Берут ли в армию со сколиозом

Нельзя однозначно сказать, с какой степенью сколиоза не берут в армию — тут все очень индивидуально. Учитывается угол искривления позвоночника и симптомы, а у каждого призывника они разные.

Приведем типичный пример такого подхода. На медицинское освидетельствование в военкомат пришли двое парней — у обоих документально подтвержден сколиоз II степени. Казалось бы, диагноз один, поэтому и категории годности будут одинаковые. Но это не так.

Согласно классификации, на которую опираются врачи в военкомате, вторая степень — это угол искривления от 11 до 25 градусов. Но в Расписании болезней указано, что призвать могут со сколиозом до 17 градусов, если нет никаких симптомов.

Что это значит? Призывника, у которого заболевание не повлияло на функции позвоночника, отправят в войска. Допустим, у его товарища позвоночник отклонен на 20 градусов, а спина болит из-за смещенных позвонков — с такой клинической картиной освобождают от призыва.

Важно! Степень сколиоза — не единственное, от чего зависит категория годности. Как правило, в армию не берут как минимум с третьей, но при тяжелых осложнениях от призыва могут освободить даже с первой.