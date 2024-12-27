Требования для призывников по зрению
В армии хорошее зрение — не прихоть, а необходимость. Четко видеть цель, различать объекты на расстоянии, ориентироваться в пространстве — все это жизненно важно для солдата. Поэтому в военкомате офтальмолог обязательно проверит зрение призывника с помощью таблицы Сивцева. При всей простоте, метод информативный и полезный: многие именно там впервые узнают, что у них есть проблемы. И в некоторых случаях это может стать основанием для законного освобождения от службы.
Разобраться, с каким зрением не берут в армию, поможет Расписание болезней — заболеваниям глаза посвящена глава 7. Условно их можно разделить на две группы:
патологии глаза как органа, например, сращение век или отсутствие хрусталика;
нарушения зрения вроде близорукости, дальнозоркости и астигматизма — когда анатомически с глазом все в порядке, но изображение фокусируется неправильно.
Важно понимать: если парень носит очки, это еще не противопоказание к призыву. В армию не берут не просто с «плохим зрением», а с конкретными заболеваниями, которые влияют на зрительную функцию, а также с воспалительными процессами и последствиями травм глаза.
Категории годности по зрению
В зависимости от остроты зрения и наличия заболеваний, тебе присвоят одну из категорий годности. Она может быть любой — от «А» до «Д».
Категория «А»
Вас могут признать годным безо всяких ограничений с небольшими дефектами зрения, если в остальном он здоров. Такими считаются близорукость до 3 диоптрий и дальнозоркость до 6 диоптрий, астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах максимум 2 диоптрии. Как правило, при таких показателях многие обходятся без очков или вовсе не знают о своем диагнозе.
Категория «Б»
Тоже призывная — она означает, что вы годны к военной службе, но с незначительными ограничениями. Они касаются распределения по войскам и частям, а зрение в этом вопросе играет важную роль. Например, дальтоников не возьмут в ВДВ и войска химзащиты, не допустят к управлению боевыми машинами и к охране спецсооружений.
Категорию «Б» определяют большинству призывников с нарушениями зрения, при косоглазии и заболеваниях глаза, которые незначительно влияют на его функции:
небольшие дефекты век после травм;
хронический конъюнктивит без осложнений, в том числе аллергический;
небольшое сужение поля зрения на одном глазу;
односторонние поражения сетчатки, хрусталика и роговицы, если они не прогрессируют.
В каких именно войсках вы сможете отслужить, зависит от конкретного диагноза.
Категория «В»
Означает, что вы ограниченно годны к военной службе: в армию не пойдете, но остаетесь военнообязанным. Именно с этой категорией годности чаще всего освобождают от призыва при заболеваниях глаза — симптомы должны быть как минимум умеренные:
отслойка сетчатки — на одном глазу или на двух, если это следствие травмы;
преглаукома и глаукома до развитой стадии;
хронические воспаления — осложненные конъюнктивиты, которые не лечатся, язвенные блефариты с рубцами;
кератоглобус и кератоконус;
птоз (нависание) века, если зрачок закрыт наполовину на одном глазу или более одной трети зрачка на обоих глазах;
паралич глазных мышц.
Получить освобождение от призыва по зрению можно, если у вас действительно большой «минус» или «плюс» :
близорукость 6.25 и более, до 12.0 диоптрий;
дальнозоркость 8.25 и более, до 12.0 диоптрий;
астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах 4.25 и более, до 6.0 диоптрий.
Нечеткость «картинки» не всегда связана с каким-то из этих диагнозов. Иногда снижена именно острота зрения. Она тоже влияет на категорию годности — непризывными считаются такие показатели:
0,4 или 0,3 на одном глазу, если на втором от 0,3 до 0,1;
0,09 или меньше (в том числе слепота) на одном глазу, если на втором 0,4 и выше;
0,4 и выше на одном глазу, если второго глаза нет.
Обратите внимание, что на медосвидетельствовании учитывается, носите ли вы очки или контактные линзы. От призыва освободят только в том случае, если оптика не полностью корректирует зрение.
Категория «Г»
Призывники с категорией «Г» признаются временно не годными, то есть получают отсрочку от службы. Обычно с глазными болезнями ее дают на полгода. Основанием может стать травма, обострение воспалительного процесса или операция — но не любая.
