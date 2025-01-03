С каким весом не берут в армию?

На вопрос, сколько нужно весить, чтобы не пойти в армию, есть два варианта ответа: либо заметно больше нормы, либо меньше. Для этого нужно знать ИМТ — это специальная формула для оценки физических параметров человека. Ее предложил еще в первой половине XIX века бельгийский ученый Адольф Кетле, но современные исследования подтвердили актуальность. Метод позволяет определить, в норме ли вес по отношению к росту.

Рассчитать ИМТ очень просто: масса тела в килограммах делится на квадрат роста в сантиметрах. Полученная величина — и есть показатель нормы или отклонения. Считается, что у человека нет проблем при ИМТ от 18,5 до 25, а другие числа говорят о нарушения питания.

Приведем данные таблицы, которой пользуются врачи в военкомате. Она актуальна для большинства призывников — от 18 до 25 лет (для тех, кто старше, данные немного отличаются):

ИМТ меньше 18,5 — существенный недостаток веса;

ИМТ от 18,5 до 19,4 — пониженное питание;

ИМТ от 19,5 до 22,9 — идеальный показатель;

ИМТ от 23 до 27,4 — повышенное питание, предожирение;

ИМТ от 27,5 до 29,9 — ожирение I степени;

ИМТ от 30 до 34,9 — ожирение II степени;

ИМТ от 35 до 39,8 — ожирение III степени;

ИМТ выше 40 — ожирение IV степени.

Конечно, ко всем без исключения такую методику применить невозможно. Например, у профессиональных спортсменов индекс массы тела обычно высокий, хотя процент жира минимальный — тело плотное за счет развитых мышц. Есть люди от природы худые — астеники: они отлично чувствуют себя в маленьком весе и нормально питаются.

Однако в большинстве случаев ИМТ вполне отражает усредненные значения, поэтому врачи пользуются этими расчетами при диагностике разных заболеваний — в основном эндокринных нарушений или болезней ЖКТ.