Сколиоз и армия
Берут ли в армию со сколиозом в большинстве случаев зависит от того, нарушены ли функции позвоночника. Это самый главный критерий — даже степень заболевания не всегда влияет на заключение врачей в военкомате. Если на консультации призывник спрашивает, возьмут ли его, мы первым делом задаем два вопроса:
Какая степень сколиоза указана в ваших медицинских документах?
Болит ли у вас спина?
Боль в спине при сколиозе — это своеобразный сигнал тревоги: с позвоночником действительно что-то не в порядке.
Есть и другие признаки нарушений. Например, человек быстро устает в положении стоя, не может полноценно наклониться или развернуть корпус. Но в военкомате вы должны не просто это озвучить, а подтвердить медицинскими документами. Если сможете это сделать, вас освободят от призыва. В остальных случаях со сколиозом берут — вас признают годным с незначительными ограничениями.
Степени сколиоза
Степень сколиоза не всегда говорит о тяжести нарушений — это угол отклонения позвоночника от вертикальной оси, то есть чисто рентгенологический показатель. Врачи в военкомате пользуются классификацией Чаклина, поэтому мы рекомендуем ориентироваться именно на нее:
I степень — до 10 градусов;
II степень — от 11 до 25 градусов;
III степень — от 26 до 50 градусов;
IV I степень — больше 50 градусов.
Поскольку сколиоз прогрессирует, каждую степень можно рассматривать как стадию. Если диагностирована первая, то все еще поправимо: часто достаточно умеренных физических нагрузок, чтобы укрепить мышцы спины — позвоночник придет в норму. Нарушения функций обычно начинаются со второй, особенно если угол искривления в районе 20 градусов.
С какой степенью сколиоза не берут в армию
Нельзя однозначно сказать, с какой степенью сколиоза не берут в армию — тут все очень индивидуально. Учитывается угол искривления позвоночника и симптомы, а у каждого призывника они разные.
Приведем типичный пример такого подхода. На медицинское освидетельствование в военкомат пришли двое парней — у обоих документально подтвержден сколиоз II степени. Казалось бы, диагноз один, поэтому и категории годности будут одинаковые. Но это не так.
Согласно классификации, на которую опираются врачи в военкомате, вторая степень — это угол искривления от 11 до 25 градусов. Но в Расписании болезней указано, что призвать могут со сколиозом до 17 градусов, если нет никаких симптомов.
Что это значит? Призывника, у которого заболевание не повлияло на функции позвоночника, отправят в войска. Допустим, у его товарища позвоночник отклонен на 20 градусов, а спина болит из-за смещенных позвонков — с такой клинической картиной освобождают от призыва.
Важно! Степень сколиоза — не единственное, от чего зависит категория годности. Как правило, в армию не берут как минимум с третьей, но при тяжелых осложнениях от призыва могут освободить даже с первой.
Категории годности при сколиозе
Призывников с болезнями позвоночника, в том числе сколиозом, освидетельствуют по статье 66 Расписания болезней. Она предусматривает разные категории годности — призывную «Б» и непризывные «В» и «Д». Давайте рассмотрим все условия, которые там перечислены.
С чем призовут
Если у вас есть хотя бы небольшое искривление позвоночника, вам не могут определить категорию годности «А». Это значит, что какие-то ограничения по военной службе уже есть — они касаются распределения по войскам и частям. Так, отслужить в спецназе или ВДВ со сколиозом не получится.
Категория годности «Б3» (годен с незнакомыми ограничениями) — одна из самых распространенных у призывников с таким диагнозом. Ее определят на начальных стадиях сколиоза, но при одном условии — функции позвоночника не нарушены:
сколиоз I степени;
сколиоз II степени, если угол искривления не больше 17 градусов.
Важно! Если при тех же показателях есть боль и осложнения, например, смещение позвонков, вас не могут призвать. Поэтому нужно иметь на руках не только результаты рентгенографии, но и заключение врача с подробным описанием всех нарушений.
С чем не призовут
Если кратко, то непризывную категорию годности определят в одном из двух случаев — как минимум III степень сколиоза или любая другая, если нарушены функции позвоночника. Перечислим возможные варианты:
дегенеративный сколиоз I или II степени;
сколиоз II степени, если угол искривления от 18 градусов;
сколиоз II степени со смещением позвонков;
сколиоз III и IV степени.
Основное условие для освобождения от призыва — наличие осложнений. Это может быть боль в спине или, например дыхательная недостаточность, если поражен грудной отдел позвоночника. На рентгеновских снимках при этом будет заметно, что позвонки не просто отклонены от вертикали, а деформированы или смещены относительно друг друга.
Важно! Какую именно непризывную категорию годности вам определят, зависит от тяжести нарушений. Если они слабые или умеренные, вас признают ограниченно годным — категория «В». Со значительными предусмотрена категория «Д» — не годен к военной службе, с которой освобождают от исполнения воинской обязанности.
Освобождение от армии при сколиозе
Обратите внимание, что отсрочку при сколиозе не дадут. Вас либо признают годным с незначительными ограничениями и отправят в войска, либо освободят от призыва. Все зависит от того, какие медицинские документы вы предоставите:
заключения врачей — хирурга, рентгенолога и, при необходимости, других узких специалистов с точным диагнозом и описанием осложнений (например, «деформирующий сколиоз грудного отдела II степени»);
результаты рентгенографии;
выписки из амбулаторной карты — они подтвердят, что вы обращались за медицинской помощью, и помогут проследить динамику заболевания;
выписные эпикризы, если вы лежали в стационаре.
Чтобы врачи в военкомате смогли объективно оценить ваше состояние, понадобится максимум подробностей о вашем заболевании. Будьте готовы пройти дополнительное обследование по направлению призывной комиссии — это нужно, чтобы уточнить, насколько сильно сколиоз повлиял на функции позвоночника.
Рекомендации призывникам при сколиозе
Пройдите полное обследование. Посетите не только хирурга, но и врачей других специальностей, например, невролога. Нужно понять, есть ли нарушения функций позвоночника и насколько они сильные.
Подготовьте медицинские документы. Помните: степень сколиоза — это не главное. Если вы страдаете от боли в спине и не можете нормально двигаться, подтвердите свои жалобы.
Защищайте свои права. Вы можете обжаловать решение о призыве, если не согласны с ним.
Экспертное заключение
Комментарий от главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко:
«Сколиоз — очень распространенное заболевание, но непризывные случаи встречаются довольно редко. Обычно мы имеем дело с небольшим искривлением, которое никак не влияет на самочувствие парня. В любом случае, вы должны рассказать о своем диагнозе хирургу в военкомате, потому что повышенные физические нагрузки вам противопоказаны.
Если у вас действительно есть основания для освобождения от призыва, начните готовиться к медосвидетельствованию заранее: получите свежие рентгеновские снимки и заключения врачей, проконсультируйтесь с юристами».
Итак, со сколиозом все не так просто, как может показаться. Степень заболевания еще ни о чем не говорит — важна клиническая картина целиком. В статье мы постарались описать принцип, по которому освидетельствуют парней с таким диагнозом, но каждый случай индивидуален. Мы расскажем, как действовать именно вам — закажите бесплатную консультацию. Уже более миллиона призывников получили подробные инструкции от специалистов по призыву.
Бесплатная консультация от экспертов по военному праву
Что делать, если вас призывают? Как получить отсрочку или военный билет законно
Оставьте номер и получите ответ специалиста на любой вопрос в течение 10 минут
Реклама: ООО МПК, ИНН 5505209691, erid: 2W5zFGf7HTn
Начать дискуссию