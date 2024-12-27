Важно понимать: если парень носит очки, это еще не противопоказание к призыву. В армию не берут не просто с «плохим зрением», а с конкретными заболеваниями, которые влияют на зрительную функцию, а также с воспалительными процессами и последствиями травм глаза.

нарушения зрения вроде близорукости, дальнозоркости и астигматизма — когда анатомически с глазом все в порядке, но изображение фокусируется неправильно.

Разобраться, с каким зрением не берут в армию , поможет Расписание болезней — заболеваниям глаза посвящена глава 7 . Условно их можно разделить на две группы:

В армии хорошее зрение — не прихоть, а необходимость. Четко видеть цель, различать объекты на расстоянии, ориентироваться в пространстве — все это жизненно важно для солдата. Поэтому в военкомате офтальмолог обязательно проверит зрение призывника с помощью таблицы Сивцева. При всей простоте, метод информативный и полезный: многие именно там впервые узнают, что у них есть проблемы. И в некоторых случаях это может стать основанием для законного освобождения от службы.

Категории годности по зрению

В зависимости от остроты зрения и наличия заболеваний, тебе присвоят одну из категорий годности. Она может быть любой — от «А» до «Д».

Категория «А»

Вас могут признать годным безо всяких ограничений с небольшими дефектами зрения, если в остальном он здоров. Такими считаются близорукость до 3 диоптрий и дальнозоркость до 6 диоптрий, астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах максимум 2 диоптрии. Как правило, при таких показателях многие обходятся без очков или вовсе не знают о своем диагнозе.

Категория «Б»

Тоже призывная — она означает, что вы годны к военной службе, но с незначительными ограничениями. Они касаются распределения по войскам и частям, а зрение в этом вопросе играет важную роль. Например, дальтоников не возьмут в ВДВ и войска химзащиты, не допустят к управлению боевыми машинами и к охране спецсооружений. Категорию «Б» определяют большинству призывников с нарушениями зрения, при косоглазии и заболеваниях глаза, которые незначительно влияют на его функции: небольшие дефекты век после травм;

хронический конъюнктивит без осложнений, в том числе аллергический;

небольшое сужение поля зрения на одном глазу;

односторонние поражения сетчатки, хрусталика и роговицы, если они не прогрессируют. В каких именно войсках вы сможете отслужить, зависит от конкретного диагноза.

Категория «В»

Означает, что вы ограниченно годны к военной службе: в армию не пойдете, но остаетесь военнообязанным. Именно с этой категорией годности чаще всего освобождают от призыва при заболеваниях глаза — симптомы должны быть как минимум умеренные: отслойка сетчатки — на одном глазу или на двух, если это следствие травмы;

преглаукома и глаукома до развитой стадии;

хронические воспаления — осложненные конъюнктивиты, которые не лечатся, язвенные блефариты с рубцами;

кератоглобус и кератоконус;

птоз (нависание) века, если зрачок закрыт наполовину на одном глазу или более одной трети зрачка на обоих глазах;

паралич глазных мышц. Получить освобождение от призыва по зрению можно, если у вас действительно большой «минус» или «плюс» : близорукость 6.25 и более, до 12.0 диоптрий ;

дальнозоркость 8.25 и более, до 12.0 диоптрий ;

астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах 4.25 и более, до 6.0 диоптрий. Нечеткость «картинки» не всегда связана с каким-то из этих диагнозов. Иногда снижена именно острота зрения. Она тоже влияет на категорию годности — непризывными считаются такие показатели: 0,4 или 0,3 на одном глазу, если на втором от 0,3 до 0,1 ;

0,09 или меньше (в том числе слепота) на одном глазу, если на втором 0,4 и выше ;

0,4 и выше на одном глазу, если второго глаза нет. Обратите внимание, что на медосвидетельствовании учитывается, носите ли вы очки или контактные линзы. От призыва освободят только в том случае, если оптика не полностью корректирует зрение.

Категория «Г»

Призывники с категорией «Г» признаются временно не годными, то есть получают отсрочку от службы. Обычно с глазными болезнями ее дают на полгода. Основанием может стать травма, обострение воспалительного процесса или операция — но не любая. Если лечение и восстановление быстрое, парня успеют отправить в войска в текущий призыв. Самый распространенный пример — лазерная коррекция зрения. Процедура занимает всего 20 минут, а уже через пару дней человек видит нормально, поэтому при отсутствии других противопоказаний он считается годным.

Категория «Д»