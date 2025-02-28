Сразу ответить на вопрос, берут ли в армию с грыжей, невозможно. У кого-то это маленький дефект в мышечной стенке, который никак себя не проявляет. У кого-то — большое отверстие, из которого буквально выпадает часть органа. Естественно, что в каждом случае патология по-разному влияет на самочувствие и физическую активность.

Грыжа появляется в эластичных тканях — в основном это брюшная стенка и межпозвоночные диски. Они растягиваются, появляется патологическое отверстие, которое называют грыжевыми воротами. Через него может выходить наружу внутреннее содержимое, например, часть какого-то органа.

Пока отверстие маленькое, симптомов нет. Потом оно становится больше — в него попадает орган, что в итоге нарушает его работу. Но главная опасность — защемление. Если это произошло, нужна экстренная операция, поэтому лучше не запускать проблему и сразу обратиться к хирургу.

Виды грыж

Две важнейшие характеристики грыжи — это место, где она появилась, и размер. От этого зависят проявления заболевания, а значит, и категория годности, которую получит призывник.

Есть две основные локализации грыж:

брюшная стенка , то есть живот — от грудины до паха (диафрагмальная грыжа, грыжа белой линии, пупочная, паховая);

между позвонками, когда разрывается фиброзное кольцо межпозвоночного диска — может быть в любом отделе позвоночника (шейном, грудном, поясничном).

Чем больше грыжа живота, тем сильнее осложнения — брюшная стенка защищает основные внутренние органы. Поначалу образуется отверстие в несколько сантиметров, но потом оно может вырастать до 10–15.

Межпозвоночные грыжи обычно небольшие, поэтому симптомы зависят от того, сколько таких образований и в каких частях позвонка они находятся. Если они давят на нервные корешки, появляется простреливающая боль в спине.