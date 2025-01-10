Нет однозначного ответа на вопрос, берут ли с астигматизмом в армию. Это зависит от конкретного случая — категория годности определяется индивидуально для каждого призывника.

Что такое астигматизм? Если говорить простым языком, это искривление роговицы или хрусталика вашего глаза: свет преломляется неправильно, поэтому изображение получается нечетким. Но не стоит думать, что с таким нарушением зрения вас автоматически признают годным. Давайте посмотрим, что об этом говорит закон.