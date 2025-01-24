Что означает категория «Г»
Как получить категорию «Г» в военкомате, если у вас есть противопоказания к призыву? Доказать их медицинскими документами. Но на этом этапе вы получите не военный билет, а только отсрочку.
Категория годности «Г» расшифровывается как «временно не годен к военной службе». Ее определяют, если в настоящий момент диагноз не позволяет забрать вас в армию, но потом состояние может улучшиться. Поэтому вам дадут отсрочку — максимум на год, чтобы поправить здоровье. Когда срок действия истечет, определяется окончательная категория годности — призывная или нет.
Кому присваивается категория «Г»
Призывникам с нарушениями функций того или иного органа, если есть шанс на выздоровление. Например, парень сломал ногу, но в целом здоров. Пока кость не срастется, его нельзя отправить в войска — на это время положена отсрочка. Если заживление пройдет без осложнений и лечащий врач разрешит физические нагрузки, оснований для освобождения от призыва больше нет.
Условия, как получить категорию «Г», приводятся в Расписании болезней — по этому документу вас и будут освидетельствовать в военкомате. Обычно временные противопоказания собраны в отдельной статье каждого раздела, но иногда перечислены вместе с другими заболеваниями.
Для медосвидетельствования вы должны предоставить медицинские документы. Если ваш диагноз соответствует категории годности «Г» — временно не годен к военной службе, врачи вынесут соответствующее заключение, а призывная комиссия примет решение предоставить отсрочку от призыва.
Перечень заболеваний для категории «Г»
При одном и том же диагнозе категории годности могут отличаться. Все зависит от проявлений: острое течение или хроническое, есть ли осложнения, какой прогноз, помогает ли лечение.
Рассмотрим ситуацию с анемией, когда в крови снижен уровень гемоглобина. Врачам на медосвидетельствовании нужно понять, чем это вызвано. Если призывник перенес плановую операцию, долго лежал в больнице и плохо питался, это поправимо — ему дадут отсрочку на восстановление. Другое дело — наследственные нарушения кроветворения, когда результаты анализов лучше уже не будут. В этом случае диагноз считается непризывным — парня признают ограниченно годным или не годным к военной службе.
Таким образом, всегда важна полная клиническая картина. Расписание болезней не всегда дает точную формулировку диагноза, поэтому перечислим основные группы заболеваний, при которых определят категорию годности «Г»:
острые вирусные и бактериальные инфекции, в том числе кишечные и венерические;
дерматофитии — грибковые поражения кожи и слизистых;
состояния после хирургического удаления доброкачественных новообразований, если на восстановление нужно больше месяца;
состояния после операций на щитовидной железе, острых и подострых тиреоидитов;
ожирение III степени или недовес;
кратковременные психические расстройства после черепно-мозговой травмы и других поражений мозга, затянувшаяся астения;
неврологические нарушения после воспалительных заболеваний мозга (например, менингит, энцефалит), травмы головы или позвоночника, интоксикаций;
нарушения функций органов зрения или слуха после острого заболевания, травмы или операции;
временные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы после неревматического миокардита;
последствия осложненной пневмонии, операций на органах дыхания;
проблемы с кожей после острого заболевания, например, сильной крапивницы;
нарушения работы мочеполовой системы после операций, острых заболеваний или обострений хронических, например, при плохих анализах мочи из-за перенесенного пиелонефрита;
острые воспаления суставов;
переломы костей.
Важно: иногда ситуация подходит под описание, но на деле отсрочку вам не дадут. Почему? Потому что сроки, необходимые для лечения, тоже важны. Например, призывник сделал лазерную коррекцию зрения. По сути, это операция на глазах, хорошо видеть он будет почти сразу — через несколько дней можно вести обычную жизнь.
Процесс получения категории «Г»
На медосвидетельствовании вы должны доказать две вещи. Первая — у вас действительно есть заболевание. Вторая — оно подходит под все требования Расписания болезней. Помните: врачи в военкомате на месте диагноз не поставят. Пройти нужных специалистов и все назначенные обследования — исключительно ваша задача, и приступить к ее выполнению лучше заранее и с четким планом.
Если вас что-то беспокоит, запишитесь к терапевту или сразу к профильному врачу — на приеме вам дадут направления на обследования.
Пройдите обследования: в зависимости от предполагаемого диагноза, это могут быть лабораторные анализы крови и мочи, УЗИ внутренних органов, томография, рентгенография.
С полученными результатами нужно снова прийти к своему врачу. Он изучит результаты обследований и поставит диагноз — сразу или после дополнительных диагностических процедур, консультаций со специалистами других профилей.
Как только у вас на руках будет заключение врача с диагнозом, начинайте собирать пакет медицинских документов. Важно все, что связано с заболеванием: записи в амбулаторной карте, направления на лечение, выписные эпикризы.
Дождитесь повестки. Пройдите обязательные диагностические исследования от военкомата, а потом явитесь в назначенное время на медосвидетельствование. Расскажите врачам, что вас беспокоит, и подтвердите свои слова медицинскими документами.
Получите повестку на призывную комиссию. Там вам озвучат категорию годности по результатам медосвидетельствования и решение — призвать, предоставить отсрочку, сразу освободить от призыва или от исполнения воинской обязанности.
Важно: вы вправе обжаловать решение призывной комиссии, если оно кажется вам несправедливым. Самый надежный вариант — обратиться в суд с административным иском. Если там признают, что вас призвали незаконно, вы получите шанс на пересмотр категории годности.
Последствия присвоения категории «Г»
Знайте: категория годности «Г» — временная. По каждому заболеванию отсрочку дают только раз (за исключением ожирения III степени — с ним это возможно дважды). Потом вы должны пройти повторное медосвидетельствование в военкомате. На этот раз вас признают годным или освободят от призыва бессрочно с категорией годности «В» или «Д».
Получить вторую и последующие отсрочки можно, но уже с другими диагнозами. Например, вы удалили грыжу живота, а потом получили направление на еще одну операцию — на щитовидке. Эти заболевания никак между собой не связаны, поэтому вас снова на время освободят от призыва.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Одно основание — одна отсрочка. По истечении срока ее действия призывнику должны определить постоянную категорию годности. Например, при недостаточности питания молодой человек получит категорию «Г» и будет направлен на дообследование. Если специалисты не выявят нарушений, при новом медицинском освидетельствовании ему присвоят категорию годности «Б» и примут решение о призыве.
Помните: ваша отсрочка — в ваших руках. Стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье и обратиться за медицинской помощью. Чем убедительнее ваши медицинские документы, тем меньше вероятность спорных ситуаций, связанных с категорией годности. Юристы компании «ПризываНет» более 15 лет помогают законно получить освобождение от призыва. Больше миллиона бесплатных консультаций, почти 200 тысяч клиентов, и практически каждый призывник в стране знает о «ПризываНет» — это говорит само за себя. Опыт нашей команды показывает, что защитить свои права и сделать выбор в пользу будущего, опираясь на закон и многолетнюю практику — реально».
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Комментарии1
Собирать "бумажки" нужно с детства. Не факт, что это поможет (категорию как дают, так и снимают)