Обжалование решения призывной комиссии: что нужно знать

Право призывника на обжалование решения призывной комиссии закреплено в законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Но это не значит, что вы можете сами выбирать, с чем согласиться, а с чем нет — нужны определенные основания:

неверная категория годности — медицинские документы подтверждают непризывное заболевание, но вас все равно отправляют в войска;

незаконный призыв , например, во время действующей отсрочки;

незаконно назначенный административный штраф — вы соблюдали правила воинского учета, но на вас составили протокол об административном правонарушении;

отказ предоставить отсрочку — ваша ситуация соответствует всем требованиям, но в военкомате это не учли.

В данном случае неважно, что именно вызвало ваш протест и желание отстоять свою точку зрения. Обжаловать нужно именно решение призывной комиссии — в том виде, в котором оно вынесено.

Рассмотрим типичный случай из практики. Студент последнего курса в начале июня получает повестку на медосвидетельствование, хотя формально он еще числится в вузе. Врачи признают его годным, а призывная комиссия вручает ему повестку на отправку в войска — через месяц, чтобы он получил диплом. В данном случае нарушена процедура, но обжаловать нужно именно решение о призыве.