Как получить категорию «Г» в военкомате

При одном и том же диагнозе категории годности могут отличаться. Все зависит от проявлений: острое течение или хроническое, есть ли осложнения, какой прогноз, помогает ли лечение.

Рассмотрим ситуацию с анемией, когда в крови снижен уровень гемоглобина. Врачам на медосвидетельствовании нужно понять, чем это вызвано. Если призывник перенес плановую операцию, долго лежал в больнице и плохо питался, это поправимо — ему дадут отсрочку на восстановление. Другое дело — наследственные нарушения кроветворения, когда результаты анализов лучше уже не будут. В этом случае диагноз считается непризывным — парня признают ограниченно годным или не годным к военной службе.

Таким образом, всегда важна полная клиническая картина. Расписание болезней не всегда дает точную формулировку диагноза, поэтому перечислим основные группы заболеваний, при которых определят категорию годности «Г»:

острые вирусные и бактериальные инфекции , в том числе кишечные и венерические ;

дерматофитии — грибковые поражения кожи и слизистых;

состояния после хирургического удаления доброкачественных новообразований , если на восстановление нужно больше месяца;

состояния после операций на щитовидной железе, острых и подострых тиреоидитов;

ожирение III степени или недовес ;

кратковременные психические расстройства после черепно-мозговой травмы и других поражений мозга, затянувшаяся астения ;

неврологические нарушения после воспалительных заболеваний мозга (например, менингит, энцефалит), травмы головы или позвоночника, интоксикаций;

нарушения функций органов зрения или слуха после острого заболевания, травмы или операции;

временные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы после неревматического миокардита;

последствия осложненной пневмонии , операций на органах дыхания;

проблемы с кожей после острого заболевания, например, сильной крапивницы;

нарушения работы мочеполовой системы после операций, острых заболеваний или обострений хронических, например, при плохих анализах мочи из-за перенесенного пиелонефрита;

острые воспаления суставов ;

переломы костей.

Важно: иногда ситуация подходит под описание, но на деле отсрочку вам не дадут. Почему? Потому что сроки, необходимые для лечения, тоже важны. Например, призывник сделал лазерную коррекцию зрения. По сути, это операция на глазах, хорошо видеть он будет почти сразу — через несколько дней можно вести обычную жизнь.