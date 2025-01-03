С каким весом не берут в армию?

Что такое индекс массы тела (ИМТ)
На вопрос, сколько нужно весить, чтобы не пойти в армию, есть два варианта ответа: либо заметно больше нормы, либо меньше. Для этого нужно знать ИМТ — это специальная формула для оценки физических параметров человека. Ее предложил еще в первой половине XIX века бельгийский ученый Адольф Кетле, но современные исследования подтвердили актуальность. Метод позволяет определить, в норме ли вес по отношению к росту.
Рассчитать ИМТ очень просто: масса тела в килограммах делится на квадрат роста в сантиметрах. Полученная величина — и есть показатель нормы или отклонения. Считается, что у человека нет проблем при ИМТ от 18,5 до 25, а другие числа говорят о нарушения питания.
Приведем данные таблицы, которой пользуются врачи в военкомате. Она актуальна для большинства призывников — от 18 до 25 лет (для тех, кто старше, данные немного отличаются):
ИМТ меньше 18,5 — существенный недостаток веса;
ИМТ от 18,5 до 19,4 — пониженное питание;
ИМТ от 19,5 до 22,9 — идеальный показатель;
ИМТ от 23 до 27,4 — повышенное питание, предожирение;
ИМТ от 27,5 до 29,9 — ожирение I степени;
ИМТ от 30 до 34,9 — ожирение II степени;
ИМТ от 35 до 39,8 — ожирение III степени;
ИМТ выше 40 — ожирение IV степени.
Конечно, ко всем без исключения такую методику применить невозможно. Например, у профессиональных спортсменов индекс массы тела обычно высокий, хотя процент жира минимальный — тело плотное за счет развитых мышц. Есть люди от природы худые — астеники: они отлично чувствуют себя в маленьком весе и нормально питаются.
Однако в большинстве случаев ИМТ вполне отражает усредненные значения, поэтому врачи пользуются этими расчетами при диагностике разных заболеваний — в основном эндокринных нарушений или болезней ЖКТ.
Категории годности к службе по весу
Есть два основных условия, от которых зависит заключение врачей в военкомате:
насколько сильно ИМТ отличается от нормального;
чем это вызвано — проблемами с питанием или каким-то заболеванием.
Если призывник в целом здоров, а проблемы с весом вызваны неправильным питанием (перееданием или недоеданием), его освидетельствуют по статье 13 Расписания болезней. В этом случае, как правило, сначала предоставляется отсрочка на полгода, чтобы парень мог скорректировать свой рацион.
Если причина отклонения ИМТ от нормы — заболевание, освидетельствование проводится по соответствующей статье. Например, люди с ожирением часто страдают гипертонией, сахарным диабетом, болезнями сердца и суставов — почти все такие диагнозы непризывные. Дефицит веса бывает при гастрите и язве, гормональных нарушениях, системных инфекциях, раке — это тоже основания законно не пойти в армию.
Избыточный вес и армия
С лишним весом могут отправить в войска или освободить от призыва — в зависимости от того, насколько сильный «перебор».
Если проблемы с весом есть, но в целом парень здоров, категорию годности определяют по статье 13 Расписания болезней. Диагноз в этом случае звучит как «алиментарное ожирение», то есть вызванное неправильным питанием.
Предожирение (ИМТ от 25 до 30) никак не влияет на возможность служить в армии — даже в так называемых «элитных» войсках, если рост соответствует требованиям. Туда берут даже с ожирением I степени: призывник считается годным без каких-либо ограничений — категория годности «А2».
Молодых людей с ожирением II степени тоже призывают, но с категорией годности «Б3» — годен с незначительными ограничениями. Они могут служить далеко не в любых войсках: их распределяют в химические, зенитно-ракетные, радиотехнические части, на заправку и хранение горючего.
Непризывной считается как минимум III степень ожирения. Однако сразу военный билет призывник с такой патологией не получит — сначала предусмотрена отсрочка на полгода. Если за это время не удалось похудеть, ее могут дать снова на такой же срок. Это единственный диагноз, с которым призывника могут дважды признать временно не годным — категория «Г». Уже потом, на очередном медосвидетельствовании, категорию годности определяют окончательно:
категория «В» (ограниченно годен), если диагноз остался прежним;
категория «Б3» (годен с незначительными ограничениями), если вес снизился.
Освободят от призыва только с ожирением IV степени. Призывников с ИМТ выше 40 сразу признают не годными к военной службе — категория «Д». Их освобождают не только от срочной службы, но и от исполнения воинской обязанности в целом.
Недостаточный вес и армия
В статье 86 Расписания болезней указан минимальный вес для армии — 45 кг. Меньший считается недостатком физического развития. После первого медосвидетельствования парень получит отсрочку на год и направление к врачу-эндокринологу. Если обследование и лечение не дадут результатов, его освободят от призыва с категорией годности «В» (ограниченно годен).
В остальных случаях освидетельствование проводится по статье 13 Расписания болезней, как и при ожирении, однако тут возможных категорий годности не так много. Причем учитывается именно недостаток питания — ИМТ ниже 18,5 (например, при росте 175 см юноша весит меньше 56 кг).
На первом медосвидетельствовании определяют категорию «Г» — временно не годен, то есть у парня будет полугодовая отсрочка от призыва. Если за это время он наберет вес до нижней границы нормы, его признают годным с незначительными ограничениями — категория «Б3». Список войск и частей чуть больше, чем для военнослужащих с ожирением: субтильное телосложение не препятствует службе в войсках спецсооружений, боевых и ракетных комплексов.
Рекомендации призывникам с отклонениями ИМТ
Рассчитайте свой ИМТ по формуле, указанной выше. Ориентироваться нужно на таблицы, которые приводятся в Расписании болезней. В интернете есть другие варианты и даже готовые калькуляторы, но в данном случае доверять можно только официальному документу — им пользуются врачи в военкомате. Так ваши подсчеты точно совпадут с теми, которые в итоге озвучат на медосвидетельствовании.
Пройдите обследования. Любые проблемы с весом — повод заранее это сделать. Иногда дело не в питании, а в заболевании, о котором человек может не догадываться. Сначала нужно обратиться к терапевту — он даст направление на лабораторные исследования. Если с результатами анализов что-то не так, придется обследоваться и у других врачей: эндокринолога, гастроэнтеролога, онколога, хирурга.
Соберите медицинские документы. Помните, что заболевание нужно подтвердить. Конечно, врачи в военкомате заметят проблемы с весом, но без диагноза парня освидетельствуют по статье 13 Расписания болезней — как здорового человека с ожирением или дефицитом массы тела.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Граждане, у которых при призыве на военную службу впервые выявлено алиментарное ожирение III степени, признаются временно не годными к военной службе на 6 месяцев и получают отсрочку. При необходимости такое же заключение может быть вынесено повторно, а при безуспешном лечении ожирения III степени определяется категория годности В.
Как видите, и избыточный, и недостаточный вес могут стать законным основанием для освобождения от армии. Главное — правильно рассчитать ИМТ, пройти обследования и собрать все необходимые документы. Не стоит полагаться на случай или советы из интернета, ведь речь идет о вашем будущем. Юристы «ПризываНет» более 15 лет помогают призывникам с проблемами веса законно получить военный билет. За плечами нашей команды свыше миллиона бесплатных консультаций и более 180 тысяч клиентов. Обратившись к профессионалам, вы получите квалифицированную помощь и сможете реализовать свое право на освобождение от службы, опираясь на закон и многолетний опыт экспертов».
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