было первое обращение, с какими жалобами, какое лечение назначалось, насколько эффективным оно было.
Если на момент призыва вы проходите лечение рецептурными препаратами — это тоже очень важный момент. Он говорит о серьезности состояния и невозможности призыва.
Дифференциальная диагностика
От того, насколько верно и точно поставлен диагноз, зависит эффективность лечения и результаты медосвидетельствования. Все нарушения психики требуют тщательной дифференциальной диагностики — симптомы многих заболеваний схожи, но категории годности могут отличаться. Например, важно отличить депрессию от депрессивной фазы биполярного расстройства — это уже не невроз, а психоз, то есть куда более тяжелое состояние.
Часто вместе с депрессией могут быть и другие патологии, например, тревожное и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Если это ваш случай, проследите, чтобы в заключении врача указывались все сопутствующие диагнозы — это говорит о тяжести состояния.
Экспертное мнение
Важно знать, что сам по себе факт обращения и получения лечения у психиатра не ставит клеймо на жизни человека. В военном билете диагноз также не указывается. Согласно Закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02 июля 1992 № 3185-1 сам факт наблюдения, лечения или наличия психиатрического диагноза не должен влиять на жизнь пациента, его право на образование и трудоустройство.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Вокруг депрессии много мифов. Старшее поколение часто склонно видеть в нем что-то несерьезное — даже некоторые врачи. На самом деле у больных буквально рушится жизнь: образование и работа, социальные контакты, планы. Хотя доказать диагноз в военкомате может быть непросто, особенно когда человек чувствует себя уставшим и подавленным, к этому вопросу нужно подойти ответственно. Призыв и служба в армии могут усугубить состояние. Если вы не справляетесь самостоятельно, обратитесь за помощью к юристам — они дадут четкую инструкцию и помогут защитить права».
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