Если лечение и восстановление быстрое, парня успеют отправить в войска в текущий призыв. Самый распространенный пример — лазерная коррекция зрения. Процедура занимает всего 20 минут, а уже через пару дней человек видит нормально, поэтому при отсутствии других противопоказаний он считается годным.
Категория «Д»
Самая «тяжелая» категория — с ней призывник не годен к военной службе. Его освободят от исполнения воинской обязанности, поэтому с военкоматом контактировать больше не придется, но основания должны быть очень серьезными:
анатомические дефекты век, из-за которых глаз полностью закрыт или, наоборот, не открывается, например, сращение век, стойкий лагофтальм;
кератопротез;
отслойка сетчатки на двух глазах, не связанная с травмой;
глаукома в развитой стадии и далее.
Если призывник незрячий или видит хуже, чем это описано для категории годности «В», он тоже перестает считаться военнообязанным. Это значит, что призвать его не смогут даже во время мобилизации.
Список заболеваний глаз
Болезней глаза — десятки. Конечно, в Расписании болезней упоминаются далеко не все. Если вашего диагноза там нет, это не значит, что вы однозначно считаетесь годным.
На медосвидетельствовании в военкомате обязательно присутствует врач-офтальмолог. Его задача — изучить медицинские документы призывника и определить категорию годности по соответствующей конкретным симптомам статье Расписания болезней:
статьи 29 и 30 — болезни, связанные со строением глаза (век, конъюнктивы, роговицы, радужки, хрусталика, сетчатки, зрительного нерва и так далее), в том числе и после травм и ожогов;
статья 31 отдельно посвящена отслойке сетчатки, а статья 32 — всем стадиям глаукомы;
статья 33 — болезни мышц глаза, например, спазм;
статьи 34 и 35 — проблемы со зрением (нарушение остроты, рефракции и аккомодации);
статья 36 отдельно рассматривает временные нарушения, при которых предусмотрена отсрочка.
В зависимости от того, какой именно диагноз указан в заключении лечащего врача, офтальмолог в военкомате определит категорию годности. Важно иметь на руках как можно больше данных о своем заболевании — это поможет избежать спорных ситуаций.
Медицинское освидетельствование по зрению
Оно проходит точно так же, как и при любых других патологиях. Разница в том, что призывнику на месте проверят остроту зрения.
Результаты визометрии (так называется эта процедура) учитывают при определении показателя предназначения. Это цифра, которая идет вместе с призывными категориями «А» и «Б». Она указывает, в каких войсках и частях сможет служить парень.
Важно: офтальмолог в военкомате проверяет остроту зрения. Но! Он не ставит диагноз. Ваша задача — заранее обследоваться в поликлинике или другом государственном медучреждении и принести в военкомат готовые документы.
Рекомендации призывникам с плохим зрением
Начните обследоваться как можно раньше! Не ждите повестки, регулярно посещайте офтальмолога, чтобы фиксировать все изменения зрения.
Соберите максимум документов: выписки, результаты обследований (визометрия, скиаскопия, рефрактометрия — обязательно при расширенном зрачке), заключения врача. При некоторых заболеваниях требуется наблюдение в стационаре — подтверждением будут выписные эпикризы.
Изучите Расписание болезней. Знайте, какие диагнозы и показатели дают право на освобождение от призыва.
Не бойтесь отстаивать свои права на медосвидетельствовании. Предоставьте все документы и четко изложите офтальмологу свои жалобы.
Помните о праве на обжалование решения призывной комиссии, если вы с ним не согласны.
Экспертное мнение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Многие заболевания глаз являются безусловным основанием для освобождения от призыва на военную службу, однако, чтобы не возникало сложностей при прохождении медицинского освидетельствования, необходимо проходить обследования и собирать документы заранее.
Плохое зрение и глазные болезни часто бывают основанием для освобождения от призыва. При этом сам по себе диагноз — это еще не все: важны его проявления, наличие осложнений, зрительная функция. Самостоятельно подготовиться к походу в военкомат бывает сложно, поэтому стоит посоветоваться со специалистами — они расскажут, как быть именно в вашей ситуации».
Заключение
Помните: закон на вашей стороне. Плохое зрение — не приговор, а основание для освобождения от армии, если оно подтверждено документально. Разобраться в тонкостях законодательства и пройти медосвидетельствование бывает непросто. Именно поэтому важно иметь поддержку опытных специалистов.
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Именно поэтому, если у вас есть проблемы со зрением, важно не опускать руки и использовать все законные возможности для защиты своих интересов.
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