Берут ли в армию с тахикардией

Все призывники перед призывом должны обследоваться. В обязательном порядке военкомат направляет их на основные лабораторные анализы, флюорографию и ЭКГ — электрокардиографию. Последняя процедура нужна, чтобы проверить работу сердца: как часто и насколько регулярно оно сокращается, нет ли нарушений проводимости.

На первый взгляд может показаться, что любые отклонения — уже гарантия освобождения от призыва. На деле это не всегда так. Например, у молодых парней довольно часто фиксируют нарушения сердечного ритма, в том числе тахикардию — повышение ЧСС (частоты сердечных сокращений) до 100 и более ударов в минуту.