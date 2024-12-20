Берут ли в армию с тахикардией

Тахикардия и армия
Все призывники перед призывом должны обследоваться. В обязательном порядке военкомат направляет их на основные лабораторные анализы, флюорографию и ЭКГ — электрокардиографию. Последняя процедура нужна, чтобы проверить работу сердца: как часто и насколько регулярно оно сокращается, нет ли нарушений проводимости.
На первый взгляд может показаться, что любые отклонения — уже гарантия освобождения от призыва. На деле это не всегда так. Например, у молодых парней довольно часто фиксируют нарушения сердечного ритма, в том числе тахикардию — повышение ЧСС (частоты сердечных сокращений) до 100 и более ударов в минуту.
С тахикардией отправляют в войска, но только если это не симптом какого-то непризывного заболевания, например, сердечно-сосудистого или эндокринного. Если призывнику удастся подтвердить диагноз, он не будет служить в армии.
Виды тахикардии
Тахикардия бывает физиологической и патологической. В первом случае это естественная реакция организма на физическую нагрузку, стресс или порцию кофе. Во втором случае ЧСС повышена постоянно из-за какого-то заболевания.
Патологическая тахикардия делится на виды — в зависимости от характера сбоя и от того, в каком участке сердечной мышцы он происходит (например, синусовая, желудочковая). Однако для медосвидетельствования в военкомате эти характеристики не так важны: врачам необходимо знать, что стало причиной нарушения.
Тахикардия в Расписании болезней
В Расписании болезней тахикардия отдельно не упоминается — это не самостоятельное заболевание, а симптом, как головокружение или жар. Единой статьи, по которой освидетельствуют призывников с нарушениями сердечного ритма тоже нет, потому что они бывают при разных диагнозах.
Категории годности при тахикардии
При физиологической тахикардии противопоказаний к призыву обычно нет. Если же она патологическая, то, как правило, основной диагноз будет непризывным. Рассмотрим основные варианты, с которыми предусмотрены категории годности «В» и «Д» (ограниченно годен и не годен к военной службе).
Болезни сердца
По статье 42 Расписания болезней от призыва освобождают с пороками сердца, особенно если они сопровождается сердечной недостаточностью. Например, сбои сердцебиения могут быть связаны с неправильной работой клапанов и синусового узла.
Тахикардия развивается в 85% случаев у людей с ишемической болезнью сердца (ИБС) — статья 44 Расписания болезней. С ней молодого человека не могут отправить в войска ни при каких обстоятельствах, как и гипертоника: согласно статье 43 его диагноз тоже считается непризывным, независимо от степени.
Болезни эндокринной системы
Если тахикардия — симптом сахарного диабета, гиперфункции щитовидной железы или надпочечников, то парня тоже освободят от призыва по статье 13 Расписания болезней. Такие гормональные нарушения требуют постоянного контроля и приема лекарств, а в армии это невозможно.
Анемия
При анемии тканям не хватает кислорода, поэтому сердце активнее «качает» кровь. Такое состояние часто бывает после операций и долгой терапии — в этом случае по статье 11 Расписания болезней призывнику полагается отсрочка. Если гемоглобин или эритроциты снижены постоянно (это может быть врожденной патологией), то от призыва освободят бессрочно.
Психические расстройства
Нарушения психики тоже могут давать физиологическую симптоматику, в том числе и учащенное сердцебиение. Например, оно характерно для тревожного расстройства и других неврозов — с ними в армию не возьмут по статье 17 Расписания болезней.
Рекомендации призывникам с тахикардией
В военкомате призывник должен подтвердить основной диагноз. Для этого нужно получить заключение врача соответствующего профиля, например, кардиолога или эндокринолога. Тахикардия — важный симптом, но результаты ЭКГ будут лишь одним из доказательств заболевания наряду с другими справками и выписками.
Все обследования нужно пройти заранее. Чем больше у вас на руках медицинских документов, тем яснее ваше состояние для врача в военкомате. Помните, что он не ставит диагноз, а только определяет категорию годности на основании данных, представленных призывником.
Экспертное мнение
Часть заболеваний сердечно-сосудистой системы являются безусловным основанием для освобождения от призыва на военную службу, и брадикардия является таковым. Однако, чтобы не возникало сложностей при прохождении медицинского освидетельствования, необходимо проходить обследования и собирать документы заранее.
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко: «Подведем итог. Тахикардия — не диагноз, а симптом, причем не самый убедительный для врачей в военкомате. Призывник может быть здоров, но иногда учащенное сердцебиение — следствие серьезной патологии, например, гипертонии или порока сердца. Если при этом есть одышка, боль в грудине и потливость, нужно идти к терапевту или кардиологу. А разобраться с документами для военкомата помогут опытные юристы».
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