В этой статье разберемся, какую категорию годности получит призывник с астигматизмом, считается ли это противопоказанием к призыву и что нужно успеть сделать до похода в военкомат.
Астигматизм и армия
Нет однозначного ответа на вопрос, берут ли с астигматизмом в армию. Это зависит от конкретного случая — категория годности определяется индивидуально для каждого призывника.
Что такое астигматизм? Если говорить простым языком, это искривление роговицы или хрусталика вашего глаза: свет преломляется неправильно, поэтому изображение получается нечетким. Но не стоит думать, что с таким нарушением зрения вас автоматически признают годным. Давайте посмотрим, что об этом говорит закон.
Астигматизм в Расписании болезней
Основной документ, которым руководствуются врачи на медосвидетельствовании в военкомате — это Расписание болезней. В нем есть статья 34, посвященная заболеваниям глаз, в том числе и астигматизму.
Именно она определяет, какую категорию годности вам присвоят на основе вашего диагноза. И здесь есть важные нюансы, о которых нужно знать. Часто астигматизм выявляют случайно — человек может жить с ним годами и не замечать проблем со зрением. Но даже если вы носите очки, это еще не гарантирует освобождения от призыва.
Виды астигматизма
Астигматизм бывает разным. Важно понимать, что это не просто «плохое зрение», а анатомические нарушения глаза, поэтому простая проверка по таблице Сивцева не позволяет поставить такой диагноз. В зависимости от причины, различают:
роговичный астигматизм — самая распространенная форма, когда деформирована роговица;
хрусталиковый астигматизм менее распространен, связан с деформацией хрусталика;
смешанный астигматизм — сочетание роговичного и хрусталикового.
Но для медосвидетельствования в военкомате разновидность патологии не так важна, как ее степень. От нее уже зависит, отправят вас войска или нет:
слабая — до 3.0 диоптрий;
средняя степень — от 3.25 до 6.0 диоптрий;
высокая степень — более 6.25 диоптрий.
Четкого соответствия степени астигматизма и категории годности нет. В Расписании болезней приводятся конкретные показатели, при которых офтальмолог в военкомате выносит то или иное заключение.
Категории годности при астигматизме
Согласно Расписанию болезней, призывникам с астигматизмом могут определить следующие категории годности:
категория «А» (годен к военной службе) — сюда попадает слабый астигматизм до 2.0 диоптрий, то есть в этом случае никаких противопоказаний и ограничений к службе у вас нет;
категория «Б3» (годен к военной службе с незначительными ограничениями) — в некоторых войсках можно служить с астигматизмом от 2.25 до 4.0 диоптрий;
категория «В» (ограниченно годен к военной службе) — непризывная граница при астигматизме начинается от 4.25 диоптрий, в этом случае вас освободят от срочной службы с последующим зачислением в запас;
категория «Д» (не годен к военной службе) полностью освобождает от призыва с высокой степенью астигматизма — 6.25 и более диоптрий.
Важно понимать, что при астигматизме чаще всего можно претендовать на категорию «Б3». Получается, обычно в армию с ним берут, но далеко не во все войска и части. Если от призыва и освобождают, то с категорией «В» — все-таки высокая степень заболевания встречается редко. Но сначала нужно обследоваться, удостовериться в диагнозе и получить на руки все необходимые подтверждающие документы.
Отсрочка от армии при астигматизме
Категория годности «Г» (временно не годен) определяется, если нужно пройти лечение, например, после серьезной операции на глазах. Это временная мера, которая позволяет при возможности восстановиться, а не освобождение от службы.
Но именно при астигматизме смысла в отсрочке нет: либо из-за патологии парень видит настолько плохо, что не сможет пойти в армию, либо его призовут. Операция по коррекции зрения тоже роли не играет — восстановление после нее занимает несколько дней, поэтому вас успеют отправить в войска в текущий призыв.
Освобождение от армии при астигматизме
От призыва освободят, если ваш диагноз соответствует определенным критериям, установленным в Расписании болезней: астигматизм любого вида на одном глазу 4.25 и более диоптрий. Но часто это заболевание сочетается с другими проблемами со зрением, поэтому в таком случае нужно смотреть на их показатели. Непризывным считается близорукость или дальнозоркость на любом глазу 6.25 и более диоптрий.
Важно! Для получения категории «В» или «Д» вам понадобятся подтверждающие медицинские документы: заключения врачей и результаты обследований. Насколько нарушена рефракция, то есть преломляющая способность глаза, помогает выявить скиаскопия или рефрактометрия — эта процедура проводится в состоянии циклоплегии, то есть при расширенном зрачке.
Рекомендации для призывников с астигматизмом
Не откладывайте поход к врачу. Чем раньше вы начнете заниматься этим вопросом, тем больше времени будет у вас в запасе на подготовку документов для военкомата.
Пройдите полное обследование. Обратитесь к офтальмологу, уточните все параметры своего зрения: тип и степень астигматизма, остроту зрения с коррекцией и без. Если проблемы с глазами связаны с другим заболеванием, например, неврологическим, вам нужно будет понаблюдаться у профильного специалиста.
Соберите все документы. Храните все заключения врачей, выписки из медицинских карт, результаты обследований.
Подготовьтесь к медосвидетельствованию. Изучите свои права, чтобы быть уверенным в своих действиях.
Не соглашайтесь с несправедливым решением. Если вы считаете, что категория годности определена неправильно, обжалуйте решение о призыве в установленном порядке.
Обратитесь за помощью к специалистам. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к юристам и медицинским экспертам, специализирующимся на вопросах призыва.
Экспертное мнение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Многие заболевания глаз являются безусловным основанием для освобождения от призыва на военную службу, однако, чтобы не возникало сложностей при прохождении медицинского освидетельствования, необходимо проходить обследования и собирать документы заранее.
Мы в ПризываНет на протяжении 15 лет помогаем призывникам защищать свои права. Мы понимаем, как работает система, и знаем, как добиться справедливого решения призывной комиссии. Помните, что астигматизм — это повод изучить свои права и возможности. Наша команда провела более миллиона бесплатных консультаций и помогла более чем 180,000 клиентам по всей России. Не стоит пускать ситуацию на самотек, ваше здоровье и будущее — в ваших руках. Не упускайте возможности, которые дает вам закон».
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