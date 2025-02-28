Сроки весеннего призыва
Даты, когда начинается весенний призыв и когда заканчивается, определяет Президент соответствующим Указом. Об этом сказано в статье 25 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Там же даны стандартные сроки: старт — 1 апреля, окончание — 15 июля.
Есть две категории граждан, для которых сроки весеннего призыва прописаны отдельно. Их начинают призывать на месяц позже, то есть с 1 мая, а заканчивают вместе со всеми — 15 июля:
жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов, но в какой-то год их могут вообще не призывать весной;
педагогические работники — их всегда призывают только весной, потому то осенний призыв совпадает с началом учебного года.
Все остальные призывники могут ориентироваться на сроки, указанные в законе, просто нужно следить за Указами Президента. Например, в 2022 году из-за частичной мобилизации старт осеннего призыва был сдвинут с 1 октября на 1 ноября.
Категории граждан, подлежащих призыву
Все категории граждан, которые подлежат призыву, перечислены в статье 22 того же закона № 53-ФЗ. Итак, вы находитесь в их числе, если:
вам от 18 до 30 лет;
у вас нет военного билета;
у вас нет действующей отсрочки от призыва — ее можно получить по состоянию здоровья, по учебе, по семейным обстоятельствам и другим основаниям.
Важно! Если вы совершеннолетний, вы обязаны состоять на воинском учете. Попытки избегать военкомат не приведут ни к чему хорошему — вы все равно считаетесь военнообязанным. Добиваться освобождения от призыва нужно законными способами. Один из самых распространенных — доказать непризывной диагноз.
Как проходит медицинское освидетельствование
Самый важная часть весеннего призыва в армию — медицинское освидетельствование, которому предшествуют обязательные диагностические исследования. Уже на этом этапе можно исключить парней с серьезными медицинскими противопоказаниями:
флюорография или рентгенография грудной клетки — она позволяет выявить признаки туберкулеза;
электрокардиография;
общий анализ крови;
общий анализ мочи;
анализ крови на инфекции — ВИЧ и вирусные гепатиты В и С.
После этих процедур призывники получают повестки в военкомат на медицинское освидетельствование. Его проводят врачи-специалисты из государственных учреждений здравоохранения, которых привлекают специально. Обязательный список включает семь специальностей:
терапевт;
невролог;
психиатр;
хирург;
офтальмолог;
ЛОР — оториноларинголог;
стоматолог.
Каждый призывник обходит всех врачей. Если есть жалобы, их нужно озвучить, но не просто так: у вас на руках должны быть медицинские документы, подтверждающие ваши слова. Получите их заранее — в военкомате диагнозов не ставят.
Потом каждый врач выносит свое заключение с категорией годности. Итоговая определяется по самой низкой. Например, терапевт признал молодого человека с гипертонической болезнью ограниченно годным — категория «В». Даже если остальные специалисты не найдут никаких противопоказаний к призыву, его все равно не отправят в войска.
Важно! Дополнительно могут присутствовать и другие специалисты, например, дерматолог — для призывников это только плюс. Но если нет хотя бы одного врача из перечисленных, процедура медицинского освидетельствования считается нарушенной, а результаты — недействительными.
Кому положена отсрочка при призыве
Здесь тоже все строго регламентировано: список оснований для отсрочки приводится в статье 24 закона № 53-ФЗ. Не стоит путать с освобождением от призыва — здесь речь идет о временных обстоятельствах, из-за которых вы пока не можете отслужить:
вас признали временно не годным по состоянию здоровья;
вы учитесь в школе, ссузе или вузе — ступень образования может быть любой, но для каждой есть определенные требования, например, очная форма обучения обязательна для всех;
вы ухаживаете за больным близким родственником (кто именно таким считается и на каких условиях дадут отсрочку, указано в пункте «б»);
вы оформили опеку над родным братом или сестрой, если по закону других возможных опекунов нет;
у вас двое несовершеннолетних детей;
у вас один ребенок, но есть жена, которая беременна на сроке 22 недели;
вы воспитываете ребенка один, потому что его мать умерла или решением суда лишена родительских прав;
у вас ребенок-инвалид, которому не исполнилось трех лет;
вы поступили на работу в государственные органы и службы, например, МЧС или МВД, сразу после окончания ведомственного вуза;
вы избираетесь или избраны депутатом любого уровня.
Есть отдельные нормативно-правовые акты, по которым тоже предусмотрена отсрочка для некоторых категорий граждан. Так, согласно Указу Президента, ее могут получить работники сферы IT. Условия перечислены уже в другом документе — постановлении Правительства № 490. Например, организации должна быть аккредитована, а сотрудник устроен по трудовому договору на полный рабочий день.
Ответственность за уклонение от призыва
Тут нужно разделять: к ответственности могут привлечь не только за уклонение от призыва, но и за ненадлежащее исполнение воинской обязанности. В чем разница? Рассмотрим на примере.
Вы встали на воинский учет — обычно это происходит в год, когда вам исполняется 17 лет. Теперь вы обязаны поддерживать связь с военкоматом: не только являться по повесткам, но и сообщать о важных переменах в своей жизни, например, о переезде или вступлении в брак. Если вы не сделали чего-то из этого, военный комиссар может привлечь вас к административной ответственности. Размеры штрафа разные — максимальный 30 тысяч рублей.
Но по тем же основаниям предусмотрена и уголовная ответственность. Только в этом случае приговор выносит суд. Если вас признают уклонистом, вам могут назначить более крупный штраф или даже лишение свободы сроком до двух лет.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Если вам от 18 до 30 лет, вы не служили и не имеете оснований для отсрочки, будьте готовы получить повестку в весенний призыв. Но это не значит, что вас отправят в войска. Есть вполне легальные способы получить военный билет. Самый распространенный — доказать непризывное заболевание.
Часто мы сталкиваемся с тем, что парни призывного возраста легкомысленно относятся к своему здоровью, поэтому не обращаются к врачам и в итоге получают категорию годности, не соответствующую реальному состоянию. Если у вас есть серьезные нарушения, не нужно ждать, что их заметит врач в военкомате — обратитесь в больницу как можно раньше и соберите медицинские документы».
Каждая весна и осень — это стресс для призывников и их родителей. Как показывает опыт, в этом вопросе все решает время. Чем раньше вы начнете готовиться, тем полнее будет ваша история болезни, которая необходима не только для адекватного и своевременного лечения, но и для подтверждения заболевания в военкомате. Узнайте, есть ли у вас основания для отсрочки или освобождения, на бесплатной консультации с экспертами «ПризываНет». Уже более миллиона парней получили ответ на свой вопрос и пошаговый план действий.
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