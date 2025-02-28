Даты, когда начинается весенний призыв и когда заканчивается, определяет Президент соответствующим Указом. Об этом сказано в статье 25 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Там же даны стандартные сроки: старт — 1 апреля, окончание — 15 июля.

Есть две категории граждан, для которых сроки весеннего призыва прописаны отдельно. Их начинают призывать на месяц позже, то есть с 1 мая, а заканчивают вместе со всеми — 15 июля:

жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов , но в какой-то год их могут вообще не призывать весной;

педагогические работники — их всегда призывают только весной, потому то осенний призыв совпадает с началом учебного года.

Все остальные призывники могут ориентироваться на сроки, указанные в законе, просто нужно следить за Указами Президента. Например, в 2022 году из-за частичной мобилизации старт осеннего призыва был сдвинут с 1 октября на 1 ноября.

Категории граждан, подлежащих призыву

Все категории граждан, которые подлежат призыву, перечислены в статье 22 того же закона № 53-ФЗ. Итак, вы находитесь в их числе, если:

вам от 18 до 30 лет ;

у вас нет военного билета ;

у вас нет действующей отсрочки от призыва — ее можно получить по состоянию здоровья, по учебе, по семейным обстоятельствам и другим основаниям.

Важно! Если вы совершеннолетний, вы обязаны состоять на воинском учете. Попытки избегать военкомат не приведут ни к чему хорошему — вы все равно считаетесь военнообязанным. Добиваться освобождения от призыва нужно законными способами. Один из самых распространенных — доказать непризывной диагноз.