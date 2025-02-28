Грыжа и армия
Сразу ответить на вопрос, берут ли в армию с грыжей, невозможно. У кого-то это маленький дефект в мышечной стенке, который никак себя не проявляет. У кого-то — большое отверстие, из которого буквально выпадает часть органа. Естественно, что в каждом случае патология по-разному влияет на самочувствие и физическую активность.
Грыжа появляется в эластичных тканях — в основном это брюшная стенка и межпозвоночные диски. Они растягиваются, появляется патологическое отверстие, которое называют грыжевыми воротами. Через него может выходить наружу внутреннее содержимое, например, часть какого-то органа.
Пока отверстие маленькое, симптомов нет. Потом оно становится больше — в него попадает орган, что в итоге нарушает его работу. Но главная опасность — защемление. Если это произошло, нужна экстренная операция, поэтому лучше не запускать проблему и сразу обратиться к хирургу.
Виды грыж
Две важнейшие характеристики грыжи — это место, где она появилась, и размер. От этого зависят проявления заболевания, а значит, и категория годности, которую получит призывник.
Есть две основные локализации грыж:
брюшная стенка, то есть живот — от грудины до паха (диафрагмальная грыжа, грыжа белой линии, пупочная, паховая);
между позвонками, когда разрывается фиброзное кольцо межпозвоночного диска — может быть в любом отделе позвоночника (шейном, грудном, поясничном).
Чем больше грыжа живота, тем сильнее осложнения — брюшная стенка защищает основные внутренние органы. Поначалу образуется отверстие в несколько сантиметров, но потом оно может вырастать до 10–15.
Межпозвоночные грыжи обычно небольшие, поэтому симптомы зависят от того, сколько таких образований и в каких частях позвонка они находятся. Если они давят на нервные корешки, появляется простреливающая боль в спине.
Категории годности при грыже
Грыжи живота
Грыжам живота посвящена статья 60 Расписания болезней. На медицинском освидетельствовании врачи учитывают такие моменты:
насколько грыжа большая;
есть ли выпячивание органов, например, пищевода или кишечника;
как это сказывается на их работе.
есть ли осложнения, особенно боль;
была ли у вас операция — если грыжа появилась снова после удаления, вам могут определить непризывную категорию годности.
Если у вас грыжа брюшной стенки, в военкомате вам предложат пройти хирургическое лечение. Вы можете согласиться и получить отсрочку на полгода для восстановления.
Право на отказ тоже есть — в этом случае вам определят категорию годности, которая соответствует вашему состоянию:
категория «Б4» — годен с незначительными ограничениями, если грыжа никак не влияет на работу внутренних органов;
категория «В» — ограниченно годен, если грыжа довольно большая, в нее выпадает часть органа, а его функции нарушены слабо или умеренно (учитывается, нужно ли призывнику носить бандаж);
категория «Д» — не годен к военной службе, если грыжа настолько большая, что выпадающий орган нужно вправлять руками, поэтому его функции значительно пострадали.
Если вы уже перенесли операцию, но грыжа вернулась, об этом обязательно нужно сказать хирургу в военкомате. Рецидив говорит о том, брюшная стенка ослаблена, поэтому физические нагрузки вам противопоказаны.
Грыжи позвоночника
Для позвоночных грыж критерии другие. Основной диагноз при этом звучит иначе — межпозвонковый остеохондроз. С ним освидетельствование проводится по статье 66 Расписания болезней. Формулировка кажется довольно серьезной, но на самом деле от призыва освободят только при нарушениях функций позвоночника:
категория «В» — ограниченно годен, если они слабые или умеренные;
категория «Д» — не годен к военной службе, если они значительные.
Если проявлений нет, вас отправят в войска с категорией годности «Б3» — годен с незначительными ограничениями.
Освобождение от армии при грыже
В военкомате хирург вас осмотрит и спросит про симптомы, но заключения с диагнозами вы должны получить сами и заранее — их может быть несколько от врачей разных специальностей.
Также при себе нужно иметь результаты обследований, которые подтвердят не только саму патологию, но и нарушения со стороны органов или позвоночника:
УЗИ органов брюшной полости или рентгенография пораженного отдела позвоночника:
при необходимости — компьютерная томография;
лабораторные анализы.
Еще один важный документ — выписной эпикриз. Он необходим, если вас уже оперировали, но это не дало эффекта.
Рекомендации призывникам с грыжей
Не затягивайте с визитом к врачу. Грыжа может довольно быстро увеличиваться, поэтому лучше сразу узнать о противопоказаниях и получить план лечения.
Подготовьте медицинские документы. Нужно не просто подтвердить факт заболевания, но и нарушения со стороны органов или позвоночника.
Защищайте свои права. Вы можете обжаловать решение о призыве, если не согласны с ним.
Экспертное мнение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Грыжа и армия могут быть совместимы. Мы редко сталкиваемся с непризывными случаями — чаще всего такое образование небольшое и противопоказанием к службе не будет.
Но даже если у вас действительно есть основания претендовать на категорию годности «В» или «Д», их нужно доказать. Будьте готовы собрать и предоставить как можно больше медицинских документов. Посетите не только хирурга, но и узких специалистов, например, невролога или гастроэнтеролога — вам нужна убедительная медицинская база».
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